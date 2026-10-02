Guía de Arte y Cultura: semana del 2 al 9 de octubre de 2026

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ARTE

Éclat, de Rosario Briones

Éclat, primera exposición individual de Rosario Briones, con curaduría de Ale Roux. La muestra reúne obras de las series Derivas, Intervalos y Latente, en las que el agua, el pigmento y el movimiento corporal convierten la pintura en el registro de un instante único e irrepetible. Briones trabaja sobre papel, tela, acrílico y chapa, incorporando materiales del diseño industrial y del universo automotor que vinculan su obra con su propia historia familiar. La exposición inauguró el 1º de octubre y podrá visitarse hasta el 10 de noviembre.

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* OTTO Galería, Paraná 1158, C. A. B. A.

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El movimiento contemporáneo de la joyería en América Latina

Guda Pecadora presenta El movimiento contemporáneo de la joyería en América Latina, exhibición colectiva y lanzamiento en español del libro homónimo, realizado en articulación con Núcleo Joalheria de San Pablo, dirigida por Chrissie Barban. La muestra reúne piezas de más de 50 artistas de la región, entre ellos Roxana Casale, Carmen Romero y Débora Santángelo por Argentina, junto a creadores de Brasil, Chile, Colombia, España, Guatemala y México. La apertura y presentación del libro se realizó el sábado 26 de septiembre, y la exhibición cerrará el sábado 24 de octubre a las 19.

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* Guda Pecadora, Chacabuco 866, San Telmo, C.A.B.A.

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Geografías del gesto, cuatro artistas entre Chile y Argentina

El Centro Cultural MATTA presenta Geografías del gesto, exposición con curaduría de Christine Clément que reúne a Luciano Garbati, Nieves Legaspi, Solange Heilenkotter y Carlos Fernández en un diálogo entre Chile y Argentina a través de la escultura, la pintura, el relieve y la instalación sobre el cuerpo, la memoria y el territorio. La muestra puede visitarse hasta el 24 de octubre, de martes a sábado de 12 a 19, con entrada libre y gratuita. La programación incluye un conversatorio con los artistas argentinos el viernes 2 de octubre a las 18.

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* Centro Cultural MATTA, Embajada de Chile, Tagle esquina avenida del Libertador, ingreso por Plaza República de Chile, C.A.B.A.

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Y yo me levanto para contar una historia, de Paula Parisot

Y yo me levanto para contar una historia, muestra de Paula Parisot con curaduría de César Oiticica Filho, se exhibe hasta el 17 de octubre. La exposición propone un recorrido por las narrativas que la artista construye a través de sus imágenes y materiales, y puede visitarse de manera libre de martes a viernes de 12 a 18 y sábados de 14 a 18, con entrada libre y gratuita. Habrá visitas guiadas el sábado 10 de octubre a las 15, Parisot estará acompañada por la profesora y educadora Nina Bohn y el director de teatro Marcelo Moncarz, en un encuentro de relato, memoria e imaginación para el que se invita a los participantes a llevar una fotografía personal significativa y un breve texto con su historia. La inscripción para esta actividad puede realizarse en este formulario. El miércoles 7 de octubre a las 17:30, Parisot dialogará con Iuri Izrastzoff sobre preservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico e histórico, con inscripción a través de este otro formulario.

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* Espacio Cultural Palacio Pereda / Embajada del Brasil, Arroyo 1142, CABA

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Cal, de Lázaro Blanco y Pablo López Luz

Desde el 12 de septiembre, la Fundación Larivière presenta Cal, exposición que reúne más de medio centenar de obras de los fotógrafos mexicanos Lázaro Blanco y Pablo López Luz. Con curaduría de Alexis Fabry, la muestra propone un diálogo entre dos generaciones unidas por una misma búsqueda: revelar, en la arquitectura popular mexicana, una belleza construida a partir de la luz, la materia, el color y el paso del tiempo. La exposición puede visitarse de jueves a domingo, de 12 a 19. La entrada general cuesta $6.000; jubilados y estudiantes (con acreditación) pagan $4.000, mientras que vecinos de La Boca (con documentación) y menores de 18 años no abonan entrada.

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* Fundación Larivière, Caboto 564, C. A. B. A.

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Estado de Asamblea, de Gabriela Golder

Estado de Asamblea, exhibición de Gabriela Golder, reúne videoinstalaciones, archivos, textos, canciones, carteles y testimonios en torno a la asamblea como dispositivo de acción. Mujeres y diversidades de distintas generaciones y territorios toman la palabra, votan y proponen a lo largo de cinco obras distribuidas en distintos espacios de ArtHaus: “No hay espectadores”, “Estado de Asamblea”, “Las presentes”, “El repertorio” y “Toda forma de Estado”. La muestra permanece abierta hasta el 17 de enero de 2027.

El 3 de octubre, la exposición se activará con La Asamblea, un acontecimiento en vivo donde la discusión, el canto, la performance y la participación colectiva transformarán el espacio expositivo en un lugar de deliberación.

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* ArtHaus, Bartolomé Mitre 434, C. A, B. A.

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Brasilia: la construcción del futuro y Singular Plural: Imaginaciones sobre lo múltiple en el Arte Correo

El Museo Universitario de Diseño (MUD) de la Universidad Nacional de Lanús inaugura Brasilia: la construcción del futuro, con obras del fotógrafo Marcel Gautherot sobre el nacimiento de la capital brasileña entre 1958 y 1960, y Singular Plural: Imaginaciones sobre lo múltiple en el Arte Correo, con curaduría de Julio Lamilla y Clarisa López Galarza, a partir del archivo del artista platense Edgardo Antonio Vigo. Ambas propuestas inauguraron el viernes 11 de septiembre y permanecerán en exhibición hasta fines de diciembre de 2026, con visitas de lunes a viernes de 12 a 17. La entrada es libre y gratuita.

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* Museo Universitario de Diseño (MUD), avenida Hipólito Yrigoyen 5612, Remedios de Escalada, Lanús, Provincia de Buenos Aires.

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Preludio para la vida de un fauno

Preludio para la vida de un fauno es una muestra dedicada a Rodo Bulacio y Rolo Juárez, dos artistas que durante la década de 1990 marcaron la escena de Tucumán y desafiaron los códigos de una tradición conservadora. Con curaduría de Carlota Beltrame, la exposición reúne cerca de 30 obras de ambos creadores y puede visitarse hasta el 6 de noviembre, de lunes a viernes de 10 a 19.

* Biga Art Gallery, Arenales 1181, C. A. B. A.

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Una copita llena de miel, nueva muestra de María Luque en Galería Mar Dulce

Una copita llena de miel es la quinta exposición individual de María Luque en Galería Mar Dulce y presenta 23 obras nuevas en arte textil cosido a mano, inspiradas en servilletas antiguas, retazos de tela y una colección de hilos de colores que la artista fue reuniendo con el tiempo. Junto con la exposición principal se presenta +COLECTIVA97, una curaduría de obras realizadas por otros artistas de la galería e invitados.

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Visitas de martes a sábados de 16:00 a 19:00. Hasta el 17 de octubre de 2026. Entrada libre y gratuita.

* Galería Mar Dulce, Uriarte 1490, C. A. B. A.

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Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Vestir mundos, inaugurada el 10 de septiembre de 2026 y que se podrá visitar hasta el 1 de marzo de 2027, es una muestra basada en el archivo de la Fundación IDA que reúne a creadores argentinos de indumentaria como Martín Churba, Jessica Trosman, Vero Ivaldi, Vicki Otero, Cora Groppo, Mariano Breccia, Mercedes Martínez, Clara de la Torre, Diana Dai Chee Chaug, Roxana Liendro, Romina Cardillo, Juliana García Bello, Mariángeles Aguirre, Paula Aguirre y Milagros Pereda. La exposición explora prácticas que recuperan oficios artesanales, trabajan con cooperativas y colectivos urbanos, e incorporan materiales naturales y biomateriales frente a los desafíos ambientales del siglo XXI. Curaduría: Franco Chimento y Raúl Flores.

Bosques Umbral, inaugurada el jueves 20 de agosto, con curaduría de Nicolás Cuello y obras de Gala Berger, Flavia Da Rin, Lulo Demarco, Alejandra Mizrahi, Toni Morales, Eva Moro Cafiero, Yhomara Muñoz y Jimena Travaglio, explora las relaciones entre tecnología y hábitat a través de arquitecturas fantásticas, fábulas digitales y artefactos ecotécnicos. Hasta el 1° de agosto de 2027.

Luis Camnitzer: Todo por aprender: La resurrección de Simón Rodríguez , inaugurada el jueves 20 de agosto, con curaduría de Alfredo Aracil , recupera el pensamiento del filósofo y educador venezolano Simón Rodríguez para ponerlo en diálogo con el arte, la educación y la inteligencia artificial. La muestra incorpora una obra realizada por estudiantes del Instituto Vocacional de Arte Manuel José de Labardén y se presenta junto al libro Luis Camnitzer: Más allá de la inteligencia , disponible en la web del museo. Hasta el 1° de febrero de 2027 .

Océano interior , hasta abril de 2027 . Invita a aventurarse en las profundidades oceánicas a través de obras de artistas, arquitectos y científicos que abordan los paisajes polares y la inmersión como encuentro con lo remoto y lo íntimo. Curaduría: Alfredo Aracil , en diálogo con Victoria Noorthoorn y Patricio Orellana . Segundo subsuelo (Sala I).

Naturaleza arquitecta , hasta abril de 2027 . Invita a reconocer a la naturaleza como protagonista de las prácticas creativas y sociales, con obras de artistas que proponen escuchar las historias de bosques y ríos y aprender de los animales otra forma de ver el mundo. Curaduría: Patricio Orellana , en diálogo con Victoria Noorthoorn . Asistencia curatorial: Florencia Morel . Coordinación general: Agustina Vizcarra y Noelia Magnelli . Planta baja (Salas A y B).

Desde el origen , de Ariel Cusnir , hasta abril de 2027 . La acuarela más grande realizada por el artista, un gran mural ejecutado con agua de mar traída de Necochea que transforma el espacio de ingreso del museo en un cuaderno de viajes. Curaduría: Raúl Flores . (Espacios de circulación común en planta baja).

Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario , hasta abril de 2027 . Ambiciosa exposición del Patrimonio del Museo con más de 300 obras seleccionadas de un acervo de más de 8000 piezas, que ofrece un recorrido por los movimientos del arte argentino moderno y contemporáneo. Curaduría: Victoria Noorthoorn , Patricio Orellana , Pino Monkes , Franco Chimento , Nicolás Cuello , Raúl Flores , Jorge Ponzone y Valeria Semilla . (Salas C, E y F).

