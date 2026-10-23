Política

Patricia Bullrich alimentó las versiones sobre su candidatura con un video musicalizado por el dúo Plan B

La senadora de La Libertad Avanza difundió una pieza audiovisual en sus redes, a 24 horas de afirmar en Infobae que está “preparada” para ser Presidente

La senadora nacional Patricia Bullrich
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En plena ebullición por los rumores sobre una eventual candidatura presidencial, Patricia Bullrich publicó este jueves un nuevo video en su cuenta de X que refuerza la estrategia de diferenciación política con el gobierno nacional. La pieza audiovisual, breve y sin una sola palabra de la legisladora, recorre en silencio los pasillos del Congreso y distintos rincones del Senado mientras suena la versión instrumental de “Es un secreto”, el clásico de reggaetón del dúo puertorriqueño Plan B.

La secuencia cierra con una imagen de Bullrich de frente, seria, con los puños apoyados sobre su escritorio en el despacho. Ayer, en Infobae a las 9, la exministra de Seguridad habló de sus ambiciones políticas y aseguró: “Estoy preparada para ser presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”. El texto que acompaña el posteo habla de ella en tercera persona: “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”.

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La elección musical no es casual y la referencia a “Plan B” podría interpretarse en clave política como una alternativa al presidente Javier Milei dentro de La Libertad Avanza en cara a las elecciones de 2027. La canción del dúo puertorriqueño, integrado por Chencho Corleone y Maldy, comienza con la siguiente frase: “Será cuestión de tiempo...; (Presentimiento...) De un lugar, De un momento...”.

El video es el séptimo de una saga que comenzó en febrero, cuando Bullrich celebró la media sanción de la reforma laboral con un clip al ritmo de “Vogue”, de Madonna. En junio usó “Se dice de mí”, de Tita Merello, en la versión de La Joaqui, tras diferenciarse de Javier Milei por el pliego de una jueza federal.

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En agosto apeló a “La Perla”, de Rosalía, en un momento de fricciones con los hermanos Milei y con el ministro Federico Sturzenegger. Y en septiembre agitó los despachos de la Casa Rosada con “No me importa”, de Lali Espósito, la artista más cuestionada por el Presidente, luego de denunciar que el Gobierno le ocultó cambios en materia de discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027. Ayer, ya había adelantado: “Se vienen cositas”.

“Estoy preparada...”

En diálogo con Infobae, la senadora evitó confirmar una futura postulación y sostuvo que las candidaturas deben definirse más cerca de la elección. “Uno tiene que saber esperar su momento”. En esta línea, ubicó su prioridad en la marcha de la gestión. “Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente la sienta”, planteó, al referirse a la necesidad de que la recuperación alcance la vida cotidiana de los ciudadanos.

Consultada sobre una eventual fórmula con Milei, Bullrich respondió que él no le ofreció la vicepresidencia. Ante la repregunta sobre si aceptaría esa propuesta, también evitó dar una definición.

La posición de la senadora se inserta en una discusión más amplia dentro de La Libertad Avanza sobre el armado electoral. Durante la entrevista, afirmó que un partido no puede quedar atado a las decisiones de un único dirigente y que sus referentes deben construir una relación directa con sus votantes. “No que te bajen los votos del número uno, sino que vos también aportás votos”, expresó.

En ese punto, reivindicó el electorado que la acompañó en la interna de Juntos por el Cambio y que luego respaldó a Milei en el balotaje de 2023. Para la senadora, existen coincidencias entre esas dos bases de votantes, aunque también matices que justifican que los dirigentes mantengan identidad y presencia propia dentro del oficialismo.

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