Cómo se escribe según la RAE: protestas por la vivienda en España, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

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La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Ante los últimos acontecimientos relacionados con la situación de la vivienda en España, se proponen las siguientes claves de redacción lingüísticas.

La denominación fondo buitre no requiere comillas ni cursiva . Su plural más frecuente es fondos buitre , pero también es posible usar fondos buitres .

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En esta palabra, la h se sitúa tras la letra a , no detrás de la s , por lo que lo indicado es escribir desahucio y no deshaucio .

Los nombres de los impuestos, tributos o tasas son denominaciones comunes y, como tales, se escriben con minúscula : impuesto sobre la renta de las personas físicas , impuesto sobre el valor añadido … Sus siglas sí se escriben con mayúscula : IRPF , IVA .

Tanto estado del bienestar como estado de bienestar , sin el artículo, son formas válidas y ambas se escriben enteramente en minúscula .

El verbo topar es adecuado cuando se habla de fijar un valor máximo a los precios o alquileres de las viviendas.

Lo recomendable es separar el símbolo del porcentaje con un espacio de la cifra a la que acompaña.

En los nombres propios compuestos, según la Ortografía de la lengua española , suele ser más frecuente mantener separado cada uno de los elementos, pero también se considera válida la forma univerbal. Por tanto, es posible escribir tanto Mari Carmen como Maricarmen . En cuanto al plural y siguiendo las pautas del Diccionario panhispánico de dudas , si se opta por la escritura en dos palabras, lo habitual es (las) Mari Cármenes , mientras que el plural de Maricarmen es (las) Maricármenes .

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De acuerdo con la ortografía académica, las expresiones que designan leyes, decretos, órdenes, etc., si no se corresponden con los títulos oficiales de ellos, se escriben con minúscula , salvo los nombres propios que puedan contener. Además, no es necesario destacar estas denominaciones con comillas ni cursiva: el decreto Maricarmen .

Se recuerda que (real) decreto ley se escribe sin guion intermedio y solo le corresponde mayúscula si forma parte del nombre establecido de uno en concreto. En cuanto a su plural, son válidos (reales) decretos leyes y (reales) decretos ley .

La escritura adecuada del nombre de la plaza madrileña en la que se están llevando a cabo algunas de las protestas es Puerta del Sol , con mayúsculas iniciales en los términos significativos.

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En algunas informaciones se alude al movimiento del 15M. En las siglas formadas por cifras y letras , como esta, es válido y habitual prescindir del guion intermedio , por lo que son apropiadas las formas 15M y 15-M . Lo mismo cabe decir de 26S (o 26-S ), en referencia a la fecha de inicio de estas protestas.

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

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Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

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Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.