Materiales para la memoria, de Ana Gallardo, hasta abril de 2027. Escenifica los gestos íntimos a los que el arte recurre para sostener la presencia de quienes nos faltan, con recuerdos que anidan en la arquitectura de lo doméstico. Producción: Edgar Lacombe. Texto: Nicolás Cuello. (Café Moderno).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

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Teatro San Martín

Luz de Oriente, de Gabriel Giovanetti (FotoGalería Sara Facio - Hall del Teatro San Martín). La FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín presenta un recorrido fotográfico por los caminos de la fe musulmana a través de las inmensidades de Asia, desde los enclaves de China hasta las ciudades de Bujará y Samarcanda. La obra del artista argentino Gabriel Giovanetti (Buenos Aires, 1955-2023) propone una mirada sudamericana que combina la sensibilidad artística con la observación antropológica, y retrata un mundo de polvo, soledad y marginación donde sus personajes conservan la dignidad de reyes en el exilio. Texto curatorial: Hilda Lizarazu. Dirección: Claudio Larrea. Producción: Irupé Tentorio. Martes a viernes de 14 a 21; sábados y domingos de 13 a 20. Entrada gratuita.

* FotoGalería Sara Facio, Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

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Territorio efímero, de Carlos Furman. El Teatro San Martín presenta una selección de trabajos de la última década de Carlos Furman, uno de los fotógrafos de teatro más destacados de la Argentina, con retratos y escenas de grandes obras de teatro, danza y títeres, junto a imágenes diseñadas para la promoción de espectáculos. La muestra busca explorar el límite entre la fotografía como documento y como propuesta visual autónoma. Dirección: Claudio Larrea. Producción: Irupé Tentorio. Martes a viernes de 14 a 21; sábados y domingos de 13 a 20. Entrada gratuita.

* Hall Alfredo Alcón, primer piso del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

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Muestras en el MALBA

Ayón Belkis

Belkis Ayón: Mito y desobediencia . En el nivel -1. Del 17 de julio al 12 de octubre de 2026 . Belkis Ayón (La Habana, 1967–1999) fue una influyente artista y grabadora cubana cuya obra transformó la gráfica contemporánea. A través de siete obras de la Colección Malba–Costantini, la exposición pone en escena el uso excepcional que la artista hizo de la colografía, centrada en el mito de la Sociedad Secreta Abakuá. Visitas guiadas: lunes a las 17:00. Curaduría: María Amalia García , Alejandra Aguado y Nancy Rojas . Visitas guiadas: lunes a las 17:00.

Colección Malba—Costantini: Latinoamérica en expansión. A partir del 1 de mayo. En el marco de su 25° aniversario, el museo presenta una selección del acervo y de la colección particular de su fundador, Eduardo F. Costantini. Alrededor de 150 piezas creadas entre 1900 y la década de 1970 se distribuyen en once núcleos que trazan los itinerarios del modernismo latinoamericano. Curaduría: María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas. Visitas guiadas: Miércoles y sábados a las 16:00, a partir del 2 de mayo. A partir del 1 de mayo. Nivel 1.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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Muestras en el Centro Cultural Recoleta

HABITAR, XX Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires. El Centro Cultural Recoleta es una de las sedes de la XX Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, cuya propuesta curatorial para esta edición, HABITAR, invita a reflexionar sobre el habitar humano en el planeta. La programación en el CCR incluye El calderón de tierra cruda, instalación ganadora del concurso franco-argentino Architexture: Aquí y mañana; los Premios de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - Premios Mies van der Rohe 2026, y la exposición internacional Form Follows Fiction: Seis indagaciones, curada por Vladimir Belogolovsky. La muestra abre el sábado 3 de octubre, a las 11, y se extiende durante todo el mes, con entrada sin cargo para argentinos y residentes.

Melodía encadenada, de Andrés Aizicovich, recupera la imagen de la inmersión para reflexionar sobre el acto creativo y los procesos de comunicación. La muestra presenta una serie de pinturas con cuerpos flotantes y contorsionados atravesados por una línea de agua que funciona como umbral entre la superficie y la profundidad, y se completa con cinco cabezas-vasijas que hacen circular agua en un circuito cerrado, volviendo visible y audible aquello que habitualmente permanece intangible: la memoria, los relatos y las formas mediante las cuales una comunidad comprende el mundo. Curaduría: Javier Villa. En la sala 4.

Eslabón de leyes es la primera exposición individual de Manuel Sigüenza . La muestra surge de su fascinación por un conjunto de cerámicas halladas en la década de 1930 en el arroyo Leyes, provincia de Santa Fe, y propone pensar la cerámica arqueológica y la contemporánea como una materialidad capaz de activar viajes en el tiempo y conservar algunos de los relatos más antiguos de la cultura argentina. A partir de esos restos, desplaza la pregunta sobre qué son estos objetos para indagar qué producen y cómo operan en la construcción de imaginarios, instituciones y relatos que se transforman a lo largo del tiempo. Curaduría: Javier Villa . En la sala 10 .

El juguete rabioso: 100 años . Curada por Sylvia Saítta y Juan Maisonnave , homenajea la primera novela de Roberto Arlt con un gran mural de tapas de diversas ediciones, ilustraciones, obras de artistas plásticos, un ejemplar de la primera edición y una réplica de la máquina de escribir Underwood citada por el autor. En las salas 2 y 3 . Disponible hasta marzo de 2027 .

Plástica escatológica . A cargo del artista Martin Farnholc Halley , reúne pintura, ensamblaje y video en un universo atravesado por la música, los vínculos personales y materiales de la vida cotidiana, en diálogo con la tradición abstracta argentina. En la sala 5 . Disponible hasta el 25 de octubre .

Calabxzxs & Dragxnes . Curada por Andrés Gorzycki , presenta una partida de juego de rol donde castillos, elfas, monstruos y dragones ofrecen distintos caminos para elegir la propia aventura. En la sala 6 . Disponible hasta el 11 de octubre de 2026 .

Homenaje a Mireya Baglietto. Inauguración: 30 de abril. El primer homenaje del 2026 es a Mireya Baglietto, artista visual argentina, investigadora y creadora del Arte Núbico. La creadora interviene el espacio temporal de la Sala Histórica con su tradicional propuesta núbica: telas pintadas que simulan un cielo recubren y cuelgan del techo y el público es invitado a percibir el espacio mediante el celular, con el vidrio de la pantalla como si fuera un espejo ubicado a la altura de los ojos. Caminar, mirar el reflejo que se produce en el vidrio del aparato y acceder a una nueva dimensión en la que se invierten las referencias tradicionales, convirtiendo el cielo en tierra. Una pequeña reproducción de los trabajos de gran formato que la artista desplegó en las salas del centro cultural en décadas pasadas. En la Sala Histórica. Disponible hasta el 25 de octubre de 2026.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

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Arte en el Centro Cultural Borges

Damiana Poggi concibe y dirige Triggear, una obra que explora la espera como disposición corporal y política a partir de las requisas rutinarias del penal, con performance en video de Rodolfo Opazo, Quillén Mut y Juan Francisco López Bubica, diseño sonoro de Guillermina Etkin y Miguel Masllorens, y acompañamiento artístico de Diana Szeinblum. La pieza indaga en los pliegues de la coerción y la vigilancia, entre danza, erotismo y disciplina corporal, con producción general de Julieta Hantouch. En el Espacio Beta.

Vista previa, muestra que reúne obras fotográficas de Andrea Ostera realizadas entre 1993 y 2026. La selección se aparta de los trabajos más conocidos de la artista, vinculados a la experimentación con la materialidad fotográfica, y recupera una zona de su producción compuesta principalmente por tomas directas, donde la luz funciona como hilo conductor entre escenas del mundo visible. Curaduría de Gabriel Valansi. En el Espacio Bon Marché.

El Jardín Estrangulado, del artista Miguel Harte, presenta un árbol maquínico e híbrido construido a partir de fragmentos naturales, copias artificiales y estructuras visibles, en fricción con un conjunto de seres emergentes que parecen pertenecer a otra fase evolutiva. La obra propone el jardín como un cuerpo en crisis, atravesado por brotes, tensiones y derrames, donde naturaleza y máquina se confunden. En el Octógono.

Rumores, apariciones y algunas criaturas extraordinarias, con curaduría de Guillermina Mongan, indaga las poéticas fantásticas contemporáneas del territorio platense desde una perspectiva interdisciplinaria que articula la historia del arte, la filosofía política de la imaginación y la micropolítica del deseo. La muestra propone entender la fantasía como una tecnología crítica capaz de intervenir el inconsciente colectivo estructurado por las lógicas del capitalismo contemporáneo. Participan los artistas Ezequiel Herrera, Weingart, Pablo Pérez Torres, Julieta Rockera, Julia Cossani, Durnzno, Julia Varela, Laura Pires, Regina Igarzabal, Mijail de Amieva, Lucía Delfino, Lucrecia Giménez, Martín Bozo, Paloma Catalá del Río, Sofía Canteli, Vic Asu, Matías Quintana, Fran Carranza, Juan Simonovich y MRA. MR. En el Piso 3.

Tratado de repetición reúne esculturas y relieves de Luis Terán que recorren los principales ejes de su práctica: un método basado en la repetición de gestos y procedimientos en el que cada obra deriva de la anterior. Maderas, sogas, telas, plásticos y otros materiales recuperados conforman el punto de partida de una producción que encuentra en el descarte nuevas posibilidades, mientras las huellas y texturas de esos materiales permanecen visibles como testimonio de su historia. Curaduría: Laura Spivak . En el Piso 1 .

Wunderkammer: Cámara de maravillas . Inspirada en las antiguas cámaras de maravillas europeas de los siglos XVI al XVIII, la muestra de Nicola Costantino reúne flores imposibles, máquinas, criaturas híbridas y dispositivos en movimiento en una gran escenografía inmersiva. En el Espacio Berni .

Luz constructiva , de Gonzalo Maciel . Intervención espacial que investiga la naturaleza dinámica del color a partir de su triple condición: color luz, color pigmento y color sustractivo, mediante tubos LED, planos pintados y acrílicos semitransparentes. En el Acceso .

