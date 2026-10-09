Terremoto en Panamá se sintió durante varios segundos en Costa Rica: reportan movimientos prolongados y sensación de balanceo

El terremoto ocurrido este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá fue percibido en distintas regiones de Costa Rica, donde habitantes reportaron movimientos prolongados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un fuerte terremoto registrado en Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 se sintió en diferentes regiones de Costa Rica, donde habitantes describieron una sacudida inusualmente prolongada, con movimientos que variaron desde suaves oscilaciones hasta vibraciones fuertes.

El movimiento ocurrió a las 11:56 de la mañana, hora costarricense, cuando numerosas personas se encontraban en sus lugares de trabajo, viviendas y establecimientos comerciales.

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Aunque el epicentro se localizó en territorio panameño, las ondas sísmicas alcanzaron distintas regiones del país y provocaron percepciones diferentes dependiendo de la ubicación de las personas.

Se recibieron reportes desde San José, Cartago, Puntarenas y Limón, así como de comunidades del interior del territorio nacional.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la duración percibida del movimiento. A diferencia de los temblores breves que se manifiestan mediante una sacudida repentina, numerosos testimonios coincidieron en describir un fenómeno que se mantuvo durante varios segundos.

En algunos lugares se experimentó como un movimiento suave y persistente, mientras que en otros provocó una sensación de mayor intensidad.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente sobre un terremoto de magnitud 8,0, aunque posteriormente revisó su estimación a 7,6, con epicentro cerca de Pitaloza Arriba, Panamá, y una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros.

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Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá estimó una magnitud de 7,2 y una profundidad de 4 kilómetros.

¿En qué lugares de Costa Rica se sintió más fuerte?

Los reportes ciudadanos permiten establecer que la percepción del terremoto no fue uniforme en territorio costarricense.

En San José, algunas personas describieron un movimiento suave, pero prolongado. Sin embargo, otros habitantes del centro de la capital y del cantón de Tibás indicaron que la sacudida se sintió con fuerza.

También se reportó la percepción del movimiento en Cartago, Turrialba, San Ramón, Puriscal, Parrita y El Roble de Puntarenas, así como en localidades de Limón y Talamanca.

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Mientras tanto, en Turrialba y Talamanca, otros habitantes calificaron el movimiento como fuerte.

La situación también generó comentarios en redes sociales, donde usuarios costarricenses compartieron sus experiencias.

Cámaras captan el momento en que periodistas costarricenses son sorprendidos por fuerte temblor. Crédito: Teletica

¿Cuánto duró el temblor que se sintió en Costa Rica?

La duración fue una de las características más comentadas por las personas que experimentaron el movimiento.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una medición oficial que establezca cuántos segundos fue percibido el terremoto en territorio costarricense.

Los reportes ciudadanos coinciden en señalar que se trató de un movimiento prolongado, aunque la sensación temporal puede variar según la ubicación de cada persona, la intensidad de las ondas y las características del inmueble donde se encontraba.

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Es importante distinguir entre el tiempo durante el cual se produce la ruptura de una falla geológica y el periodo durante el que las personas perciben las vibraciones.

Ambos intervalos no necesariamente son iguales.

Un terremoto libera energía que se propaga mediante diferentes tipos de ondas sísmicas. Algunas llegan primero a las estaciones de monitoreo y otras pueden continuar generando movimientos perceptibles durante un periodo mayor.

Además, las características del terreno y de las edificaciones pueden modificar la forma en que se experimenta el movimiento.

Cámaras de video captaron la magnitud del movimiento en Costa Rica

¿Por qué algunas personas sintieron un movimiento de balanceo?

Otra de las particularidades del terremoto fue la sensación de oscilación descrita en varios testimonios.

Este tipo de percepción suele relacionarse con el movimiento horizontal provocado por determinadas ondas sísmicas, capaces de generar desplazamientos de un lado hacia otro.

En edificios de varios pisos, especialmente aquellos con estructuras flexibles, estas oscilaciones pueden ser más perceptibles debido a la respuesta natural de la construcción frente a las ondas que atraviesan el terreno.

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La sensación puede asemejarse a un balanceo, mientras que en otras edificaciones las vibraciones pueden experimentarse como sacudidas rápidas.

En los movimientos sísmicos se distinguen comúnmente dos formas de percepción: el movimiento oscilatorio, asociado con desplazamientos laterales, y el trepidatorio, relacionado con sacudidas predominantemente verticales.

No obstante, ambos componentes pueden presentarse simultáneamente durante un terremoto y su intensidad depende de factores geológicos y estructurales.

En el caso del evento de este viernes, los testimonios sobre balanceo son compatibles con una percepción oscilatoria.

La distancia respecto al epicentro también influye en la percepción, ya que las ondas sísmicas modifican sus características mientras se propagan a través de diferentes materiales.

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Costarricenses comentaron en redes sociales el movimiento percibido este viernes

¿Qué se sabe sobre posibles daños en Costa Rica?

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que no se reportan afectaciones luego del sismo reportado este viernes. Por su parte, la Cruz Roja Costarricense reportó caída de objetos menores en localidades como Laurel y Neily en la zona sur del país.

Las autoridades hicieron un llamado a mantener la calma y a seguir las recomendaciones ante un evento sísmico como este.