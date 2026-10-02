Qué leer esta semana: 4 libros para viajar en el tiempo, de la Nueva York de Lorca al temible futuro cercano

Qué leer esta semana: 4 libros para viajar en el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La lectura abre un tiempo propio entre las urgencias diarias: permite conocer otras vidas, revisar ideas y acercarse a historias capaces de acompañar, interpelar o simplemente entretener. En definitiva, ofrece una posibilidad increíble: viajar en el tiempo, teletransportarse a otras épocas, a otras tierras, vivir otras realidades. “Un lector vive mil vidas antes de morir. Quien nunca lee vive solo una”, dijo George R. R. Martin. En esta nota, el recorrido será el siguiente: los comienzos de la Conquista desde los ojos de un soldado alemán, una infancia de los años ochenta, la Nueva York de 1929 con ojos poéticos y un futuro cercano.

Hambre y miedo en la Conquista

Viaje al Río de la Plata Por Ulrich Schmidel eBook Gratis Descargar

Viaje al Río de la Plata, de Ulrich Schmidel, reúne el testimonio de un soldado alemán que integró la expedición de Pedro de Mendoza y permaneció cerca de dos décadas en los territorios del Río de la Plata y Paraguay, entre 1536 y 1554. Publicada originalmente en alemán en 1567, la obra es considerada una de las primeras crónicas sobre las regiones que hoy integran la Argentina y Paraguay.

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Con una mirada directa y ajena a los recursos de la literatura cortesana, Schmidel narra la primera fundación de Buenos Aires, marcada por el hambre, los enfrentamientos con los querandíes y episodios extremos entre los conquistadores. “Llegó a tal punto el hambre que cayeron tres españoles en robar un caballo y comérselo clandestinamente. Cuando se supo, el general Pedro de Mendoza los mandó colgar en una horca. Aquella misma noche, otros españoles fueron a los tres colgados y les cortaron los muslos y pedazos de carne para comérselos. Y un español llegó al extremo de comerse a su propio hermano que había muerto”, se lee en Viaje al Río de la Plata.

"Viaje al Río de la Plata", de Ulrich Schmidel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El libro también recorre el camino hacia Asunción, las expediciones por los ríos de la región y los contactos —conflictivos y aliados— con distintos pueblos indígenas. La crónica permite regresar al siglo XVI y observar, desde el registro de un testigo, los comienzos violentos y precarios de la colonización en el Cono Sur.

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Una infancia sensorial de los años ochenta

Dame la mano es la primera novela de Laura Efrón, publicada por Editorial Caburé en Buenos Aires. En sus 108 páginas, la autora reconstruye la experiencia de una niña que atraviesa los años ochenta entre escenas domésticas, amistades escolares y la atención puesta en gestos cotidianos. La narración sigue a una protagonista que observa el mundo adulto desde lugares parciales: rendijas de puertas, charlas que se interrumpen y secretos que todavía no puede descifrar. La voz infantil ordena el relato y registra aquello que los mayores no explican, aunque afecta de modo directo la vida de la niña.

Efrón construye ese viaje hacia los años ochenta a partir de una memoria sensorial. Un guardapolvo pegado a la piel, el botón de parar de un ascensor, un sorbo de vino o la espera frente al arbolito de Navidad conforman escenas que devuelven al lector a la escala de los descubrimientos de la infancia. Los ritos de la amistad escolar y un accidente doméstico también forman parte de ese mapa cotidiano.

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"Dame la mano" de Laura Efrón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una estructura fragmentaria, la novela aborda la curiosidad, los temores y las reglas invisibles del hogar. La infancia aparece como un momento de vulnerabilidad, pero también como una etapa en la que los rumores, las fantasías y los hechos mínimos adquieren dimensiones mayores. Así, Dame la mano propone regresar al pasado sin convertirlo en una postal nostálgica.

La luz sepultada de Nueva York

Poeta en Nueva York Por Federico García Lorca eBook Gratis Descargar

Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, reúne los textos que el autor escribió durante su estancia en Nueva York y Vermont, entre 1929 y 1930. Publicado de manera póstuma en 1940, el libro ocupa un lugar central en su obra por el cambio de registro que introduce: una poesía marcada por imágenes de ruptura y una visión crítica de la gran ciudad.

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Lorca llegó a Estados Unidos poco antes del crack de Wall Street y situó en sus poemas la desigualdad social, la soledad y la violencia que percibía en la vida urbana. Harlem aparece como uno de los escenarios decisivos de ese recorrido, junto con una denuncia del racismo contra la población negra. La obra lleva al lector a la Nueva York de 1929 y 1930, filtrada por la experiencia del poeta. La aurora, Ciudad sin sueño, Oda a Walt Whitman y Grito hacia Roma forman parte de una obra que propone una entrada distinta a la poesía lorquiana.

"Poeta en Nueva York" de Federico García Lorca (Imagen Ilustrativa Infobae)

En “La autora”, uno de los mejores poemas del libro, García Lorca dice: “La aurora de Nueva York tiene / cuatro columnas de cieno / y un huracán de negras palomas / que chapotean las aguas podridas (...) / La aurora llega y nadie la recibe en su boca / porque allí no hay mañana ni esperanza posible (...) / La luz es sepultada por cadenas y ruidos / en impúdico reto de ciencias sin raíces. / Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes / como recién salidos de un naufragio de sangre”.

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El futuro tecnologizado demasiado cerca

La literatura tiene la capacidad de transportarnos a los confines del tiempo, pero a veces los viajes más aterradores son aquellos que nos dejan a la vuelta de la esquina. En ese territorio del mañana inmediato se sitúa El día de los drones, la primera novela del periodista y escritor argentino Nicolás Poggi. Publicada a finales de 2024, la obra funciona como una máquina del tiempo que no busca galaxias lejanas ni siglos hipertecnológicos, sino que nos proyecta hacia un futuro cercano y asfixiante, donde las consecuencias de nuestra alienación digital ya han echado raíces profundas en la cotidianeidad.

El destino de este viaje es una versión distópica de la ciudad de Buenos Aires, un escenario perfectamente reconocible para el lector actual pero alterado por una pesadilla cibernética. En esta ucronía de tintes apocalípticos, la trama sigue los pasos de Menditéz, un periodista desmotivado que se ve obligado a investigar un fenómeno perturbador: una extraña afección en la que la carne humana comienza a fusionarse misteriosamente con los componentes de los dispositivos tecnológicos. Lo que inicia como una serie de casos aislados en las redacciones de prensa se transforma rápidamente en una crisis social incontrolable.

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"El día de los drones" de Nicolás Poggi (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gran acierto de Poggi, quien comenzó a gestar este universo en 2014, radica en no recurrir a la espectacularidad de la ciencia ficción tradicional de naves espaciales o estéticas ciberpunk inalcanzables. Al contrario, el autor nos traslada a un futuro que se siente gris, rutinario y peligrosamente vecino al presente. La transformación de los ciudadanos en una suerte de “zombis tecnológicos” actúa como una alegoría directa del aislamiento y la paranoia colectiva, resonando con fuerza en las experiencias vividas durante la reciente pandemia y cuestionando nuestra dependencia absoluta a las pantallas.

En este viaje de 74 páginas, El día de los drones ilumina el futuro, pero no para maravillarnos con el progreso, sino para desnudarnos ante él, demostrando que el verdadero horror de la distopía no está en lo lejano del calendario, sino en la velocidad con la que nos estamos convirtiendo en esclavos de nuestras propias herramientas de consumo masivo.

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