Si el desierto crece, ¡entonces cavemos!, de la artista Leila Tschopp, interviene la arquitectura del espacio con una pintura mural y cinco pinturas colgantes sobre MDF, realizadas con acrílico y arena de silicio. La obra construye un paisaje quebrado que alude tanto a la pintura metafísica como a proyectos arquitectónicos de la modernidad latinoamericana, en los que figuras humanas aparecen solas o en dúos, cayendo o intentando levantarse, atravesadas por el desánimo y la finitud. El título retoma una frase de Nietzsche en Así habló Zaratustra y remite al desierto como paisaje y metáfora de la incertidumbre. Visitas de miércoles a domingo de 14:00 a 21:00. Entrada libre y gratuita. En el Espacio Borges.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

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Adriana Bustos, Código natal: los orígenes cósmicos del Museo

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta esta exposición curada por Mariana Marchesi, con el dibujo monumental Carta natal del Museo Nacional de Bellas Artes, obra especialmente comisionada a la artista para celebrar los 130 años de la institución. Bustos traza allí un zodíaco personal con reinterpretaciones de obras de la colección. Presenta además el video Plutón en la Casa de Bombas, que recupera la memoria de los piletones subterráneos del edificio, y el dibujo Planisferio celeste del Museo, donado por la artista para la colección del Bellas Artes. Puede visitarse hasta el 7 de noviembre, en el primer piso, de martes a viernes, de 11 a 19:30, y los sábados y domingos, de 10 a 19:30.

* Museo Nacional de Bellas Artes, en Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

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PEINARTE, de Pedro Roth

El atelier de Daniel Calderón presenta PEINARTE, exposición de pinturas y dibujos de Pedro Roth, con curaduría de Ana Aldaburu y Damián Roth. La muestra despliega un imaginario propio de Roth, rico en personajes, mitologías urbanas y presencias fantasmagóricas, y propone consagrar el atelier como un territorio vivo donde el arte habita los gestos cotidianos, en un diálogo entre la creación contemporánea y los escenarios del cuidado estético.

* Atelier de Daniel Calderón, República Árabe Siria 3124, 1° B, C. A. B. A.

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En MALBA Puertos, Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado. Malba Puertos presenta juegos escultóricos de Paula Castro que toman como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano, resultado de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021. El conjunto de cinco juegos incluye la reedición de dos diseños y la presentación de tres exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

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Casa Nacional del Bicentenario

Red (Unión), de Paula Toto Blake. Inauguración: miércoles 12 de agosto a las 18:00. La Casa Nacional del Bicentenario presenta esta exhibición de fotografías y videoinstalaciones curada por Florencia Battiti. El proyecto surge de un acercamiento a mujeres migrantes trabajadoras de casas particulares en Argentina, México y Francia, y se despliega en tres videoinstalaciones proyectadas sobre un palimpsesto con testimonios, voces y memorias de las relaciones que se tejen entre mujeres en el ámbito doméstico. De miércoles a domingos de 15 a 20 horas, hasta el 12 de octubre. Entrada libre y gratuita.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

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Instantáneas en el Subte

Foto de Gianfranco Chiappe que integra la muestra 'Instantáneas en el subte', en la estación Lacroze de la línea H del transporte subterráneo de la ciudad de Buenos Aires

Emova inaugura en la estación Las Heras de la Línea H la tercera edición de su exposición itinerante, una propuesta artística que invita a descubrir espacios inéditos del Subte. Los 12 participantes elegidos retrataron el Puesto Central de Operaciones, el Centro de Monitoreo de infraestructura y tres talleres históricos: Polvorín, Parque Patricios y Lacarra. Como novedad, la muestra incorpora una obra audiovisual realizada con cámara analógica Super-8. Se puede visitar, además, de manera virtual, ingresando a https://emova.com.ar/index.php/instantaneas-en-el-subte-2026.

* Estación Las Heras, Línea H, Avenida Pueyrredón y la Avenida Las Heras, C. A. B. A.

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Los museos porteños presentan sus exposiciones

Programación de las muestras que ofrece actualmente la red de MuseosBA.

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero, CABA):

La estilización del esfuerzo, Agustín Riganelli. Retrospectiva. Colección Sívori. Primera gran exposición dedicada al escultor argentino en más de tres décadas, esta retrospectiva reúne obras de la colección del Museo Sívori: esculturas en mármol, bronce, piedra, yeso y madera, junto con dibujos y monocopias, que permiten recorrer la amplitud de la búsqueda artística de Riganelli, con obras que se presentan al público por primera vez. La muestra es resultado del sostenido trabajo de investigación, catalogación y restauración que el Sívori desarrolla sobre el acervo de Riganelli, integrado por más de 800 obras. Curaduría: Teresa Riccardi y Ayelén Pagnanelli. Hasta el 22 de noviembre. Atmosferismo, Alejandra Seeber. Exposición producida en el marco del programa de artistas contemporáneas argentinas Visibles en la Tempestad que reúne pinturas al óleo de gran formato en las que Seeber aborda el género del paisaje. Su trabajo indaga en la tensión entre la intemperie y el cobijo, la condición de alerta en la naturaleza y los modos en que el humano percibe y habita el entorno. Hasta el 22 de noviembre.

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Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291, CABA):

En la pampa: Enrique Larreta y el campo argentino. Hasta el 12 de octubre. Con motivo del centenario de la novela Zogoibi (1926) del escritor argentino, la exposición propone un recorrido por las representaciones visuales y literarias que giraron en torno a la obra, entre ellas, los manuscritos, documentos, pinturas e ilustraciones de Carlos Sáenz de Tejada realizadas para la edición ilustrada de 1944. Curaduría: Patricia Nobilia y Ricardo Valerga. Intervenciones Mínimas VI. En esta ocasión se presentará una obra de Mariano Ferrante, en acrílico sobre tela, perteneciente a la colección del MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires). En la sala Escritorio del Museo Larreta. Curaduría: Delfina Helguera. Árboles, de Martín Reyna. La exposición reunirá obras de distintas etapas de la trayectoria de Martín Reyna, desde 1990 hasta la actualidad, centradas en el árbol como motivo de exploración de la naturaleza, la representación y el acto de pintar. Con curaduría de Santiago Bengolea, la propuesta se extenderá por distintos espacios del museo, incorporando las salas temporarias, el pasillo de las salas, el baño patrimonial y el escritorio de las salas permanentes. Inauguración: viernes 23 de octubre, a las 17.

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Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco – Sede Palacio Noel (Suipacha 1422, CABA):

FUEGUINOS: Imaginarios visuales de las tierras australes. Fotografías de Tierra del Fuego de los siglos XIX y XX. Hasta el 16 de noviembre. Esta exposición fotográfica explora los imaginarios visuales construidos en torno a los pueblos originarios australes a través de imágenes de los siglos XIX y XX, reuniendo un valioso corpus fotográfico registrado por expedicionarios, científicos y misioneros en el extremo sur de América. Curadora invitada: doctora Margarita Alvarado Pérez.

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Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos Benito Quinquela Martín (Av. Pedro de Mendoza 1835, CABA):

Maestros: El Bosque y el Árbol, de Gaby Messina. Exposición de Gaby Messina, con la curaduría de Helena Ferronato y Silvina Amighini, que reúne retratos fotográficos y registros audiovisuales de algunos de los artistas más importantes del país en los espacios donde desarrollan sus obras. Esta exhibición ofrece una mirada profunda y cercana a los procesos creativos de destacados artistas mayores de 65 años, entre ellos Luis Felipe Noé, Marta Minujín, Gyula Kosice y Julio Le Parc.

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Museo de Arte Popular José Hernández - MAP (Av. del Libertador 2373, CABA)

XXII Salón de Arte Textil en Pequeño y Mediano Formato. Exposición de las obras premiadas y seleccionadas en la última edición de este Salón, coorganizado por el Museo de Arte Popular junto a su Asociación de Amigos y declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que muestran la riqueza en técnicas, la combinación de lo tradicional con lo experimental, la utilización de materiales orgánicos, inorgánicos o sintéticos y la expresión de texturas, volúmenes y colores. Además, en el jardín del museo se exhibe Aguayo, una obra de arte digital de Diego Javier Alberti. Hasta el 25 de octubre. La riqueza del monte. La exposición propondrá un diálogo entre el monte santiagueño y sus representaciones artísticas, a través de piezas artesanales que darán cuenta del vínculo entre el entorno natural y las prácticas culturales de la región: obras de cerámica, hilados, tejidos y madera, junto con instalaciones, materiales audiovisuales y un biombo inspirado en la flora del monte. La muestra permitirá conocer el trabajo de la Asociación Adobe, que desde hace 25 años trabaja en la preservación de la cultura y el patrimonio del monte y en el fortalecimiento de sus artesanos. Inauguración: miércoles 7 de octubre, a las 17, hasta el 21 de marzo de 2027.

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Museo de la Ciudad (Sede Querubines, Defensa 223, CABA)

Buenos Aires Museo (BAM) abrió por primera vez en su historia una exposición permanente dedicada a la historia y la cultura de la ciudad, con propuestas interactivas que recorren los orígenes de la metrópoli hasta una proyección de su futuro. La muestra combina objetos patrimoniales con dispositivos tecnológicos para trazar las transformaciones de Buenos Aires y de la sociedad porteña a lo largo de los siglos.

La exhibición organiza su recorrido en torno a los hitos que moldearon la ciudad: sus primeros tiempos, las escenas culturales que la definen y una invitación a imaginar cómo será la urbe en las próximas décadas. El acceso es gratuito los miércoles.

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(Sede Elorriaga, Defensa 225, CABA)

El otro Perotta presentará material inédito del archivo fotográfico de José Luis Perotta, resultado de un proceso de recuperación, catalogación e investigación llevado adelante por el Museo de la Ciudad. La exposición ampliará la mirada sobre la trayectoria del fotógrafo y su producción, incorporando trabajos vinculados con la moda, la publicidad, los retratos de personalidades de la cultura y un amplio conjunto de fotografías personales, que exceden su conocida relación con el rock argentino. Inauguración: jueves 22 de octubre, 17.

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Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, CABA)

Lo arcaico por venir. Esculturas de Antonio Oriana y Rubén Locaso. Hasta el 12 de octubre. En el marco del ciclo Homenaje a Grandes Maestros, que pone en valor figuras relevantes de la escultura argentina, esta muestra articula un diálogo entre las obras de Antonio Oriana y Rubén Locaso, proponiendo un recorrido por dos modos de concebir la práctica escultórica y su relación con la temporalidad, en sus esculturas y obras bidimensionales. Curaduría: María José Pérez. En la sala del primer piso del museo. Umbrales y constelaciones, de Mariana Brihuega y Andrea Bloise. Hasta el 15 de noviembre. Reúne trabajos realizados entre 2017 y 2026 por dos artistas con formación escultórica compartida y lenguajes divergentes: Brihuega trabaja con metal y objetos recuperados; Bloise desarrolla una pintura de paisaje onírico y dimensión metafísica. Curaduría: María José Pérez.

