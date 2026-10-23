Cortos de animación, estrenos y una sección infantil: qué ofrece BITBANG, el festival argentino que habilita obras para los Oscar

"Because Today is Saturday", un corto de Alice Eça Guimarães, producido por Portugal, Francia y España.

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Buenos Aires se prepara para recibir, del 27 al 31 de octubre, la duodécima edición de BITBANG, el Festival Internacional de Animación que desde 2015 se convirtió en el evento más importante de cine de animación de Latinoamérica y el primer festival argentino precalificador para los Premios Oscar. Con siete sedes repartidas por la ciudad, cinco jornadas de proyecciones gratuitas y una grilla que reúne a artistas de España, Suiza, Brasil y Argentina, el encuentro fundado y dirigido por Bárbara Cerro incluye una programación que incluye el lanzamiento de su primera sección dedicada a las infancias.

Bajo el lema “Nuestra primera docena”, BITBANG propone celebrar sus doce años como el cierre de un ciclo y la apertura de otro. El póster oficial, realizado por el artista Daniel Duche, toma como referencia la película Metrópolis (1927), que imaginó el año 2026 como un futuro lejano. El guiño funciona como punto de partida para pensar el presente del cine de animación y las formas de creación colectiva que el festival promueve desde su primera edición.

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Las sedes que albergarán la programación serán el Cine Gaumont, el Centro Cultural Borges, la Escuela Da Vinci, Club Lucero, La Paz Arriba, Biri Biri Club Social y Can Can Club. La apertura oficial se realizará el martes 27, a las 19:30, en el Gaumont, con una proyección especial de cortometrajes y una charla abierta con los directores presentes. La gran mayoría de las actividades tendrá entrada libre y gratuita, mientras que los talleres y las fiestas serán arancelados.

Don Hertzfeldt y Spike Lee en la selección oficial

La competencia internacional incluye obras que tendrán su estreno latinoamericano durante el festival. Entre ellas se destaca Paper Trail, de Don Hertzfeldt, un cortometraje de catorce minutos que reconstruye la vida de una persona a través de los papeles que deja a su paso: dibujos de infancia, ejercicios escolares y documentos que van marcando el transcurso de los años. También forma parte de la selección Apart, dirigida por Pola Maneli con Spike Lee entre sus guionistas, una producción de diecinueve minutos que recrea una amistad durante el apartheid sudafricano.

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Una escena del cortometraje animado Apart, dirigido por Pola Maneli y coescrito por Spike Lee.

La programación competitiva se completa con The End, de la directora sueca Niki Lindroth von Bahr, ambientada en un aeropuerto donde los personajes permanecen atrapados en sus rutinas mientras una catástrofe se acerca; Because Today is Saturday, de la portuguesa Alice Eça Guimarães, que aborda la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado; y Yellow orange green blue red cut, del británico Peter Millard, un recorrido entre colores y asociaciones sensoriales.

En la competencia latinoamericana se exhibirán títulos como Una vez en un cuerpo, de María Cristina Pérez, y el estreno de Macho, de Alexis Moyano, quien estará presente en la sala. Los cortometrajes ganadores en las categorías Internacional y Latinoamericana quedarán habilitados para postularse a la competencia de los Premios Oscar, un beneficio que BITBANG obtuvo en octubre de 2024 y que lo convirtió en el primer festival argentino con esa distinción.

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Invitados de España, Suiza y Brasil: charlas, retrospectivas y talleres

La edición 2026 contará con seis invitados confirmados. Desde España llegarán Alberto Vázquez, director de Unicorn Wars, Psiconautas y Decorado, uno de los referentes de la animación española contemporánea; Bea Lema, cuya novela gráfica El Cuerpo de Cristo recibió el Premio del Público de Angoulême y el Premio Nacional de Cómic 2024, y que adaptó esa historia a un cortometraje animado con técnica de bordado; y Sonia Estévez, directora especializada en stop motion con más de 40 premios y 200 selecciones en festivales internacionales, quien además será jurada de la competencia oficial.

"With Tapes and Toasts in the Car", de Alemania y Francia, dirigido por Kiana Naghshineh

Las visitas de Lema, Vázquez y Estévez fueron posibles gracias al apoyo de Acción Cultural Española (ACE), a través de su programa PICE – Movilidad, y del Centro Cultural de España en Buenos Aires.

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Desde Suiza, el director Frederic Siegel, cofundador del colectivo Team Tumult y ganador del premio al mejor corto de animación en Sitges por The Lonely Orbit, tendrá una retrospectiva en el Centro Cultural Borges y una charla en la Escuela Da Vinci. Su viaje es posible gracias a Swiss Films. La brasileña Camila Kater, directora de Carne —estrenado en Locarno y ganador de más de 95 premios en festivales de todo el mundo—, dará una charla, un taller y compartirá devoluciones con los proyectos de Academia BITBANG, el programa de formación del festival.

El argentino Leo Campasso, fundador de Aura Studio y con trabajos para Cartoon Network, Disney, Nickelodeon, Google y Marvel, ofrecerá una charla retrospectiva sobre sus tres décadas en la animación.

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PiBit Bang: chicos de 6 a 12 años como jurados de la nueva sección infantil

Una de las novedades de esta edición es PiBit Bang, la primera sección del festival dedicada a las infancias. La programación del sábado 31 en la Escuela Da Vinci incluirá cuatro funciones con cortometrajes internacionales y latinoamericanos, además de un taller de stop motion abierto a todo público, a cargo de Estévez y el estudio MOCO.

El jurado de ambas competencias infantiles estará conformado por Los Neutrinos, un grupo de niñas y niños de seis a 12 años que ya se reunieron para ver las películas, debatir y elegir las obras ganadoras. Los resultados se darán a conocer en la ceremonia de premiación del 31 de octubre.

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Bats & Bugs, dirigida por Lena von Döhren, llega por Suiza.

El evento fue declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de La Plata. En ediciones anteriores contó con la participación de figuras como Koji Morimoto, Bill Plympton, David O’Reilly, Julia Pott y Hugo Covarrubias.

El miércoles 28, en coincidencia con el Día Internacional de la Animación, se proyectará el episodio piloto de Electro Andes, la serie del estudio argentino Bellolandia que combina animé y cultura andina, seguido de una conversación con sus realizadores. El viernes 30, el festival cerrará con su primer Bit Bingo Musical en La Paz Arriba, una noche que combinará dibujo en vivo, bingo con premios y música hasta la madrugada.

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La programación completa y los detalles de inscripción a los talleres se encuentran disponibles en el sitio oficial del festival, bitbangclub.com.