Cuba

Una madre lamenta que su hija con parálisis cerebral come una vez al día por la escasez en Cuba

La mujer afirmó que la menor permanece postrada, pasa hasta un mes sin leche y enfrenta jornadas sin recibir alimentos, en un testimonio recogido por la red Sembrando Semillas Latam

Ilustración de una mujer con turbante azul sentada junto a una niña recostada, paredes grises con juguetes y el texto HAMBRE EN CUBA abajo.
Una madre y su hija con parálisis permanecen en una habitación humilde en una ilustración que aborda la escasez de alimentos en la isla bajo el texto HAMBRE EN CUBA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una madre cubana aseguró que su hija con parálisis cerebral come una vez al día por la falta de alimentos y que ambas sobreviven con una ayuda estatal mensual de 4.400 pesos cubanos, equivalente a unos USD 5,70 en el mercado informal, según un testimonio compartido con integrantes de Sembrando Semillas Latam, una red que canaliza donaciones desde el exterior hacia familias necesitadas en Cuba.

La mujer relató que su hija permanece postrada en una cama y que atraviesa períodos prolongados sin poder conseguir leche. “Me paso 15, 20 días y un mes sin leche. Y hasta más”, afirmó durante la conversación.

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La madre explicó que los 4.400 pesos que recibe deben cubrir las necesidades de las dos. A la cotización informal consultada, la suma representa alrededor de USD 5,70 al mes.

Según señaló, la compra de aceite limita todavía más sus posibilidades de adquirir arroz u otros alimentos. “Si compro un poco más de aceite, no puedo comprar ni arroz, ni puedo comprar más nada”, dijo.

La crisis en Cuba sigue afectando a sus habitantes, aún cuando reciban pensión o ayuda, no tienen lo suficiente para comer más de una vez al día. Video cortesía.

Consultada sobre la alimentación diaria de la niña, respondió que recibe comida una vez al día. También describió jornadas en las que no tuvo nada para darle: “Una sola vez. Muy difícil. Días de no tener nada que darle”.

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La falta de leche afecta a familias de distintas zonas de la isla. En junio, el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, reconoció que más de 100 mil niños no recibían la cuota diaria de leche prevista por el Estado. Denuncias por alimentos vencidos en medio de la escasez: cubana compró leche condensada con presuntos hongos en una tienda estatal

La madre vende pertenencias para comprar azúcar y arroz

El testimonio incluyó la situación nocturna de la menor, quien, según contó su madre, llora por el calor y el hambre. “Yo le digo a ella: ‘Ayune, no hay. No hay nada’”, expresó.

La mujer afirmó que vende objetos de su casa cuando necesita reunir dinero para comprar comida. “Cuando tengo algo que vender, yo vendo, porque ya yo no tengo más nada que vender”, señaló.

También explicó que ha debido desprenderse de pertenencias para conseguir cantidades mínimas de productos básicos. “Cuando yo tengo que vender algo para comprar una libra de azúcar, para comprar una libra de arroz”, sostuvo.

Ilustración de una mujer con camiseta y cinta azul en la cabeza junto a un niño acostado en la cama y muñecos en la pared.
Una madre vestida de azul permanece sentada con la mirada baja junto a un niño acostado en una cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los apagones y las entregas irregulares profundizan la crisis alimentaria

El caso se inserta en una crisis de abastecimiento marcada por las demoras en la distribución de la libreta, los altos precios en mercados alternativos, la escasez de combustible y los apagones prolongados.

Los cortes eléctricos afectan la refrigeración de alimentos en viviendas, comercios y depósitos, además de las tareas de producción y transporte.

La libreta de abastecimiento conserva productos subsidiados, aunque las entregas son incompletas e irregulares. El arroz, el aceite y la leche en polvo pueden tardar semanas en llegar a las bodegas o quedar pendientes de entrega, según un reporte de AFP.

La declaración de la madre fue recogida por integrantes de Sembrando Semillas Latam. “Comparta este video para que más personas conozcan esta realidad. Sigan la página para ver cómo llega la ayuda a las familias que más la necesitan. Si desea sembrar con nosotros , escríbanos”, manifestó el grupo.

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