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Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735, CABA)

Gardel, lo real, lo simbólico, lo imaginario, de Jorge Muscia. Hasta fin de año 2026. Una retrospectiva que reúne una selección de obras realizadas por el artista y maestro fileteador Jorge Muscia a lo largo de casi cuarenta años de trabajo de producción artística inspirada en la figura de Carlos Gardel. El poeta Horacio Ferrer bautizó a Muscia como El fileteador del tango, debido a su labor artística retratando a las figuras icónicas del género.

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Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, CABA)

La forma de las palabras. Herramientas, usos y espacios de escritura en el siglo diecinueve. La exhibición pone en diálogo las colecciones del Museo Histórico Saavedra y del Museo de las Escuelas para pensar en perspectiva histórica las profundas transformaciones culturales y tecnológicas que atraviesan las prácticas de escritura y lectura. Las palabras, sus técnicas y sus objetos como parte del modo en que imaginamos y construimos lo propio. Hasta fin del año 2026. Buena Madera. Los jardines del museo serán un espacio donde la escultura no solo se exhibirá sino que también se creará frente al público. Realizada en colaboración con el Museo de Esculturas Luis Perlotti, la muestra presenta obras de destacados escultores: Adriana Badii, Christian Faccini, Darío Klehr, Jorge Gionco, Adriana Mazzotta, Juan Carlos Mercurio y Juan Alfredo Percivalle. Además, los artistas Darío Klehr y Jorge Gionco realizarán varias jornadas de talla en vivo. Hasta el mes de noviembre.

MUSEOS BA: Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20 (excepto el Museo Quinquela Martín, cuyo horario es lunes de 11 a 16, miércoles a domingos de 11 a 18). Los martes permanecen cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles, sin cargo. Los jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios, con presentación de acreditación, personas con discapacidad junto con un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

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Museo Ana Frank

Recorridos guiados por cuatro salas con objetos originales de la época, la única recreación de la Casa de Atrás y el castaño original al que Ana le escribía en su diario. Jueves, viernes, sábado y domingo: visitas particulares de 14 a 18. 2 x 1 en la entrada general los jueves y domingos (solo en efectivo).

* Centro Ana Frank Argentina, Superí 2647, C. A. B. A.

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Colón Fábrica

Recorrido por las grandes escenografías del Teatro Colón, con vestuarios y elementos originales de las principales producciones del primer coliseo. Circuitos gratuitos todos los martes con previo retiro de entradas por la boletería. Abre de lunes a domingos de 10 a 18.

* Colón Fábrica, Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

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TEATRO

Las perras

Las perras, escrita por Lucila Quarleri y dirigida por Malena Saito, es una tragicomedia sobre la amistad entre mujeres y las formas singulares de atravesar una pérdida, protagonizada por Maia Lancioni, Martina López González, Delfina Oyuela y Fernando De Rosa. La obra sigue a tres amigas que se reencuentran en Bragado, su pueblo de infancia, tras la muerte de la cuarta integrante del grupo. Las perras se estrena el 4 de octubre y continuará los domingos de octubre y noviembre a las 19, al aire libre, en el patio de Animal Teatro.

* Animal Teatro, Castro 561, C.A.B.A.

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Todos los días estoy aburrida y lloro: Diarios tempranos

Natali Aboud escribe, junto con Daniela Korovsky y Josefina Botto Todos los días estoy aburrida y lloro: Diarios tempranos. Con dirección de Aboud, esta obra está construida a partir de los diarios íntimos que Korovsky y Botto escribieron durante su adolescencia, entre 1995 y 2006. Lejos de un relato lineal, la pieza trabaja con fragmentos que se asocian entre sí, en una estructura cercana a la lógica de la memoria, donde Korovsky y Botto se observan, se leen y se exponen frente a las adolescentes que fueron. Las funciones se realizarán los miércoles 7, 14 y 28 de octubre, y el miércoles 4 de noviembre, a las 21:30. Las entradas cuestan 33.000 pesos, que pueden conseguirse en Alternativa Teatral.

* Dumont 4040, Santos Dumont 4040, C.A.B.A.

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Delfina

Pilar Fridman escribe, codirige junto a Guido Turtula y protagoniza Delfina, obra que narra los días de Ana en un hospital, donde recibe una carta que promete un reencuentro con su padre en los Alpes Suizos y emprende un viaje insólito a través de la selva amazónica. Interpretan la pieza Marina Artigas, Lola Banfi, Pilar Fridman, Marcos Medrano, Debora Nishimoto, Malena Resino, Antonella Saldicco, Miguel Sorrentino y Max Suen. La obra se estrena el sábado 3 de octubre, a las 20, y continuará los sábados de octubre y noviembre a la misma hora. Las entradas cuestan 28.000 pesos, con descuento para estudiantes a 25.000 pesos.

* Espacio Callejón, Humahuaca 3759, C.A.B.A.

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No me dejes así, con el elenco original

Eugenia Guerty, Claudio Martínez Bel, César Bordón y Néstor Caniglia retoman, veinte años después de su estreno, No me dejes así, con dirección de Enrique Federman y colaboración autoral de Mauricio Kartun. La obra sigue a cuatro personajes en un reencuentro errático, de pocas palabras, llantos y risas, sin que nada se diga sobre la razón que los reúne. La pieza, ganadora del Premio Teatro del Mundo a la Mejor Dramaturgia en 2005, se presenta los sábados a las 23, y en octubre suma funciones los lunes a las 20. Las entradas están disponibles en Alternativa Teatral.

* Timbre4, México 3554, C.A.B.A.

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Un paraíso a orillas del río

El dramaturgo y director Bruno Tignanelli estrena Un paraíso a orillas del río, pieza que aborda un aspecto del terrorismo de Estado poco explorado desde el teatro: la violencia estatal ejercida sobre personas de la comunidad LGBTIQ+. Ambientada a mediados de la década del 70, la obra narra la historia de amor entre Osvaldo y Miguel, dos actores transformistas cuyo vínculo es desmembrado por la dictadura cívico-militar, en un relato ficcional inspirado en hechos reales. El elenco está integrado por Nicolás Maiques, Taiu Braver y Leandro Sandonato. La obra se estrenará el miércoles 7 de octubre, con funciones los miércoles y jueves, a las 20:30. Las entradas tienen un valor de 25.000 pesos, con descuento para estudiantes y jubilados, y pueden conseguirse a través de Alternativa Teatral.

* Teatro Asterión, Zelaya 3122, C.A.B.A.

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Putamadre

Caro Fernández y su hijo Santiago Laborde protagonizan Putamadre, obra basada en la novela de autoficción de Fernández, con dramaturgia de Tere Donato y Fernández, bajo la dirección de Felicitas Kamien. La pieza recorre a dos voces la historia de una madre y un hijo atravesados por el consumo problemático, la privación de la libertad y los límites de un sistema que expulsa a quienes no encajan. Se estrena el viernes 2 de octubre y continuará todos los viernes a las 21:30. Las entradas cuestan 35.000 pesos, disponibles a través de Alternativa Teatral.

* Dumont 4040, Santos Dumont 4040, C.A.B.A.

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Las traiciones, de Juan Andrés Romanazzi

Juan Andrés Romanazzi escribe y dirige Las Traiciones, una relectura teatral de Helena, Penélope y Ulises, despojados del heroísmo clásico y arrojados a un presente marcado por la precariedad y la supervivencia cotidiana. Interpretan la obra Paula Mbarak, Iván Moschner y Laura Silva. Las funciones se realizan los martes de septiembre y octubre a las 20:30. Las entradas cuestan 22.000 pesos, con descuento para estudiantes y jubilados a 20.000 pesos, disponibles en Alternativa Teatral.

* El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034, C.A.B.A.

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La Zapatería (crónica de mujeres calzadas)

Alfredo Allende escribe y dirige La Zapatería (crónica de mujeres calzadas), nueva obra de la compañía Síndrome de Eureka ambientada en una zapatería de barrio en 1972, donde el fervor ideológico de la época irrumpe en la rutina cotidiana. Interpretan la obra Flor Orce, Florencia Pineda, Julia Nardozza, Florencia Patiño y Mirna Cabrera. Las funciones se realizan los sábados de septiembre y octubre a las 20. Las entradas cuestan 20.000 pesos, disponibles en Alternativa Teatral.

* Centro Cultural de la Cooperación, avenida Corrientes 1543, C.A.B.A.

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Hotel Julio César

Obra que sigue a un hijo y una madre dueños de un hotel en la Costa Atlántica, donde un día de carnaval hace que la verdad y el deseo pujen por salir a flote. Interpretan la obra Ana María Castel, Guido D’Albo, Sebastián Dartayete, Laura Otermin y Alcira Serna. Escrita por Laura Otermin y dirigida por Patricio Azor.

Funciones: sábados a las 17. Las entradas cuestan 26.000 pesos, a la venta en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* El Método Kairós, El Salvador 4530, C.A.B.A.

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Centro Cultural Borges

Minué compasivo, de Juan Ignacio Fernández. Con dirección de Cecilia Meijide, la obra propone una trama donde el amor y la política se entrelazan en el invierno de 1806, a días de la primera invasión inglesa: Mariano regresa a Buenos Aires y es recibido por sus tres hermanas, Helena, América y Josefina, últimas descendientes de una familia inglesa que añora volver a Europa, mientras la llegada del ejército invasor reordena deseos, alianzas y pasiones en la ciudad. El elenco está integrado por Yanina Gruden, Manuela Iseas, María Emilia Ladogana, Juan Ignacio Bianco, Julián Cardoso, Julián Chertkoff, Matías Corradino y Marco Gianoli. Las funciones se realizan los jueves 8, 15, 22 y 29 de octubre y los domingos 4, 11, 18 y 25 de octubre, y 1 de noviembre, a las 20. La entrada es gratuita y se retira en la Mesa de Informes, con un máximo de dos por persona, desde media hora antes de cada función. Sala Mercedes Sosa.

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La noche dos veces. Con dramaturgia y dirección de Mora Monteleone, la obra propone dos noches separadas por diez años que avanzan en simultáneo, como en un thriller o juego de espejos: una en abril de 1982, cuando dos chicos y dos chicas vuelven de una fiesta mientras el país entra en guerra, en una noche de secretos, traiciones y decisiones que se toman sin saberlo, y otra en 1992, cuando esas dos chicas se reencuentran tras diez años sin hablarse. El elenco está integrado por Yanina Gruden, Martina Zalazar, Tom CL, Federico Pezet y Mora Monteleone. Las funciones se realizan los viernes 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre y los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre, a las 19. La entrada es gratuita y se retira en la Mesa de Informes, con un máximo de dos por persona, desde media hora antes de cada función. Sala Mercedes Sosa.

