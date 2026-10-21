Una herramienta contra el ciberdelito que viene a igualar el campo de juego para las pymes

Los proveedores de RAG como servicio deben reflejar las garantías que las pymes esperan de todos los sistemas

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Los ciberdelitos acaparan a todas las empresas a nivel global. Un estudio global de WatchGuard realizado en 2026 en 20 países, incluida Argentina, encontró que el 91% de las pymes teme ciberataques impulsados por IA. Para una pequeña empresa, estos ataques pueden tener un gran impacto en su supervivencia. Una encuesta de Mastercard de 2025 reveló que casi una de cada cinco pequeñas empresas que sufrió un ciberataque acabó declarándose en quiebra o cerrando definitivamente. La realidad es que las pymes se enfrentan al mismo nivel de ataques cada vez más sofisticados, pero con menos personal y redes de seguridad más endebles.

Los ciberdelincuentes siguen aprovechándose de los equipos más pequeños que trabajan con presupuestos ajustados y sistemas obsoletos. Las grandes empresas pueden hacer frente a las multas, pagar rescates o invertir en soluciones de IA a medida, pero a las empresas más pequeñas les cuesta más. Por eso, necesitan herramientas que aprovechen al máximo y les ayuden a actuar con mayor rapidez sin aumentar el riesgo.

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La IA está omnipresente en el debate sobre la seguridad, pero crear modelos personalizados requiere un gasto y un equipo especiales. La Generación Aumentada por Recuperación, conocida como RAG por sus siglas en inglés, Retrieval-Augmented Generation, ofrece una opción más realista. En lugar de basarse únicamente en el conocimiento que el modelo de lenguaje grande (LLM) adquirió durante su entrenamiento, los sistemas RAG recuperan información de fuentes confiables y verificadas, y solo después generan una respuesta apoyada en esos datos.

Los ciberdelincuentes siguen aprovechándose de los equipos más pequeños que trabajan con presupuestos ajustados y sistemas obsoletos

Hasta hace poco, la RAG era algo con lo que solo las grandes empresas podían permitirse experimentar. Sin embargo, el concepto de RAG como servicio (RAG-as-a-Service) amplió la accesibilidad al ofrecer las mismas capacidades a través de una plataforma SaaS segura y escalable. A su vez, las organizaciones más pequeñas pueden adoptar IA avanzada sin tener que desarrollarla ni gestionarla ellas mismas.

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Esto iguala las condiciones. En lugar de lidiar con el ajuste de modelos, los equipos pueden centrarse en aprovechar los conocimientos generados por la IA para reforzar sus defensas y analizar grandes conjuntos de datos de seguridad. Lo mejor de todo es que pueden hacerlo en un entorno que proporciona marcos de seguridad y cumplimiento normativos integrados, algo que resultaría difícil de replicar para equipos más pequeños.

Al igual que con cualquier tecnología de IA, su adopción y uso requieren disciplina y cumplimiento de normas legales. Los proveedores de RAG como servicio deben reflejar las garantías que las pymes esperan de todos los sistemas. En caso de que entre en juego la soberanía de los datos, debe verificarse que los proveedores puedan alojar y procesar los datos en regiones que cumplan con la normativa. Este servicio proporciona acceso a seguridad de nivel empresarial, datos protegidos mediante cifrado y un registro completo de accesos y consultas sin los costes adicionales que supone el desarrollo a medida.

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Hasta hace poco, la RAG era algo con lo que solo las grandes empresas podían permitirse experimentar

Asimismo, durante mucho tiempo la ciberseguridad fue un problema abordado de manera desigual. Las grandes empresas cuentan con centros de operaciones de seguridad completos que funcionan las 24 horas del día, mientras que las pymes dependen de equipos sobrecargados que deben compaginar múltiples prioridades. Con la democratización de la RAG, el abanico de posibilidades se agranda. Pequeñas y medianas empresas pueden detectar amenazas rápidamente, cumplir con la normativa con mayor confianza y competir de forma más eficaz, todo ello sin necesidad de una inversión masiva ni de exponerse a riesgos.

Las pymes conforman uno de los motores más importantes en las economías. No solo por el producto o servicio que brindan, sino también por los puestos de empleo que generan. Las nuevas tecnologías utilizadas de manera correcta pueden representar una oportunidad que favorezca al mercado laboral y que nivele el campo de juego. Con herramientas como RAG, las pymes pueden mejorar sus chances de supervivencia y abren las posibilidades de un gran impacto social y económico.

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