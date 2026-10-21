Economía

“Changuito federal”: cuánto cuesta ir al supermercado en cada provincia de la Argentina

La brecha entre el distrito con los precios más altos y el más económico superó los 147 mil pesos durante septiembre, según un relevamiento mensual privado

La Patagonia concentró las provincias con los changuitos más caros en septiembre. (Foto: Reuters)
La Patagonia concentró las provincias con los changuitos más caros en septiembre. (Foto: Reuters)
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El costo de una misma canasta de alimentos y bebidas volvió a mostrar diferencias marcadas según la provincia, con una brecha que llegó a $147.610 entre los extremos del ranking al cierre de septiembre. Cinco jurisdicciones de la Patagonia superaron la barrera del millón de pesos, según el último relevamiento del Changuito Federal de la consultora Analytica.

El estudio mide una canasta fija de productos de supermercado que busca reflejar el consumo mensual de una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores. Para que la comparación entre provincias sea válida, la firma mantiene idéntica marca y cantidad por empaque en cada jurisdicción, una metodología que prioriza primeras marcas y consumos básicos representativos de la clase media.

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Cinco provincias patagónicas, las más caras del país

El changuito más costoso se encontró en Santa Cruz, donde la canasta llegó a $1.067.161. Detrás se ubicaron Chubut ($1.062.515), Tierra del Fuego ($1.037.790), Río Negro ($1.029.622) y Neuquén ($1.019.872), con lo cual las cinco jurisdicciones patagónicas volvieron a copar el podio de los changuitos más caros del país. En el extremo opuesto, la compra más barata se registró en Mendoza ($919.551), seguida por La Rioja ($931.735), Catamarca ($947.194), San Luis ($955.304) y Tucumán ($960.994).

Durante septiembre, los mayores incrementos en pesos respecto del cierre de agosto se dieron en Salta (+$57.913), Entre Ríos (+$52.835) y Corrientes (+$51.681). En contraste, las subas más moderadas se observaron en La Rioja (+$20.987), Neuquén (+$20.074) y Mendoza, donde el aumento fue de apenas $3.827, el más bajo del país.

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El NEA lideró las subas mensuales

El mapa de variaciones porcentuales mostró un comportamiento distinto al de los valores absolutos. Chaco encabezó los aumentos mensuales con una suba de 5%, seguido por Corrientes (+4,6%) y Misiones (+4,2%), lo que ubicó al Nordeste argentino como la región de mayor encarecimiento relativo durante el mes. En el otro extremo, Río Negro y Neuquén marcaron los incrementos más bajos, de apenas 1% cada uno, mientras que Mendoza cerró el mes con la variación mensual más chica del país, de 0,9 por ciento.

La comparación interanual arrojó un panorama diferente. El mayor encarecimiento en doce meses se registró en Chubut, con un alza de 34,9%, seguido por Tierra del Fuego (+34,5%) y Chaco (+34,2%). Las subas interanuales más bajas correspondieron a La Rioja (+26,1%), San Luis (+24,9%) y Mendoza, que volvió a mostrar la variación más moderada, con 24,6 por ciento.

Los productos que más subieron

Al interior de la canasta, la cebolla volvió a destacarse como uno de los productos con mayores incrementos, con subas de entre 30% y 60% en la mayoría de las provincias. Los aumentos más pronunciados se dieron en San Luis (+74,1%) y San Juan (+63,2%), mientras que los más moderados se registraron en Mendoza (+24,9%), Río Negro (+6,5%) y La Pampa, con apenas 2,3 por ciento. El tomate redondo también mostró subas relevantes, lideradas por Mendoza (+30,3%), Tucumán y Catamarca, ambas con 21,3 por ciento.

El arroz, que se había mantenido sin cambios en agosto, aumentó en todas las jurisdicciones durante septiembre, con incrementos de entre 2% y 7%. Solo Santa Cruz superó ese rango, con una suba de 8,1%, mientras que San Luis quedó por debajo, con 1,9 por ciento. La leche tuvo un comportamiento similar, con aumentos de entre 1% y 5% en la mayoría de las provincias; Chubut lideró con 5,2%, mientras que Tierra del Fuego fue la única jurisdicción que mostró una baja, de 0,3 por ciento.

El aceite de girasol se estabilizó respecto a meses previos. (Foto: NA)
El aceite de girasol se estabilizó respecto a meses previos. (Foto: NA)

El aceite de girasol, que había encabezado los aumentos durante agosto, se estabilizó en septiembre: en 17 de las 25 jurisdicciones relevadas la variación fue inferior a 1%. Las excepciones se dieron en Santiago del Estero (+5,1%), Tucumán (+4,9%) y Catamarca (+4,2%), mientras que Santa Cruz registró una baja de 3,3 por ciento.

Los salarios que compensan en parte

Analytica atribuye la dispersión de precios entre provincias a la heterogeneidad del costo de vida regional. La Patagonia, que concentra los changuitos más caros, coincide también con la región de salarios más elevados del país, lo que compensa parcialmente el mayor costo de la canasta. Santa Cruz, que tiene la compra más cara, cuenta además con el segundo salario promedio del sector privado registrado más alto, detrás de Neuquén.

El informe advierte, sin embargo, que el promedio salarial esconde una alta dispersión interna. Por ese motivo, la consultora también construyó una segunda referencia a partir del salario de comercio al por menor, uno de los gremios con mayor cantidad de trabajadores del país. Tomando ese ingreso como base, el peso de la canasta sobre los ingresos resulta considerablemente más alto y, en varios casos, la compra mensual llega a representar más de un tercio de la suma de dos salarios de ese sector.

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