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La mujer puerca, de Santiago Loza. Con dirección de Lisandro Rodríguez, narra la historia de una mujer que ha vivido a pleno para conseguir la santidad sin lograrlo, de naturaleza puerca, mundana y terrenal, en la tragedia de la materia que no está hecha para la trascendencia. Protagonizada por Valeria Lois, la pieza se define como la travesía de una huérfana, con melodrama y humor, atravesada por el amor no correspondido y la necesidad de amar en medio del silencio. Las funciones se realizan los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre, a las 17. La entrada es gratuita y se retira en Informes, con un máximo de dos por persona, desde una hora antes de cada función. Sala Astor Piazzolla.

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El retrato punzó. Escrita y dirigida por Damián Drezik, la obra se ambienta en Buenos Aires en 1851, cuando el régimen del Restaurador de las Leyes atraviesa su hora más crítica y el pintor Prilidiano Pueyrredón es convocado para retratar a Manuelita Rosas en lo que es, en realidad, un mandato político: el colorado punzó debe dominar la tela, aunque el artista busca imponer su visión estética por encima de la propaganda. La pieza explora, desde el delirio y la ambición, los hilos invisibles que conectan el arte con el poder. Actúan Fernando Gonet, Micaela Rey y Damián Smajo. Las funciones se realizan los miércoles 7, 14 y 21 de octubre, a las 20. La entrada es gratuita y se retira en la Mesa de Informes, con un máximo de dos por persona, desde media hora antes de cada función. Sala Mercedes Sosa.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C.A.B.A.

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Liquidación Total!, de Eliana Murgia

En una tienda de ropa vintage del barrio de Palermo, dos actrices intervienen un diario íntimo y confeccionan ficciones para probar, para usar, para vender. Una es original y la otra es copia; una es real y la otra es falsa; una miente y la otra dice la verdad, o al revés, o las dos por igual: en esa ambigüedad se despliega Liquidación Total!, escrita y dirigida por Eliana Murgia, quien también actúa junto a Fiorella Cominetti. La obra indaga en la memoria y la construcción de la identidad: qué calidad tienen los recuerdos, qué marcas dejaron y si son realmente propios o imitaciones deformes de lo que fuimos.

La pieza, seleccionada para la Residencia Incubadora de Primeras Obras del Centro de Capacitación Artística Profesional, integra el Circuito Site Buenos Aires de obras en espacios no convencionales. Se presenta los miércoles a las 20:30 y los domingos a las 13, y las entradas pueden conseguirse en Alternativa Teatral.

* Dudou Vintage, Guatemala 4334, C. A. B. A.

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Los runners (ya corrimos demasiado), de Gustavo Moscona

Gustavo Moscona escribe y dirige Los runners (ya corrimos demasiado), comedia absurda ambientada en la pandemia que sigue a cinco corredores que se entrenan clandestinamente durante el aislamiento para participar de un torneo internacional en Brasil. Actúan Iván Altschuler, Camila Berguier, Patricio Cullen, Verónica Kamlacz y Santiago Rulfi. La obra estrena el viernes 2 de octubre a las 22 y continuará los viernes de octubre y noviembre a la misma hora. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro o a través de Alternativa Teatral.

* Teatro Polonia, Fitz Roy 1475, C.A.B.A.

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El cielo en una habitación, de Sonia Novello

Sonia Novello escribe El cielo en una habitación, obra sobre los caminos sinuosos del deseo que interpretan Analía Sánchez y Luis Millicay, bajo la dirección general de Claudia Mac Auliffe y ella misma. La puesta sigue a Omar, que cree haber encontrado a la mujer de sus sueños, y a Mari, que imagina otra vida a través de los vestidos de su empleadora. Las funciones se realizan los sábados a las 18.

* La Gloria Espacio Teatral, Yatay 890, C. A. B. A.

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La mesa, o las formas que toma el amor, de Andrea Ojeda

Andrea Ojeda firma el texto de La mesa, o las formas que toma el amor, dirigida por Diego Cazabat e interpretada por Alejandra Tabach, Mario Gutiérrez, Luz Miraldi, Carolina Del Valle, Ana Rodriguez, Marco Álvarez y Juan Bampini. La obra, producida por Inclaudicables, aborda las consecuencias de los modelos patriarcales y conservadores dentro de una familia que vela a su padre muerto. Las funciones se realizan los jueves a las 20, con entradas a 20.000 pesos a través de Alternativa Teatral.

* Centro Cultural de la Cooperación, Sala Raúl González Tuñón, Av. Corrientes 1543, C.A.B.A.

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La gravedad de las burbujas

La gravedad de las burbujas, con dramaturgia y dirección de Juan Pablo Galimberti, es una obra de teatro experimental que explora narrativas simultáneas: siete personajes cuentan sus historias dentro de un mismo departamento, sin conectarse entre sí. Ganadora del Premio Funámbulos Selección 2025 y del Premio Teatro del Mundo en Dramaturgia y en Actuación (Pablo Dos Reis), el elenco está integrado por Pablo Dos Reis, Francisco González Gil, Sol Kohanoff, Catriel Kucharczuk, Franco Moix, Luciana Vitale y Juan Pablo Galimberti. Funciones: en octubre los jueves, a las 20:30.

* La China Casa Cultural, Dr. Adolfo Dickman 1220, C. A. B. A.

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Informe sobre Nadie, de Theo Fernández y Benicio Chendo

Theo Fernández escribe Informe sobre Nadie, dirigida por Benicio Chendo, una pieza sobre el dramaturgo olvidado Claudio Nadie que un detective al estilo Philip Marlowe investiga para determinar si merece un homenaje oficial. Actúan Theo Fernández, Franco Gotelli, Julia Iokich, Camila Oviedo, Francisco Tramujas y Ana Paula Tucci. La obra se presenta los viernes 9 y 16 de octubre, a las 21. Las entradas cuestan 15.000 pesos y se adquieren online o el mismo día de la función en la boletería, desde dos horas antes y solo en efectivo.

* Sala Cancha, Centro Cultural Rojas UBA, avenida Corrientes 2038, C.A.B.A.

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Me gusta de oro, de Daira Basin y Alejandro Lifschitz

Daira Basin y Alejandro Lifschitz presentan esta sátira sobre el universo de las redes sociales que se desarrolla en un evento ficticio llamado “La noche de las redes sociales”. Bajo la dirección de Lifschitz, actúan Daira Basin, Graciana De Lamadrid, Andrea Francavilla, Florencia García, Isabel Gasperini, Alejandro Lifschitz y Mara Palazón. La obra, declarada de interés cultural por la Legislatura porteña, se presenta todos los viernes de septiembre y octubre a las 20:30, con entrada a la gorra y reservas a través de Alternativa Teatral.

* Fandango Teatro, Luis Viale 108, C.A.B.A.

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Río de las Congojas, primera adaptación teatral de la novela de Libertad Demitrópulos

Río de las Congojas, con idea y dramaturgia de Sofía D’Amelio y colaboración dramatúrgica de Jorgelina Flury, bajo la dirección de Natalia Miranda, es la primera adaptación teatral de la novela homónima de Libertad Demitrópulos. La obra recrea la expedición de Juan de Garay hacia fines del siglo XVI, cuando una mujer soldado, María Muratore, se une a la travesía guiada por su deseo de una vida autónoma, en el marco de la primera fundación de Santa Fe y la Revolución de los Siete Jefes Mestizos. El elenco está integrado por Sofía D’Amelio, Jorgelina Flury, Luis Alberto González, Olave Mendoza y Joaquín Sesma. Funciones los sábados a las 21:00. Entradas disponibles en alternativateatral.com.

* Teatro Hasta Trilce, Maza 177, C. A. B. A.

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Vampiras, terror gótico en el litoral argentino

Vampiras, escrita y dirigida por Tona Passarelli, con actuación de Pilar Castiñeyras y Liza Polo, sitúa el universo del terror gótico en un pequeño pueblo del litoral argentino de los años noventa, donde una joven fascinada por el imaginario gótico conoce a una misteriosa mujer que oculta su verdadera naturaleza desde hace siglos. Con humor, ironía y extrañeza, la obra reflexiona sobre el deseo, el paso del tiempo y los vínculos entre mujeres. Estreno: martes 2 de septiembre a las 21:00. Funciones los miércoles de septiembre y octubre a las 21:00. Las entradas cuestan $24.000 (estudiantes y jubilados $18.000), disponibles en alternativateatral.com.

* Teatro El Grito, Costa Rica 5459, CABA

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Visitando al Sr. Green

Visitando al Sr. Green, del dramaturgo estadounidense Jeff Baron, regresa a la calle Corrientes con Facundo Arana en el papel de Ross Gardiner, un joven ejecutivo neoyorquino condenado a visitar semanalmente a un anciano viudo tras un incidente de tránsito, y Jorge Suárez como el Sr. Green. Con dirección de Santiago Doria, la obra —que cuenta con más de 600 producciones en 52 países— aborda la amistad, la empatía, la soledad y la aceptación a través del vínculo entre dos hombres separados por la edad y las costumbres. Estreno: 9 de septiembre. Funciones de miércoles a domingo hasta mediados de octubre. Entradas disponibles en Plateanet y en la boletería del teatro.

* Multiteatro, Av. Corrientes 1283, CABA

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Maldición eterna a quien lea estas páginas, de Manuel Puig

Maldición eterna a quien lea estas páginas, basada en la novela de Manuel Puig, con adaptación de Claudia Piñeiro y Marcelo Moncarz y dirección de Marcelo Moncarz. La obra sigue a Larry, un neoyorkino contratado para pasear en silla de ruedas a un anciano argentino amnésico y afásico exiliado en Nueva York en 1978, cuyo misterioso pasado se irá revelando en cada encuentro. El elenco está integrado por Luis Campos, Mateo Chiarino y Luz Miraldi. Funciones los domingos a las 18:00. Las entradas cuestan $25.000 (general) y $23.000 (estudiantes y jubilados), disponibles en alternativateatral.com.

* Teatro Hasta Trilce, Maza 177, C. A. B. A.

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La Tristeza, de Consuelo Iturraspe

La Tristeza, escrita y dirigida por Consuelo Iturraspe y protagonizada por Fernanda Bercovich. La obra toma como punto de partida el cuento homónimo de Antón Chéjov para trasladar su motivo central —la necesidad de compartir el dolor ante la indiferencia ajena— a una remisería contemporánea, donde Sonia, operadora, y Caballo, chofer, se comunican por radio mientras intentan atravesar el suicidio de una compañera de trabajo. Funciones todos los domingos a las 19:00. Entradas disponibles en alternativateatral.com.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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La Companyia Hongaresa en Buenos Aires

Coro, de Paco Zarzoso, con dirección de Germán Rodríguez y Paco Zarzoso, e interpretación de Shanti Criscuolo, Paula Ituriza y Caro Setton, propone una escena doméstica —una madre, una hija, una abuela en una tarde de calor— que deriva hacia un territorio poético y ritual donde lo cotidiano revela lo oculto. Funciones los viernes y domingos a las 20:00. Las entradas cuestan $30.000, con descuento para jubilados y estudiantes. Reservas al 11 2786-1118.

