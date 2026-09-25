Cultura

Del Museo Británico a los hospitales de Londres: cómo las ganancias de la trata de esclavos ayudaron a construir Gran Bretaña

El historiador Simon Webb revela los resultados de una investigación sobre la trama de intereses económicos, políticos y religiosos en el traslado forzado de 3,3 millones de africanos hacia América

El libro del día: "The forgotten slave trade", de Simon Webb
El libro del día: "The forgotten slave trade", de Simon Webb
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El historiador William Pettigrew dirigió desde abril de 2021 a nueve académicos que identificaron unos 13.000 inversores vinculados a la financiación del tráfico británico de 3,3 millones de africanos esclavizados hacia América. La investigación, publicada en The Forgotten Slave Trade: The White European Slaves of Islam (La trata de esclavos olvidada. Los esclavos europeos blancos del islam ) de Simon Webb, también registró que cerca de medio millón de esas personas murió durante la travesía atlántica. Los barcos británicos transportaron al 90 % de los africanos esclavizados que llegaron a América.

El negocio comenzó en la década de 1560 con un grupo de comerciantes urbanos, funcionarios navales y representantes del Estado. La Corona lo aprobó por su utilidad para debilitar a España, ampliar la influencia inglesa en el Nuevo Mundo, asegurar presencia en África occidental y aumentar los ingresos reales.

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La abolición contribuyó a ocultar esa red de ganancias, según el planteo de Pettigrew. Los abolicionistas evitaron identificar y exponer a los traficantes porque temían que esa estrategia perjudicara su causa, mientras presentaban el fin de la esclavitud como una prueba de superioridad moral británica.

Acuarela monocromática con siluetas oscuras de personas encadenadas entre sí, avanzando en fila bajo una luz lateral, en tonos grises, negros y blancos.
El negocio comenzó en la década de 1560 con un grupo de comerciantes urbanos, funcionarios navales y representantes del Estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Revolución Gloriosa de 1688 modificó la relación entre los comerciantes ingleses y la monarquía. Los traficantes redujeron sus vínculos con la Corona, adoptaron el libre mercado y extendieron la actividad más allá de las élites políticas y comerciales de Londres. Bristol y Liverpool concentraron el reparto del comercio durante el siglo XVIII. La segunda ciudad perfeccionó e industrializó sus operaciones, de acuerdo con el recorrido reconstruido por Pettigrew.

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La trata atravesó hechos centrales de la historia británica, desde la derrota de la Armada española hasta la reconstrucción de Londres después del incendio de 1666 y el Acta de Unión entre Inglaterra y Escocia de 1707. Las ganancias financiaron muelles, canales y otras estructuras que apuntalaron la expansión británica. Los capitales procedentes del tráfico también llegaron a hospitales londinenses mediante grandes donaciones destinadas a la atención de enfermos y personas pobres. El Museo Británico y la Royal Academy of Music recibieron aportes de traficantes, mientras que la Royal Society invirtió en el negocio y desarrolló teorías racistas que sostuvieron sus prácticas.

Daniel Defoe defendió la trata en numerosos artículos pese a su condición de satírico de la sociedad inglesa. Argumentó que el comercio “no exporta más que aquello de lo que queremos desprendernos ni importa más que aquello de lo que no podemos prescindir”. Samuel Taylor Coleridge condenó la esclavitud en una composición griega que obtuvo la Medalla Browne de poesía clásica. Sin embargo, Christ’s Hospital School y Jesus College, Cambridge, las instituciones donde estudió, habían sido financiadas por traficantes.

El libro no abordó la controversia por los vínculos del National Trust con la esclavitud ni el derribo de la estatua de Edward Colston en Bristol en 2020 (Keir Gravil via REUTERS)
El libro no abordó la controversia por los vínculos del National Trust con la esclavitud ni el derribo de la estatua de Edward Colston en Bristol en 2020 (Keir Gravil via REUTERS)

El dramaturgo irlandés Thomas Southerne escribió la exitosa obra Oroonoko, que describió la violencia de la esclavitud, y destinó 2 mil libras de las ganancias obtenidas a acciones vinculadas al tráfico. Pettigrew sostuvo en el libro: “Quienes fetichizan el avance económico deben afrontar el papel que la economía, al interpretarse a sí misma, ha tenido en el deterioro de la humanidad africana”.

El partido de ultraderecha Reform anunció en abril una política para suspender visados a personas procedentes de países que reclamen reparaciones a Gran Bretaña por la esclavitud. Su vocero de asuntos internos, Zia Yusuf, afirmó: “El Reino Unido no es un cajero automático para los agravios étnicos del pasado”. El líder del espacio, Nigel Farage afirmó que estaba “cansado de esta conversación interminable sobre la complicidad del Reino Unido con la esclavitud”.

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