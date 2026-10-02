Cultura

Sergio Sabha escribió la guía que todo tesista necesita tener en cuenta para la era de la inteligencia artificial

El libro ‘Manual para la elaboración de una tesis’ ofrece una completa hoja de ruta para estudiantes y tutores, con herramientas digitales y un enfoque responsable sobre el uso de la tecnología

Un hombre con barba y suéter negro sentado en una mesa de madera junto a un libro rojo y estanterías con libros de fondo.
Sergio Sabha, autor de Manual para la elaboración de una tesis (Eudeba, 2026), propone una guía práctica para investigar y escribir trabajos académicos en el contexto de la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Manual para la elaboración de una tesis (Eudeba, 2026), de Sergio Sabha, llega como una guía práctica que actualiza el proceso de investigación académica en el contexto de la inteligencia artificial, casi medio siglo después de que Umberto Eco definiera los estándares del género con su célebre Cómo se hace una tesis. En 1977, el filósofo y escritor italiano trazó un mapa para que los estudiantes navegaran el territorio de la investigación académica. Ese mapa funcionó durante décadas. Hoy, sin embargo, el terreno cambió: las fuentes se multiplican en segundos, los algoritmos sugieren bibliografía y las herramientas de inteligencia artificial pueden redactar borradores en minutos. Sabha no ignora ese cambio; lo toma como punto de partida.

El libro no pretende competir con Eco ni actualizarlo. Propone, en cambio, una respuesta propia a un problema que sigue siendo el mismo: cómo convertir una idea en una investigación rigurosa, hoy, con los recursos y los riesgos que eso implica.

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A lo largo de nueve capítulos, el manual acompaña al lector desde la elección del tema hasta la defensa oral ante el comité evaluador. La propuesta cubre la formulación de la pregunta de investigación, la construcción del estado del arte, el marco teórico, las técnicas de recolección de datos, la redacción académica, el sistema de citado y la preparación de la presentación final. La mayor virtud del texto es que hace accesible lo que suele resultar intimidante, sin recortar el rigor que una tesis exige. La escritura es directa y los ejemplos son concretos. Sabha no escribe para demostrar erudición: escribe para que el lector entienda y pueda actuar.

Portada de libro en tonos rojos con el título Manual para la elaboración de una tesis, el nombre del autor Sergio Sabha y el logotipo de Eudeba
Sergio Sabha presenta su libro el domingo 11 de octubre a las 19 en el Auditorio Amelia Lapeyrière, durante la Feria Internacional del Libro Almirante Brown

Uno de los aportes más específicos del libro es el Método PULSO, un sistema de progresión por fases que ayuda a organizar el proceso sin perder de vista el conjunto. A ese recurso se suman herramientas digitales actualizadas y, sobre todo, criterios claros para el uso responsable de la inteligencia artificial en la investigación: no una prohibición, no una habilitación irrestricta, sino un marco para decidir cuándo y cómo incorporarla. Ese punto no es menor. El tratamiento de la IA como variable metodológica, y no como amenaza ni como solución mágica, distingue este manual de otros textos del género que o ignoran el tema o lo abordan con alarma desproporcionada.

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Sergio Sabha tiene en mente a dos tipos de lectores: el estudiante que enfrenta la tesis y el docente o tutor que lo orienta. Para ambos, el libro funciona como hoja de ruta. Reconoce que una tesis no es solo un problema técnico: también hay bloqueos, dudas sobre la dirección y momentos en que el proceso parece detenerse. Frente a eso, el manual propone orden y claridad, sin dramatismo.

El cierre del libro no promete que el camino sea sencillo. Afirma, en cambio, que con las herramientas adecuadas es posible transitarlo y llegar al final, que es, en definitiva, lo que cualquier tesista necesita escuchar.

*Sergio Sabha presenta Manual para la elaboración de una tesis en el marco de la Feria Internacional del Libro Almirante Brown (FILAB) el domingo 11 de octubre a las 19 en el Auditorio Amelia Lapeyrière (Plaza Almirante Brown, Adrogué).

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