* TODA Teatro, Tacuarí 964, C. A. B. A.

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La suerte ajena, de Braian Ross, protagonizada por Juli Coria, Santiago Ceresetto, Braian Ross y Graciana Urbani. Dirección: Flor Berthold

La suerte ajena, de Braian Ross

La obra, con dirección de Flor Berthold, sigue a Gregorio, un jubilado solitario, y a una joven pareja embarazada al borde del desalojo, unidos por una mentira que parecía inofensiva. Lo que comienza como un improvisado plan para conseguir dinero se transforma en un juego de consecuencias imprevisibles que cambiará la suerte de todos. Actúan Juli Coria, Santiago Ceresetto, Braian Ross y Graciana Urbani. Funciones los lunes a las 20.30.

* Border Teatro, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

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Encadenados, estreno de La Runfla en su 35° aniversario

Guía de Arte y Cultura: semana del 18 al 25 de septiembre de 2026

El Grupo de Teatro Callejero La Runfla celebra sus 35 años con el estreno de Encadenados. O el error de los efímeros, de Héctor Alvarellos, versión sobre Prometeo encadenado, de Esquilo, con Javier Giménez en el rol protagónico y elenco integrado por Manuela Vázquez, Camila Berguier, Fernando Daniel D’Amico, Mauro Rubén Cantisani, Paine Valente y Aylen Sol Puccio. Las funciones continuarán los sábados de octubre y noviembre a las 21, con entrada a la gorra.

* Parque Avellaneda, Directorio y Lacarra, inicio en el mástil central, C.A.B.A.

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Haroldo en la luz, un homenaje escénico a Haroldo Conti

Haroldo en la luz, escrita, dirigida y con puesta en escena de Paula Mujica Lainez, es un viaje escénico por los paisajes que habitaron al escritor y militante Haroldo Conti y su compañera Marta Scavac entre 1972 y 1976, con actuación de Osmar Núñez y Lorena Szekely. La obra, atravesada por textos de Conti, recorre momentos esenciales de su vida, su literatura y sus pasiones sin seguir una reconstrucción cronológica. Funciones los domingos a las 17:30. Las entradas cuestan $25.000 (general) y $22.000 (estudiantes y jubilados), disponibles en alternativateatral.com o en la boletería del teatro.

* El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034, C. A. B. A.

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La Escriba

La Escriba (Partitura poética para mujer y yarará), escrita y dirigida por Sandra Franzen e interpretada por Anahí Gadda, propone una partitura poética en la que una autora cuestiona el caos de la creación mientras su personaje vaga por el litoral argentino con la música como grito desgarrador. Escriba, mujer y yarará se transforman y se unen en el camino hacia una nueva figura: la mujer política. Funciones los sábados a las 18:00. Las entradas anticipadas cuestan $20.000 y están disponibles en alternativateatral.com o en la boletería del teatro.

* Teatro Hasta Trilce, Maza 177, CABA

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Sarmiento, la clase

Juan Leyrado interpreta a Domingo Faustino Sarmiento en una clase magistral sobre educación y progreso en la que el prócer vuelve a nuestros días y, entre la fascinación y el espanto que le provoca el presente, confronta reflexiones, confesiones, verdades incómodas y provocaciones. Una obra de Juan Francisco Dasso dirigida por Nicolás Dominici. Funciones: viernes, sábados y domingos a las 19:30.

* Sala Solidaridad, Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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El trabajo

'El trabajo', obra de Federico León que se presenta en Zelaya los viernes y sábados a las 20

Autor: Federico León. Tras su paso por el Festival Santiago a Mil de Chile y el FITEI de Portugal, regresa a la sala Zelaya del Abasto. León toma como punto de partida los talleres que dicta desde hace quince años y se incluye como intérprete junto a Santiago Gobernori y Beatriz Rajland. La obra pone en escena a un grupo de participantes de un taller en busca de una forma de experimentación radical. Funciones: viernes y sábados a las 20.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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Par ‘Elisa (Tiempo de despedida)

La dupla creativa conformada por Jorge Palant y Enrique Dacal sube a escena este clásico del teatro argentino. Una pareja de hombres ve alterado su ecosistema por el regreso inesperado de una mujer con historia común con ambos. Funciones: domingos a las 20. Entradas: $22.000, por Alternativa Teatral.

* Teatro Tadron, Niceto Vega 4802, C. A. B. A.

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Siete estaciones para hablar de amor

Una historia de amor en el corazón del granero del mundo, donde viven pobres desamparados y ricos desinteresados en la condición del otro. Autora: Victoria Hladilo, inspirada en el cuento “Del amor”, de Antón Chéjov. Carlos Belloso, Laura Nebole y Manuel Vignau dan vida a esta historia que cruza amores prohibidos, desigualdad y lucha de clases. Ganó el Premio Argentores 2023. Funciones: lunes a las 20.

* Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Responsable, de Susana Torres Molina

Responsable, escrita y dirigida por Susana Torres Molina, presenta el reencuentro fortuito de dos amigas después de varias décadas de distancia, a partir del cual emerge el pasado compartido —la militancia juvenil, la traición, el exilio— en una intensa indagación sobre las contradicciones íntimas de ambos personajes. El elenco está integrado por Mercedes Fraile y Silvina Katz. Funciones los domingos a las 17:00. Las entradas cuestan $25.000 (general) y $22.000 (estudiantes y jubilados), disponibles en alternativateatral.com.

* Lavalle CasAbierta, Lavalle 3644, CABA

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Espumas de Oriente

Espumas de Oriente (Un melodrama argentino), escrita por Irene Almus y dirigida por Mariana Gióvine, recrea los años 60 cuando dos actores se conocen en un radioteatro y se enamoran, mientras la llegada de la televisión amenaza ese mundo. Con tangos cantados en vivo y humor, la obra rinde homenaje a la cultura rioplatense. El elenco está integrado por Santiago Fracarolli, Juan Azar e Irene Almus, con dirección musical de Juan Azar. Estreno: viernes 11 de septiembre. Funciones los viernes a las 21:00. Entradas disponibles en alternativateatral.com o en la boletería del teatro.

* Centro Cultural de la Cooperación, avenida Corrientes 1543, CABA

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Mis cosas preferidas

Mis cosas preferidas (Pieza para cuatro personajes con uno solo en escena), escrita y dirigida por Macarena García Lenzi e interpretada por Valeria Giorcelli, regresa al Camarín de las Musas tras su aclamada temporada en España. Funciones los viernes a las 21:30. Entradas disponibles en la boletería del teatro.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, CABA

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La Paciencia (fatídica sindical)

En un centro de cuidados intensivos, dos enfermeras de turno noche cometen un error que deviene en fatalidad. Al llegar la jefa de enfermería de una protesta sindical, emergen en tono de comedia negra las miserias y el desgaste psíquico de una existencia consagrada al cuidado. Elenco: Noelia Prieto, Valeria Giorcelli y Karina Elsztein. Dramaturgia y dirección: Macarena García Lenzi. Funciones: sábados a las 20. Duración: 75′.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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Somos 5

Somos 5, escrita por Rubén De la Torre y codirigida junto a Pablo Gorlero, con actuaciones de Dana Basso, Ana Padilla, Javier Niklison y Néstor Caniglia, sigue a cinco amigos inseparables que, tras la muerte del primero del grupo, intentan cumplir su último deseo: arrojar sus cenizas en el muelle de la casa del Tigre donde siempre se reunían. Funciones todos los lunes a las 20:00, desde el 3 de agosto.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, CABA

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Una

Una mujer que un día se mira de verdad y ya no se reconoce. Lo que comienza como una pequeña grieta se convierte en una avalancha de preguntas sobre la identidad. Dramaturgia y dirección: Giampaolo Samá. Protagonista: Miriam Odorico. Funciones: sábados a las 17:30. Entradas en Alternativa Teatral. Duración: 70′.

* Almagna Teatro, Guardia Vieja 3783, C. A. B. A.

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Edipo en Ezeiza

Escrita y dirigida por Pompeyo Audivert. Los personajes dudan de su identidad y asumen estar siendo abducidos por un poder invisible en esta comedia metafísica donde nada es lo que parece. Las alusiones político-históricas orquestan identificaciones que invitan al espectador a reflexionar sobre el ser y el sentir lo nacional. Funciones: domingos a las 19. Valor de la entrada: $25.000. En Alternativa Teatral.

* Espacio Experimental Leónidas Barletta (Sala Inda Ledesma), Av. Pte. Roque Sáenz Peña 943, C. A. B. A.

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El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio. La obra de Manuel Puig narra la historia de dos prisioneros en la Argentina de los años 70: un militante revolucionario y un homosexual acusado de corrupción de menores. Una obra sobre ideales, libertad y el amor más allá de la sexualidad. Funciones: viernes y sábados a las 20.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

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Incidente en Vichy

De Arthur Miller. Adaptación y dirección: Pablo Gorlero. Nominada a 8 premios ACE, ganadora como mejor obra y mejor actor en los Premios al Teatro Independiente. Funciones: jueves a las 20. Con el auspicio del Museo del Holocausto. Entradas en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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Por amar a Mara, de Diego Carreño y Carlos Belloso

Dirigida por Carlos Belloso, esta comedia dramática sigue a una pareja en crisis tras más de veinte años juntos, que decide someterse a una terapia neuroelectro-biomolecular para intentar salvar su matrimonio. Actúan Sol Canesa, Diego Carreño, Cecilia Roche y Miguel Ángel Vigna. La obra se presenta los sábados a las 20, con entradas a 23.000 pesos a la venta en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* La Carpintería Teatro, Jean Jaurès 858, C.A.B.A.

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1850: El último agosto, de Pablo Müller

Con dirección y versión escénica de Norberto Gonzalo, el autor Pablo Müller estrenó 1850. El último agosto, pieza que propone redescubrir al anciano libertador José de San Martín en la intimidad de sus últimas horas, a través de una charla ficcional con su amigo Tomás Guido y la sutil presencia de su hija Mercedes. Los grandes acontecimientos históricos ceden lugar a los recuerdos, las dudas, los afectos y las convicciones del hombre que cambió el destino de un continente. Actúan Jorge Capussotti, Guido D’Albo y Patricia Guillermina Rozas. Las funciones se realizan los sábados, a las 21. La entrada general cuesta 30.000 pesos, y para estudiantes y jubilados, 21.000 pesos, a la venta en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Teatro La Máscara, Piedras 736, C.A.B.A.

