Opinión

El pan, un alimento que aprendió a transformarse

La historia de este alimento muestra cambios en cereales, recetas, técnicas de elaboración y consumo, mientras conservó su función de convertir un recurso básico en una opción accesible y versátil para distintas culturas

Pan de muerto cubierto de azúcar y abierto por la mitad, colocado sobre un mantel blanco tejido con flores de cempasúchil al fondo.
Cambiaron los cereales, las recetas, las técnicas de elaboración y también las maneras de producir y consumir pan (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay alimentos que forman parte de nuestra vida cotidiana de una manera tan natural que pocas veces nos detenemos a pensar en todo lo que hay detrás de ellos. El pan es, quizás, uno de los mejores ejemplos. Está presente en distintas culturas, en diferentes momentos del día y en mesas muy diversas. Y, aunque hoy podamos encontrarlo en innumerables formas y variedades, su historia comenzó hace miles de años.

Desde entonces, el pan no dejó de cambiar. Cambiaron los cereales, las recetas, las técnicas de elaboración y también las maneras de producirlo y consumirlo. Pero hay algo que permaneció: su capacidad de convertir un recurso básico en un alimento versátil y accesible.

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Como nutricionista, creo que esa capacidad de adaptación es especialmente interesante cuando pensamos en el presente. Porque la alimentación también cambió y, con ella, nuestras necesidades y los desafíos nutricionales que tenemos por delante.

La evolución del pan también habla de la evolución de la tecnología y del conocimiento

En este contexto, los alimentos que ya forman parte de nuestros hábitos cotidianos pueden tener un rol importante. Los panes integrales o elaborados con granos enteros, por ejemplo, como fuente de fibra, mientras que aquellos elaborados con harinas enriquecidas o fortificadas contribuyen al aporte de nutrientes como hierro, ácido fólico y vitaminas del grupo B.

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Esto no demuestra que exista un único pan ideal ni que un alimento, por sí solo, pueda resolver las necesidades nutricionales de una persona. Significa, en cambio, que tenemos una oportunidad: aprovechar alimentos habituales para mejorar la calidad nutricional de nuestra alimentación cotidiana.

La evolución del pan también habla de la evolución de la tecnología y del conocimiento. Hoy contamos con nuevas variedades de trigo, mejores procesos de fermentación y herramientas que permiten trabajar sobre las características nutricionales de los productos. La innovación, en este sentido, no necesariamente implica dejar atrás lo conocido. Muchas veces significa tomar algo que ya funciona y encontrar nuevas formas de hacerlo mejor.

El pan cambió de forma, de cereal y de tecnología. Lo que no cambió fue su capacidad de convertir un recurso básico en alimento

En Argentina, además, hablar de pan es hablar de trigo y de una cadena productiva que conecta las semillas con el campo, los molinos, la industria y las panaderías. La investigación sobre nuevas variedades de trigo y la incorporación de tecnología a lo largo de esa cadena muestran que la transformación de este alimento continúa.

Después de más de 14.000 años, entonces, quizás la principal lección que nos deja la historia del pan es que su vigencia no está en haber permanecido igual. Todo lo contrario: sobrevivió y se mantuvo presente porque supo transformarse.

Y esa capacidad de adaptación sigue siendo relevante hoy. En un contexto en el que buscamos alimentos que, además de ser parte de nuestras costumbres, puedan acompañar una alimentación nutricionalmente adecuada, el desafío está en innovar sin perder de vista aquello que hizo del pan un alimento tan universal: su accesibilidad, su versatilidad y su lugar en la vida cotidiana.

El pan cambió de forma, de cereal y de tecnología. Lo que no cambió fue su capacidad de convertir un recurso básico en alimento. Quizás su próxima transformación consista justamente en aprovechar todo lo que hoy sabemos para que ese alimento de todos los días también pueda contribuir cada vez más a nuestras necesidades nutricionales.

La autora es licenciada en Nutrición en colaboración con Grupo Bimbo (M.N. 10.994)

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