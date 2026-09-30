‘Digger’, una sátira climática de González Iñárritu que convierte a Tom Cruise en un magnate petrolero enloquecido

Tráiler de 'Digger', película dirigida por Alejandro González Iñarritu y protagonizada por Tom Cruise

Guardar

Al igual que el destino del mundo pende de un hilo en Digger, esta exagerada sátira sobre un desastre climático de Alejandro G. Iñárritu se balancea al borde del abismo. Es un audaz número de malabarismo, en el que se mezclan la farsa exagerada, las inquietudes serias y un Tom Cruise enloquecido por el petróleo. Iñárritu, un showman del cine de autor, siempre se ha deleitado con la grandiosidad de su visión: el circo entre bastidores filmado en un solo plano de Birdman, los paisajes agrestes de El renacido, las reflexiones metafísicas de Bardo. A una película de Iñárritu se va en busca de descaro, no de sutileza.

Y Digger —un Dr. Strangelove para la era del cambio climático— no se anda con rodeos. Es poco probable que su deseo de lanzar un mensaje y sacudir al público cuente con el favor generalizado de la crítica. Pero hay momentos en los que hay que ir a lo grande. ¿Te gusta?

PUBLICIDAD

Seguramente, a algunos no les gustará. El mayor reparo que se le puede poner a Digger es que, para ser una sátira, no resulta especialmente divertida. Cruise no es Peter Sellers, e Iñárritu no es Stanley Kubrick. Sus denodados esfuerzos por alcanzar un tono de comedia negra similar pueden quedarse en nada.

Pero Digger es más incisiva en el otro extremo de la tragicomedia. Una provocación apasionada dirigida tanto a los políticos como al público, Digger es, desde cualquier punto de vista, un estreno poco común de un gran estudio: tan urgente como Una verdad incómoda, pero mucho más operística. Para bien o para mal, se trata de una gran apuesta de actualidad que probablemente no se repetirá en mucho tiempo.

PUBLICIDAD

En los primeros momentos de la película, Digger Rockwell (Cruise) se despierta en su lujosa casa, revestida de madera y rodeada de cuernos de ciervo, animales disecados y alfombras de piel de oso polar. Junto a él en la cama se encuentra su querido gato, una criatura que apenas está viva, representada como un títere animatrónico que se parece más a Annette que a un felino real. Se sugiere no solo que Digger, un magnate del petróleo, corrompe la naturaleza, sino también que hay algo más artificial en juego. La vista bucólica desde su ventana se asemeja más a un diorama de un museo de historia natural que a un paisaje.

Alejandro G. Iñárritu dirige al actor Tom Cruise en Digger, una sátira cinematográfica sobre el cambio climático

Mientras tanto, Digger empieza a recibir llamadas desde una enorme plataforma de perforación petrolífera en Groenlandia. Una grieta en un glaciar y una fuga de metano del lecho marino preocupan a los científicos, pero Digger los convence con carisma utilizando metáforas del béisbol. En su lugar, pide un poco de “empuje” para aumentar el número de barriles extraídos diariamente.

PUBLICIDAD

El ritmo de Iñárritu, a partir de un guion escrito por él mismo y otros cuatro, es típicamente frenético. Cruise se mete de lleno en el personaje, una caricatura de vaquero, con un torrente de diálogos al estilo de los “chicos de toda la vida”. Blande con orgullo la pala con la que su abuelo inició el negocio petrolero familiar. Cerca de allí, un reloj de pie marca las horas de forma inquietante.

Emmanuel Lubezki, el brillante director de fotografía, filma estas y otras escenas desde abajo, lo que confiere a Digger, rodada en VistaVision, un aire carnavalesco y más grande que la vida. Las cosas se descarrilan rápidamente cuando una plataforma de hielo apodada “Judy”, cinco veces más grande que Washington D. C., se desprende de Groenlandia y comienza a dirigirse hacia Europa, en lo que se prevé que provocará una destrucción catastrófica.

PUBLICIDAD

Al poco tiempo, el presidente de EE. UU., Compson (John Goodman) —que no es tan diferente de lo que uno podría esperar— y su gabinete se encuentran en casa de Digger, necesitados de un plan. Compson lo califica de “un lío”. El grupo de expertos partidario del “perforar, perforar y perforar” está compuesto exclusivamente por hombres, blancos y decrépitos.

El drama que sigue se centra más en desarrollar la trama que en salvar a Europa. Digger oscila entre escenas privadas con Compson y un científico llamado Ganesh (un Riz Ahmed maravillosamente preocupado) por quien, contra todo pronóstico, Digger ha sentido simpatía. En una escena espectacular, Digger comparece ante un organismo similar a las Naciones Unidas, cuyos miembros visten todos de color pistacho y están furiosos por lo que él le ha hecho al planeta.

PUBLICIDAD

Es un foro absurdo en el que Digger monta una defensa enfática del petróleo, “la leche materna de la Tierra”, dice. No sin razón, pregunta si el mundo estaba realmente preparado para prescindir de él. Con el estilo de un maestro de ceremonias, presenta un buen argumento. Pero la intrusión de la realidad, en la apocalíptica segunda mitad de la película, tiene la última palabra.

El enfoque de comedia negra del largometraje busca emular referencias clásicas del cine como Dr. Strangelove de Stanley Kubrick

Sin embargo, hay una segunda capa que discurre en paralelo. Desde el principio nos damos cuenta de que la película, tal y como la vemos, es, de hecho, una obra de teatro que se está representando. Esta dimensión metanarrativa de Digger parece, en un primer momento, una salida fácil, una forma de justificar los extremos exagerados de la película. Con un cierto tono a la defensiva, Iñárritu ha intentado a menudo adelantarse a las críticas hacia sus películas con digresiones autorreflexivas. ¿Recuerdas cómo Birdman incluía un enfrentamiento con un crítico teatral del New York Times?

PUBLICIDAD

Pero la estructura de “obra dentro de una obra” de Digger abre la película a preguntas sobre el valor de la sátira y los límites de la ficción. También conduce a la película a un lugar oscuramente fatídico, mucho más allá del debate sobre los combustibles fósiles. Y permite que la interpretación llena de matices de Cruise pase de la caricatura a algo más conmovedor. Cruise siempre ha destacado por interpretar los extremos del ego masculino (Magnolia, Una guerra de película, Ojos bien cerrados). Su personaje de Digger se unirá sin duda a esa lista. Pero, al igual que la película, son los momentos más tranquilos y premonitorios de su interpretación los que se te quedan grabados.

Fuente: AP

Fotos: Reuters/ Mario Anzuoni y Warner Bros.