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CINE

Malba Cine

Annemarie, de Mariana Sanguinetti. Mariana Sanguinetti dirige Annemarie, documental sobre su bisabuela, la fotógrafa Annemarie Heinrich, que a través de su archivo personal y testimonios de familiares y colegas construye un retrato que trasciende lo biográfico para reflexionar sobre la memoria, la vejez y el paso del tiempo. La película, con participación de Graciela Borges y Mirtha Legrand, se estrena tras su paso por el BAFICI y se proyectará del 9 al 30 de octubre, con la primera función el 9 de octubre a las 20, todos los viernes a las 20.

* Auditorio Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

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DANZA

Dejar un mundo, de Agustina Muñoz

Agustina Muñoz escribe y dirige Dejar un mundo, obra que cuenta la historia de siete generaciones de un mismo árbol genealógico a partir de una guerra inicial, con interpretación de Milva Leonardi, Camila del Campo y Tom Werth. La pieza parte de una antigua danza de espadas celta y trabaja sobre las consecuencias de la violencia, la memoria y la reparación, con versión libre de la danza a cargo de Diana Szeinblum y música original de Esteban Insinger. Las funciones se realizarán del 1 al 14 de octubre, los días 1, 2, 3, 5, 6, 13 y 14 a las 20, con una función especial el lunes 12 a las 19. Las localidades están disponibles en paraisoclub.squarespace.com.

* Fundación Cazadores, Villarroel 1438, C.A.B.A.

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8CHO, de Brenda Angiel

La coreógrafa y bailarina Brenda Angiel, pionera de la danza aérea y galardonada en 2024 con el Premio María Guerrero por sus 30 años de trayectoria, repone este espectáculo de tango danza aérea con arneses y música en vivo. La puesta reúne a trece artistas en escena, siete bailarines y seis músicos, con dirección musical de Juan Pablo Arcangeli y la participación del cantante Alejandro Guyot. La obra se presentará en cuatro únicas funciones, los domingos 4, 11, 18 y 25 de octubre, a las 18. La entrada general anticipada cuesta 25.000 pesos, la general 30.000 pesos y para estudiantes, jubilados y sindicatos, 22.000 pesos, y pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral.

* Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272, C.A.B.A.

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Ático/Vaivén/Cenizas, de Elena Dahn

La obra se construye entre fuerzas contradictorias: dar forma y destruirla, controlarla al máximo y entregarse a aquello que la excede por completo. El látex funciona como una segunda piel, una membrana que separa y conecta interior y exterior, un límite poroso entre el cuerpo y el espacio que, al envolverlo, lo contiene y lo somete a su resistencia. En el Espacio Infinito, esa investigación adquiere una nueva escala espacial y temporal, llevada al registro de lo escénico: a lo largo de ocho funciones, las obras se despliegan sucesivamente, sin duración predeterminada, mientras un público móvil entra y sale de una propuesta que nunca vuelve exactamente al mismo estado. Las funciones se realizan los jueves 8 y 15, viernes 9 y 16, sábados 10 y 17, y domingos 11 y 18 de octubre, a las 20. La entrada es gratuita y se retira en la Mesa de Informes del segundo piso, con un máximo de dos por persona, desde media hora antes de cada función.

* Espacio Infinito, Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C.A.B.A.

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INFANTILES

Cartas que cantan, aventuras líricas en el altillo, nueva función de Concierto entre almohadones

Con dirección musical de Javier Escobar, dramaturgia y dirección de escena de Mariana Ciolfi y arreglos instrumentales de Augusto Reinhold, el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón presentará Cartas que cantan, aventuras líricas en el altillo, con la participación de un ensamble instrumental y cantantes de la institución. La función se realizará el domingo 4 de octubre, a las 11. Las entradas están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17.

* Salón Dorado, Teatro Colón, Tucumán 1171, C.A.B.A.

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Los ojos del perro siberiano, adaptación teatral de Antonio Santa Ana

Nico Sorrivas y Martín Palladino firman la adaptación teatral de Los ojos del perro siberiano, bestseller de Antonio Santa Ana, con dirección general de Nico Sorrivas y Ceci Miserere y dirección musical de Juan Pablo Schapira. La obra sigue a un joven que revive los recuerdos de su infancia en los años 90 para reconstruir el vínculo con su hermano mayor, expulsado del hogar tras ser diagnosticado con VIH. Actúan Alan Madanes, Dante Barbera, Felipe Bou Abdo, Fabio Di Tomaso, Maqui Figueroa y Adriana Rolla, con dirección coreográfica de Diego Bros. Las funciones se realizarán los sábados 3 y 10 de octubre a las 20. Las entradas están a la venta en Plateanet y en la boletería del teatro.

* Teatro Politeama, Paraná 353, C.A.B.A.

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MÚSICA

En el Teatro Colón

Pequeños formatos, concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

Con la dirección del británico Thomas Blunt, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires presentará el concierto Pequeños formatos, con un programa dedicado a la versión orquestal de Le Tombeau de Couperin, de Maurice Ravel; Toccata e due canzoni, de Bohuslav Martinů, y la Quinta sinfonía de Ralph Vaughan Williams. La función se realizará el domingo 4 de octubre, a las 17. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro Colón, de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17, o a través de www.teatrocolon.org.ar.

* Teatro Colón, Tucumán 1171, C.A.B.A.

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Fantasía entre viento y cuerdas, concierto de cámara en el Salón Dorado

Un ensamble integrado por Michelle Wong (oboe y corno inglés), Facundo Romero (violín), José García (viola) y Benjamín Báez (violonchelo), músicos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, presentará obras de cámara de tres compositores del siglo XX: Benjamin Britten, Erno Dohnányi y Jean Françaix. La función se realizará el viernes 2 de octubre, a las 19. Las entradas pueden adquirirse a través de www.teatrocolon.org.ar o en la boletería del Teatro Colón, de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17.

Salón Dorado, Teatro Colón, Tucumán 1171, C.A.B.A.

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En el Borges

Ciclo Cubilete: Isabel Lenoir presenta Amanda

Isabel Lenoir presentará, en formato banda, con cuerda de tambores y piano, su nuevo disco: diez canciones que narran la vida de una mujer que encuentra en el candombe, la milonga y el tango, géneros nacidos de comunidades que resistieron y migraron, una forma natural de transitar la resiliencia. La presentación forma parte del ciclo Cubilete, con curaduría de Humphrey Inzillo, que propone una grilla ecléctica que recorre del tango progresivo a la música tradicional de la India, del candombe uruguayo a la canción de autor, con el principio del placer como eje estético. La función se realizará el viernes 2 de octubre, a las 20. La entrada es gratuita y se retira en Informes, con un máximo de dos por persona, desde una hora antes de la función.

* Sala Astor Piazzolla, Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C. A. B. A.

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Mariano Babour Organ 4, recorrido por el repertorio clásico del órgano Hammond

Mariano Babour Organ 4 presentará un recorrido por el repertorio clásico del órgano Hammond, con un repaso por obras de algunos de los máximos referentes del género, entre ellos Jimmy Smith, Shirley Scott, Wes Montgomery y George Benson. La banda está integrada por Mariano Babour en órgano Hammond, Gonzalo Beraza en guitarra, Mauro Ostinelli en saxo y Agustín Grasso en batería. La función se realizará el sábado 3 de octubre, a las 20. La entrada es gratuita y se retira en Informes, con un máximo de dos por persona, desde una hora antes de la función.

* Sala Astor Piazzolla, Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C.A.B.A.

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Argentina desde el piano, conducido por Hilda Herrera

Bajo la conducción y dirección de Hilda Herrera, jóvenes pianistas de todo el país ofrecerán un recorrido por los sonidos criollos, con chacareras, zambas, tonadas, chamamés, tangos y milongas recreados a través del piano, con obras de Atahualpa Yupanqui, Remo Pignoni, Albérico Mansilla y Omar Moreno Palacios, además del estreno de composiciones propias de los intérpretes. La función se realizará el domingo 4 de octubre, a las 20. La entrada es gratuita y se retira en Informes, con un máximo de dos por persona, desde una hora antes de la función.

* Sala Astor Piazzolla, Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C.A.B.A.

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Ciclo Generador: Faro, canciones de Miranda Myndlis y Ramiro Farb

Faro, grupo integrado por Miranda Myndlis y Ramiro Farb, presentará canciones originales junto a algunas versiones que también los representan, en una propuesta que mezcla ritmos latinoamericanos y elementos del folclore argentino desde una mirada contemporánea, con lugar para la improvisación y la interacción entre los músicos. La presentación forma parte del Ciclo Generador, que reúne en un mismo programa a distintas generaciones de músicos argentinos y pone el foco en proyectos liderados por artistas jóvenes que comparten escenario con referentes de generaciones anteriores. La función se realizará el jueves 8 de octubre, a las 20. La entrada es gratuita y se retira en Informes, con un máximo de dos por persona, desde una hora antes de la función.

* Sala Astor Piazzolla, Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C.A.B.A.

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El Jardín Suena, un nuevo ciclo de música en el Museo Larreta

El Museo de Arte Español Enrique Larreta presenta El Jardín Suena, un ciclo de conciertos en su jardín andaluz que se desarrolla todos los sábados de septiembre a noviembre a las 17, con artistas de la escena local y regional. El sábado 19 se presenta Clarazul (canciones íntimas). La actividad está incluida con la entrada al museo, por orden de llegada y sin inscripción previa. No se suspende por lluvia. La entrada general cuesta $10.000 y $2.000 para residentes argentinos; los miércoles es sin cargo para residentes.

* Museo de Arte Español Enrique Larreta, Av. Juramento 2291, C. A. B. A.

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ACTIVIDADES CULTURALES

Leemos y bailamos, fiesta literaria de Escape a Plutón

El club de libros Escape a Plutón, junto al Festival Internacional de Literatura Filba y el bar cultural La Paz Arriba, presentará una nueva edición de Leemos y bailamos, un encuentro nocturno de baile, libros, lecturas, charlas y música en vivo. Desde las 20, habrá lecturas de Lalo Barrubia y Uxue Alberdi, una charla con Lucía Lijtmaer, Tamara Tenenbaum y Mafe Moscoso, moderada por Eugenia Zicavo, y un show musical de Loli Molina; Goldin abrirá la pista a la medianoche con un DJ set. La propuesta se completará con una feria de libros con recomendaciones del club y objetos para acompañar la lectura. La cita será el sábado 3 de octubre, desde las 20, con entrada gratuita y por orden de llegada; los socios suscriptos a través de www.escapeapluton.com.ar tendrán acceso anticipado de 19 a 20:15.

