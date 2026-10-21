Empleadas domésticas: cuánto valdrá la hora de limpieza en noviembre 2026

El pago mínimo para las empleadas de casas particulares será de $4.174,62 por hora, correspondiente a quienes realizan tareas generales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con el cambio de mes llegará una nueva actualización para el sector de casas particulares, y con ella vuelve la pregunta que se repite entre empleadores y trabajadoras: cuánto corresponde pagar por cada hora de trabajo y cuánto por el mes completo. La respuesta depende de la categoría, de si la persona se retira de la casa al terminar la jornada o no, y de la cantidad de horas que cumple cada semana.

En noviembre, el personal para tareas generales, la categoría que incluye la limpieza, cobrará $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 por hora sin retiro, según la tabla oficial vigente.

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Esos valores surgen del esquema que acordó en agosto la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el organismo donde están representados el sector trabajador, el sector empleador y el Estado. El acuerdo se formalizó después con una resolución publicada en el Boletín Oficial en septiembre. Los montos son pisos: empleadores y trabajadoras pueden pactar remuneraciones más altas.

El cronograma prevé subas todos los meses hasta fin de año. Agosto tuvo un aumento de 1,9% y septiembre otro de 1,8%. Para el tramo final, las subas serán de 1,7% en octubre, de 1,6% en noviembre y de 1,6% en diciembre. Cada incremento se aplica sobre los salarios del mes anterior.

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Cómo se compone el aumento de noviembre

En noviembre, el 1,6% no es lo único que modifica el sueldo. En agosto se pagó una suma no remunerativa por única vez, cuyo monto dependía de la carga horaria semanal: $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas, y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas.

En noviembre se terminará de incorporar al básico la suma no remunerativas pagada en agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que se acordó es que esa suma pase a formar parte del salario básico de manera escalonada. En septiembre se incorporó el 25%, en octubre el 50% y en noviembre se suma el 25% restante, con lo que queda integrada por completo. Por eso, el aumento que se verá en noviembre es mayor al 1,6%.

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Cuánto cobra cada categoría

Los supervisores, que coordinan y controlan las tareas de dos o más personas a su cargo, tendrán en noviembre una remuneración de $4.928,28 por hora con retiro y de $5.344,33 sin retiro. Por mes, serán $614.791,27 con retiro y $678.036,40 sin retiro.

El personal para tareas específicas, que incluye a los cocineros contratados en forma exclusiva y a otras tareas del hogar que requieren ciertas habilidades, cobrará $4.700,21 por hora con retiro y $5.098,84 sin retiro. El monto mensual será de $575.394,53 con retiro y de $633.782,08 sin retiro.

Los caseros, que se ocupan del cuidado general y la preservación de una vivienda en la que habitan por el contrato de trabajo, tienen únicamente valores sin retiro: $4.451,49 la hora y $562.837,52 al mes.

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En la categoría de asistencia y cuidado de personas, que abarca la asistencia no terapéutica de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores, la hora se pagará $4.451,49 con retiro y $4.923,50 sin retiro. Por mes, los valores serán de $562.837,52 con retiro y de $620.420,85 sin retiro.

Por último, el personal para tareas generales, que realiza limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y otras tareas típicas del hogar, percibirá $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 sin retiro. Mensualmente, cobrará $512.142,96 con retiro y $562.837,52 sin retiro.

Modalidades de pago y adicionales

La forma de liquidar el salario depende de la carga horaria que se cumple con un mismo empleador. Quienes trabajan 24 horas semanales o más cobran bajo la modalidad mensual, en proporción a las horas efectivamente trabajadas. En cambio, quienes cumplen menos de 24 horas semanales son liquidadas por hora.

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Además del salario básico, las trabajadoras tienen derecho a un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año de servicio. Se calcula sobre el sueldo mensual y se abona todos los meses. Para este concepto, los años se cuentan desde el 1° de septiembre de 2020, sin que se compute el tiempo trabajado antes de esa fecha.

Los trabajadores del servicio doméstico deben recibir un adicional del 1% por cada año completo trabajado. (Getty Images)

También existe un adicional por zona desfavorable, que suma un 31% a los salarios mínimos de cada categoría. Corresponde a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido bonaerense de Patagones.

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Con la suba de noviembre, el cronograma acordado en agosto queda a un solo ajuste de completarse. En diciembre regirá un aumento de 1,6%, ya sin incorporación de la suma no remunerativa, que habrá quedado integrada al salario básico.