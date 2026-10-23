Cultura

Art Basel París cierra antes de tiempo por temor a una nueva ola de disturbios en Francia

Los organizadores de la feria de arte adelantaron su clausura para este viernes, “en interés de salvaguardar a visitantes, expositores, socios, personal y obras de arte”

Coleccionistas y visitantes recorren los pasillos de Art Basel París durante los días previos al cierre anticipado de la feria, que esta edición concentró gran parte de sus ventas antes de la apertura al público general (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)
Coleccionistas y visitantes recorren los pasillos de Art Basel París durante los días previos al cierre anticipado de la feria, que esta edición concentró gran parte de sus ventas antes de la apertura al público general (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)
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Art Basel anunció que cerraría anticipadamente la edición parisina de la feria “en interés de salvaguardar a nuestros visitantes, expositores, socios, personal y obras de arte”. Estaba previsto que se celebrara hasta el domingo, pero ahora concluirá este viernes por la noche, dijeron los organizadores en un comunicado.

París se prepara para otro fin de semana de disturbios después de que las protestas, los disturbios y los saqueos estallaran el sábado pasado, en medio de semanas de manifestaciones masivas en toda Francia protagonizadas por estudiantes indignados por las condiciones en sus escuelas. A ellos se sumaron grupos que protestaban por el costo de vida y otros asuntos, y para el domingo las protestas se habían fragmentado en algunos de los peores disturbios que Francia ha vivido en décadas.

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La noticia del cierre anticipado de Art Basel es “trágica para los organizadores y expositores que han dedicado tanto esfuerzo a la feria”, dijo Andrew Fabricant, cofundador de los asesores de arte Paulson Fabricant, con sede en Nueva York. “De cara al futuro, tendrá un efecto perjudicial en Art Basel París”, añadió. La feria abrió el martes con una “vista previa anticipada” exclusiva para un grupo selecto de coleccionistas y, el miércoles, para un grupo más amplio de personalidades V.I.P.

Jeffrey Deitch, un marchante de arte contemporáneo con espacios en Nueva York y Los Ángeles, dijo que, aunque se habían producido algunas cancelaciones, la mayoría de los principales coleccionistas, asesores y comisarios que esperaba habían asistido a la feria. Dijo que la coleccionista multimillonaria Alice Walton y el equipo de su museo Crystal Bridges habían visitado su estand el miércoles por la mañana. Varias galerías importantes publicaron largas listas de ventas durante los dos primeros días. Hauser & Wirth vendió pinturas de Gerhard Richter y Georg Baselitz, ambas de 1965, por unos 10 millones de dólares cada una. David Zwirner encontró compradores para pinturas de Richter, Robert Ryman y Joan Mitchell por 8,5 millones de dólares, 4 millones de dólares y 3,8 millones de dólares, respectivamente.

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Obras de arte contemporáneo exhibidas en uno de los estands de la feria, en una edición marcada por operaciones millonarias y por el temor a una nueva ola de disturbios en las calles de París (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)
Obras de arte contemporáneo exhibidas en uno de los estands de la feria, en una edición marcada por operaciones millonarias y por el temor a una nueva ola de disturbios en las calles de París (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

Después de los días de la vista previa anticipada y de las personalidades V.I.P., Art Basel suele estar abierta en general de viernes a domingo. Pero la mayoría de las ventas ya se han realizado cuando llega el público. “No supondrá absolutamente ninguna diferencia”, dijo Philip Hoffman, fundador del grupo de asesores de arte Fine Art Group, sobre la decisión de cerrar la feria antes de tiempo. “Todos mis clientes han cerrado sus tratos. Las transacciones se han realizado. La mayoría se irá de París para el viernes, y yo también. El único impacto que tendrá el cierre será en los turistas”, afirmó.

En torno a Art Basel París, se celebran numerosas ferias satélite durante lo que se ha llegado a conocer como la “Semana del Arte de París”. Uno de esos eventos, Post-Fair, estaba modificando su horario a la luz de las manifestaciones previstas para el sábado y cerraría a las 13, “justo antes de que comiencen las protestas”, dijeron sus organizadores en un correo electrónico. La violencia del pasado fin de semana también ensombreció Paris Internationale, otra feria de arte que abrió el lunes. “Perdí mi Airbnb durante el fin de semana porque fue atacado por manifestantes”, dijo Sergio Molina, fundador de la galería Llano, en Ciudad de México. Estaba mostrando obras de dos jóvenes artistas mexicanos, Débora Delmar y Enrique López Llamas, y había realizado ventas por precios de alrededor de 10.000 dólares, dijo. Molina no se mostró perturbado por la experiencia de intentar exponer arte contemporáneo que invita a la reflexión en un clima de agitación cívica. “Ver a cientos de personas protestando por asuntos que les importan es parte de estar en París”, dijo. “Así es como los franceses exigen las cosas”.

Fuente: The New York Times

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