* La Paz Arriba, Av. Callao 1802, C.A.B.A.

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La que escucha, de Claudia Stella

Celebra su tercera temporada con una función especial que marca el regreso de la obra al lugar donde se originó, después de recorrer salas y ciudades de Argentina y Uruguay. El espectáculo de narración oral tiene texto y narración de Claudia Stella, quien además dirige la pieza junto a Gabriel Yeannoteguy, y cuenta con el apoyo de la Fundación Williams.

La función se realizará el domingo 4 de octubre a las 19. Las entradas pueden conseguirse en Alternativa Teatral, y el teatro ofrece una promoción especial para vecinos de la zona.

* Felisberto Teatro, Yatay 112, C. A. B. A.

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Pausar la IA, encuentro con Catrin Misselhorn, Mercedes Bunz y Paula Sibilia

Del 2 al 4 de octubre, una quincena de especialistas internacionales y locales reflexionarán sobre los riesgos económicos, sociales y ambientales del desarrollo de la inteligencia artificial. Entre las disertantes internacionales estarán Catrin Misselhorn, Mercedes Bunz y Paula Sibilia, junto a expertos locales como Tomás Balmaceda, Bruno Bianchi, Diego Fernández Slezak, Mariana Ferrarelli, Marina Lema, Margarita Martínez y Mariano Zukerfeld.

La programación incluye charlas magistrales, mesas redondas y una performance-debate electoral simulado, además de entrevistas públicas y una conferencia de cierre a cargo de Bianchi titulada “Abriendo la caja negra de la IA”. El encuentro tendrá entrada libre y gratuita, con inscripción previa a través de este formulario.

* Auditorio Amigos del Bellas Artes, avenida Presidente Figueroa Alcorta 2270, C.ABA

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Visitas guiadas del Teatro Colón

Las visitas guiadas del Teatro Colón se realizan todos los días de 10:00 a 16:45, con salidas cada 15 minutos y una duración aproximada de 50 minutos. Las visitas en inglés tienen lugar a las 10:00, 11:00, 12:00, 13:30 y 15:00, y en portugués a las 13:00 y 16:00. Existen distintas tarifas según el público: general, jubilados, estudiantes residentes, personas con discapacidad y su acompañante, menores de 7 años, Pase Cultural y residentes en Argentina. Las entradas para jubilados, estudiantes residentes, Pase Cultural y personas con discapacidad junto a su acompañante solo pueden adquirirse en la boletería del teatro con el certificado correspondiente. Las entradas están disponibles en teatrocolon.org.ar y en la boletería, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 y domingos de 9:00 a 17:00. Consultas al 4378-7100 o a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar.

* Teatro Colón, Tucumán 1171, C. A. B. A.

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La Biblioteca del Teatro Colón estrena nuevo horario de atención

La Biblioteca del Teatro Colón, que custodia un acervo de unos 30.000 volúmenes sobre música, danza, lírica e historia del teatro, atiende de manera libre y gratuita de lunes a viernes (no feriados) de 10:00 a 17:00, con ingreso por Libertad 637. Los visitantes pueden consultar programas históricos digitalizados que documentan los orígenes del Teatro Colón desde 1908. Consultas al 4378-7137, al 4378-7198 o a bibliotecaeatc@buenosaires.gob.ar.

* Biblioteca del Teatro Colón, Libertad 637, C. A. B. A.

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Experiencia Evita

Experiencia Evita propone un recorrido emotivo por la vida de Eva Perón —su infancia, su ascenso público y su legado— guiado por la actriz Flora Ferrari, con dirección de Martín Alomar y guion de Francisco Taiana. El espectáculo combina teatro documental, performance y relato histórico, con imágenes de archivo y objetos auténticos, e incluye una cena de tres pasos con platos típicos de la gastronomía argentina y bebidas. Con traducción simultánea al inglés y al portugués. Funciones todos los domingos a las 19:00. Cupo limitado. Reservas e información en experience.evita@gmail.com o al +54 9 11 5769-4444.

* Perón Perón San Telmo, Bolívar 813, C. A. B. A.

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CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Los cuentos sobre la mesa, taller de Lucía Higuera

Es un taller de escritura y lectura que se dictará en octubre y noviembre, con ocho encuentros de iniciación grupal a la escritura de ficción. La propuesta, a cargo de Lucía Higuera, es teórico-práctica y está pensada para que los participantes empiecen a escribir desde el comienzo, experimenten con la ficción y construyan las primeras herramientas para dar forma a un proyecto propio.

Los encuentros se realizarán los miércoles de octubre y noviembre, de 17 a 19, en Bariloche los miércoles a las 17 en la Librería La Sede (km 18), y en Dina Huapi los lunes a las 18:30 en Filomena. El costo del taller es de dos cuotas de 75.000 pesos o una única de 130.000 pesos.

* Librería La Sede, km 18, Bariloche, Río Negro.

* Filomena, Perú 21, Dina Huapi, Río Negro.

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Taller de collage en primavera con Teresa Clark Maauad

Teresa Clark Maauad, artista visual y gestora cultural mexicana residente en Buenos Aires y miembro de la Sociedad Argentina de Collage, dicta el Taller de collage en primavera. Los encuentros son los miércoles de 19:00 a 21:00, desde el 16 de septiembre hasta el 25 de noviembre. Contacto e inscripción al 11 6103-3801 o por Instagram @teresaclarkm.

* Nieto Estudio de Arte, Villa Urquiza, C. A. B. A

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Una morada en la frontera, taller con Victoria Roland

Victoria Roland coordinará Una morada en la frontera [Laboratorio de escrituras para la escena], un taller de cuatro encuentros que propone pensar la escena como un espacio de diálogo entre disciplinas para producir escrituras destinadas a materiales escénicos. Las clases se dictarán los jueves 1, 8, 15 y 22 de octubre de 17 a 19. El arancel es de 90.000 pesos; las inscripciones se realizan al correo vicoroland@gmail.com.

* CASA Fundación Medifé, Ayacucho 1945, C.A.B.A.

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Ritmo y palabra

Gabriel Yeannoteguy coordina este taller presencial destinado a quienes trabajan con la palabra en la escritura, la actuación, el canto, la dramaturgia y la dirección teatral. Inspirado en las ideas de Idea Vilariño y María del Carmen Aguilar, el espacio propone redescubrir el ritmo en la lectura, la escucha, la escritura, el canto y la actuación. El taller comenzará en octubre con ocho encuentros; quienes estén interesados pueden consultar días y horarios al 11-4024-8307.

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Taller de Lectura Creativa con Verónica Abdala

Verónica Abdala dicta el Taller de Lectura Creativa, un espacio dedicado a explorar la obra de tres grandes autoras argentinas contemporáneas: Leila Guerriero, María Negroni y Samanta Schweblin. El taller comienza el 18 de septiembre de 2026, con frecuencia quincenal. Contacto e inscripción al mail veroabdalarevistas@gmail.com o al 11 4403-4250.

* Libros del Pasaje, Thames 1762, C. A. B. A.

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Taller de Impro, con Pablo Rusconi

Pablo Rusconi celebra los diez años de su Taller de Impro, que reúne a más de 200 alumnos anuales en cinco sedes porteñas y ofrece un entrenamiento en espontaneidad, escucha y trabajo en equipo a través de la improvisación teatral. Junto a Fiorella Muro, dirige un espacio dirigido a jóvenes adultos con clases semanales en Belgrano, Colegiales, Saavedra, Palermo y Almagro. Las consultas e inscripciones se realizan al 11-6410-8325 o por correo a taller.improteatral@gmail.com.

Belgrano: Mendoza 2659, C.A.B.A. (lunes)

Colegiales: Arredondo 2495, C.A.B.A. (martes)

Saavedra: Vidal 3801, C.A.B.A. (miércoles)

Palermo: Gascón 1474, C.A.B.A.

Almagro: Lavalle 3644, C.A.B.A.

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CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

FIDBA 2027: convocatoria abierta para documentales

El FIDBA, Festival Internacional de Cine y Artes Documentales de Buenos Aires, mantiene abierta la convocatoria para su edición 2027, que se realizará del 17 al 22 de agosto de ese año en Buenos Aires. La inscripción está dirigida a largometrajes y cortometrajes documentales nacionales e internacionales terminados después del 1 de enero de 2026, y contempla once categorías competitivas, entre ellas Largometraje de Creación, Nuevos Directores, Nuevas Narrativas, Docs VR y Documentales sobre Derechos Humanos. La participación de films argentinos es gratuita y se realiza a través de la plataforma Festhome, mientras que las producciones extranjeras deben enviarse con subtítulos en inglés. El plazo de inscripción cierra el 21 de junio de 2027. Más información en info@fidba.org.

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III Premio Internacional de Poesía Oliverio Girondo 2027

La editorial independiente Baldíos en la Lengua convoca al III Premio Internacional de Poesía Oliverio Girondo 2027, en homenaje a los 60 años del fallecimiento del poeta. La convocatoria está abierta a obras inéditas de poesía en español, de temática libre y autoría individual, creadas exclusivamente por humanos sin uso de inteligencia artificial, con una extensión de entre 50 y 65 páginas. El primer premio consiste en la edición gratuita del libro ganador, con una tirada de hasta 300 ejemplares, 50 de los cuales recibirá el autor junto con un diploma; además se otorgarán seis menciones especiales sin orden de mérito, que llevarán los nombres de otras tantas obras de Girondo. El plazo de presentación cierra el 24 de enero de 2027, sin prórroga, y las obras deben enviarse a premiooliveriogirondo@gmail.com.

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CONTENIDO AUDIOVISUAL

Desarmando Discursos de Odio III

El Centro Ana Frank y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentan la tercera edición de Desarmando Discursos de Odio, una serie de diez videos para redes sociales que aborda prejuicios y estigmatizaciones hacia las personas migrantes y en situación de pobreza. Las piezas parten de frases que circulan socialmente para ponerlas en cuestión y promover una mirada crítica frente a los discursos de odio. El proyecto surgió de una encuesta respondida por más de trescientas personas y se completó con talleres participativos junto a jóvenes del Centro Ana Frank, además de entrevistas con especialistas como Camila Carril, Gabriela Torres, Gisele Kleidermacher, Walter Peña, Mirna Florentín, Julián Isaguirre, Daniel Fernández, Mariel Fernández y Guillermo Pérez Sosto.

* Los videos pueden verse en este enlace: https://youtu.be/j9LVoQhcvsQ?si=qX0DwUT8gSiVqMo0.

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* Se puede enviar la información de actividades y espectáculos para esta agenda a cultura@infobae.com.