Gobierno de Guatemala reserva por siete años los planos de la cárcel de máxima seguridad de Masagua

Una infografía de Infobae explica la decisión del Gobierno de Guatemala de reservar por siete años los componentes técnicos de la cárcel de Masagua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Gobernación de Guatemala declaró bajo reserva parcial durante siete años los planos y documentos técnicos de la futura cárcel de máxima seguridad de Masagua, Escuintla, para impedir que la información sobre su diseño facilite fugas, motines, sabotajes o ataques de estructuras de delincuencia organizada cuando el centro entre en funcionamiento.

La medida quedó establecida en la Resolución Ministerial 000769, firmada por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, y fechada el 8 de octubre de 2026. La disposición protege los componentes técnicos del proyecto, pero mantiene públicos sus datos administrativos, presupuestarios, financieros y contractuales, siempre que no permitan deducir el contenido reservado.

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El penal será construido en la finca Cuyuta, lote 218, del municipio de Masagua. Su denominación oficial es Proyecto Ejecutivo “Construcción Centro de Cumplimiento de Condena para Hombres”.

Un diseño arquitectónico presenta la estructura radial del centro penitenciario proyectado en el municipio de Masagua, Escuintla. (Diario de Centroamérica)

Los planos, accesos y controles bajo reserva

La clasificación alcanza la totalidad de los elementos técnicos del proyecto: características arquitectónicas, constructivas, funcionales y operativas. También incluye los productos generados durante la fase de preinversión que permitan conocer o reconstruir la configuración de la cárcel.

La resolución advierte que la divulgación de esos detalles podría revelar accesos, rutas de circulación internas, sistemas de control e instalaciones consideradas críticas. El riesgo, según la cartera, existe desde las etapas de contratación, construcción y equipamiento del establecimiento.

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El Ministerio de Gobernación sostuvo que el conocimiento anticipado de la infraestructura podría utilizarse para neutralizar los sistemas de seguridad o planificar evasiones, rescates, motines, ingreso de armas, drogas y otros objetos prohibidos. Entre los escenarios contemplados figuran también sabotajes y ataques desde el exterior.

La reserva fue fundamentada en los artículos 23 y 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008. Esas normas permiten restringir información cuando su divulgación pueda provocar un daño presente, probable o específico.

La decisión no bloquea por completo el acceso a los expedientes relacionados con la obra. Los aspectos de contratación, ejecución presupuestaria, financiamiento y administración seguirán disponibles al público, salvo que su publicación parcial revele o permita inferir los componentes técnicos protegidos.

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En ese supuesto, la clasificación podrá extenderse al documento completo. La resolución establece que no basta con ocultar planos o especificaciones si el resto de la documentación permite reconstruir la información reservada.

La solicitud para aplicar la medida fue presentada por el director ejecutivo de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia. El pedido incluyó una opinión jurídica emitida el 11 de septiembre de 2026.

El Consejo Específico de Información Pública del Ministerio de Gobernación avaló posteriormente la clasificación mediante un acta administrativa del 24 de septiembre. El organismo concluyó que era “pertinente y necesario” proteger parcialmente el proyecto conforme a la legislación vigente.

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Un diseño arquitectónico presenta la estructura radial del centro penitenciario proyectado en el municipio de Masagua, Escuintla. (Diario de Centroamérica)

La custodia de los documentos y los atrasos de la obra

La Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia custodiará los documentos clasificados durante las fases de contratación, construcción, equipamiento y recepción del penal. Cuando el centro sea entregado formalmente, la responsabilidad pasará a la Dirección General del Sistema Penitenciario.

El cambio de autoridad encargada de los expedientes no levantará ni modificará la reserva. La protección seguirá vigente durante el plazo fijado y podría ampliarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

La cárcel de Masagua fue planteada durante el gobierno de Alejandro Giammattei y retomada por la administración de Bernardo Arévalo. Aunque la obra fue adjudicada a finales de 2023, no avanzó conforme a los plazos previstos inicialmente.

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En agosto de 2025, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, reconoció que el proyecto acumulaba un año de atraso. El exfuncionario atribuyó las demoras de 2024 a problemas surgidos durante la preinversión, entre ellos discrepancias en la medición y el registro catastral del terreno, además de la oposición de pobladores locales.

Villeda informó ante la comisión de Finanzas del Congreso que la licitación de la obra se publicaría el 9 de octubre. Las estimaciones de la cartera sitúan la entrega del centro entre noviembre y diciembre de 2027, aunque ese calendario depende de procedimientos administrativos que todavía están pendientes.

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El proyecto de Masagua forma parte de la estrategia gubernamental para modernizar el sistema penitenciario guatemalteco. La iniciativa se suma a la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, ubicada en Morales, Izabal.