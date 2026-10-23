Economía

Bajan los bonos argentinos y el riesgo país sube a un nuevo máximo en el último año

Los títulos Globales caen 0,4%, con un escenario de fondo bajista de Wall Street. El indicador de JP Morgan se mantiene sobre los 700 puntos básicos sube a 714 puntos. El barril de crudo sube cerca de 3%

Wall Street continúa corrigiendo precios a la baja.
Wall Street continúa corrigiendo precios a la baja.
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Wall Street negocia este viernes con tendencia bajista en los principales indicadores. El panel tecnológico Nasdaq cae 0,2%, mientras que el Dow Jones de Industriales resigna un 1 por ciento.

A las 11:10 horas el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires rebota un 1,4% en pesos, en los 99.377 puntos.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street ofrecen mayoría de alzas moderadas, lideradas por Tenaris (+2,4%) e YPF (+2,1%), con la contribución positiva de un nuevo ascenso en los precios internacionales del petróleo.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:10 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:10 horas)

Los bonos soberanos en dólares de Argentina eran operados con una caída promedio de 0,4%, según la referencia de los títulos Globales con ley de Nueva York. El riesgo país de JP Morgan asciende ocho unidades para la Argentina, en los 714 puntos básicos, un máximo desde el 24 de octubre de 2025, un año atrás.

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El precio del crudo Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre alcanzó este viernes los 116 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres, un ascenso del 2,5% respecto al cierre del jueves, ante la crisis en Oriente Medio y la inquietud sobre nuevas interrupciones en el suministro de petróleo.

Esta es la primera vez desde mayo que el crudo llega la barrera de los 116 dólares el barril, lo que está teniendo a la vez un impacto en los mercados bursátiles, con ventas de acciones. El incremento del llamado “oro negro” amenaza con causar más daños a la economía global en medio de la actual inquietud sobre si es sostenible el auge de la inteligencia artificial, según los expertos consultados por EFE.

El temor a una prolongación del conflicto de Estados Unidos con Irán sigue teniendo un impacto en el mercado energético, sobre todo después de que el embajador de EEUU en la ONU, Mike Waltz, reconociera hoy al diario Financial Times que, dentro de un año, su país podría seguir estancado en una situación de bloqueo con Irán, sin alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

Señaló que la Marina de EEUU puede mantener este bloqueo (a los puertos iraníes) en un tiempo indeterminado en el futuro.

Tanto el presidente norteamericano Donald Trump como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han reiterado sus amenazas de lanzar una nueva ofensiva contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato en EEUU el 3 de noviembre.

El conflicto en Oriente Medio ha causado precios récord en los combustibles, así como escasez de fertilizantes y materias primas, mientras Irán ha atacado infraestructuras energéticas críticas en los Estados del Golfo, principales productores de crudo.

Por otro lado, Arabia Saudita aseguró haber interceptado un misil balístico lanzado contra Riad por los rebeldes hutíes de Yemen, y ha activado alertas de peligro en varias ciudades del país, en medio de la creciente tensión entre las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido y los insurgentes aliados de Irán.

“En el ámbito empresarial e internacional, el sector tecnológico concentró la atención tras la decisión de Meta (-0,6%) de crear acciones Clase C sin derecho de voto (split 2 por 1 efectivo en enero de 2027) para financiar inversiones en IA preservando el control de Mark Zuckerberg”, aportó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

“A corto plazo, las bolsas mundiales cotizarán en un entorno de alta volatilidad condicionado por el elevado apalancamiento bajista en los hedge funds. Si las entregas trimestrales del sector tecnológico revalidan sus márgenes y se logran avances diplomáticos entre las potencias, la renta variable podría experimentar episodios de short squeeze y rebotes al alza”, añadió Mendoza.

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