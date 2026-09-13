Qué revela el color que eligieron Picasso, Van Gogh y Rothko en sus obras: cómo una tonalidad puede ser confesión, escudo y obsesión

Van Gogh llevó el amarillo de cromo al centro de su obra en 1888 y 1889, y ese color expresó una urgencia psíquica atravesada por la xantopsia, la absenta y su etapa en la Provenza.

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Existe una decisión radical en el arte que silencia el ruido y se detiene en lo esencial. Frente al lienzo, cada artista cuenta con posibilidades infinitas, y son tantas que en ocasiones logran aturdir. Una paleta cromática es un universo: en su elección conviven el mundo interior y el exterior, un entorno saturado de tendencias, distracciones y movimientos. En esa abundancia, la tentación de abordarlo todo para satisfacer al consenso es inmensa. Sin embargo, la historia del arte demuestra que las revoluciones estéticas más profundas no nacieron de la acumulación, sino de la lucidez de la renuncia.

El color no es un adorno placentero; en ocasiones puede sentirse como una condena. Cuando un creador se retira de la totalidad de la paleta para atrincherarse en un tono, no está tomando una decisión decorativa. Está definiendo límites formales, emocionales y éticos según su propio ser. Una abstracción voluntaria y un gesto de irreverencia que no pide permiso al mundo empírico para representar las cosas tal como las ve, eligiendo poner un filtro personal que da por resultado una obra verdadera y transforma situaciones o crisis vitales en capítulos contundentes de la historia del arte. Pintar desde la monocromía o la restricción no es un capricho técnico, sino un manifiesto de autenticidad.

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El azul de Picasso: una herida cromática

Pablo Picasso, entre 1901 y 1904, manifestó en sus obras una herida en azul melancolía. Se refugió en el cian, el plomo, el cobalto, el gris y, desde luego, el azul. En febrero de 1901, el poeta y pintor Carlos Casagemas, amigo íntimo de Picasso, se suicidó en París. El impacto trágico llevó a Picasso a una severa crisis económica y existencial en una capital francesa helada. En su lógica, el azul elimina la calidez de la vida. Ese filtro emocional que congelaba la escena le permitió abordar temas de pauperismo, ceguera y aislamiento social esquivando el sentimentalismo, y evidenció con precariedad de materiales su etapa más melancólica, cuando también creó El viejo guitarrista ciego en un lienzo reutilizado.

El amarillo frenético de Van Gogh

La luz incandescente de un amarillo frenético abrazó a Vincent van Gogh entre 1888 y 1889, en ocres solares, azufre y dorados. Al trasladarse a la Provenza, Van Gogh buscaba fundar una utopía comunitaria de artistas bajo la luz del mediodía del sur. A su inestabilidad mental se sumó el consumo crónico de absenta y el tratamiento médico con Digitalis purpurea (dedalera), fármaco que inducía xantopsia, una alteración perceptiva que hace ver el entorno teñido de amarillo. El amarillo de cromo no buscaba reproducir el espectro visible, sino materializar el calor vital, la iluminación espiritual y una urgencia psíquica desbordada. En sus Girasoles, el pigmento sintético de amarillo cromo era inestable al contacto con la luz ultravioleta, y análisis químicos han demostrado que los cuadros eran considerablemente más brillantes y estridentes en 1888 de lo que pueden apreciarse hoy: la reducción del cromo se oscureció con el paso del tiempo.

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El período azul de Picasso, entre 1901 y 1904, surgió tras el suicidio de Carlos Casagemas y trasladó al lienzo una crisis existencial marcada por el pauperismo, la ceguera y el aislamiento social.

Gauguin y el amarillo como símbolo místico

Paul Gauguin utilizó el amarillo plano para disociar el objeto de la pintura de su referente natural, transformándolo en un símbolo místico del sufrimiento y la devoción. Entre 1888 y 1903, en su sintetismo en Bretaña y su período en Tahití, su elección fue el amarillo canario, el ocre primario y el naranja saturado.

Gauguin rechazó abiertamente el impresionismo por considerarlo un mero registro óptico sin alma. En busca de una expresión pura e híbrida entre lo sagrado y lo arcaico, se refugió en esa zona rural antes de su partida a Oceanía.

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En El Cristo Amarillo, el tono del Cristo fue tomado de una figura tallada en madera policromada del siglo XVII que Gauguin descubrió en la capilla de Trémalo. El artista modificó las facciones del rostro esculpido para superponer las suyas y, con esa intervención, se presentó a sí mismo como un mártir incomprendido del arte moderno.

El rojo escarlata de Matisse y la liberación espacial

Henri Matisse, entre 1908 y 1911, buscó erradicar la perspectiva tridimensional del Renacimiento y liberar al color de su función puramente mimética. Para ello convirtió la superficie del lienzo en un espacio plástico unificado, aliándose con el rojo veneciano, el bermellón, el carmín y la terracota. Lejos de evocar peligro, violencia o temperatura física, para el maestro el rojo es un agente de compresión espacial: satura el plano y desarma las nociones tradicionales de hondura, arquitectura y sombra. El ejemplo más claro es L’Atelier Rouge, que no fue concebido rojo en su origen. Matisse había pintado las paredes y el suelo del estudio en tonos pálidos y rosáceos; un día, insatisfecho con la falta de cohesión, cubrió todo con una capa espesa de rojo veneciano y dejó al descubierto únicamente las finas líneas del color base amarillo para sugerir la estructura de los muebles.

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La retina velada de Monet

Los violetas, el púrpura cobalto, el azul noche y el magenta sombrío que aparecen en la obra tardía de Claude Monet, entre 1914 y 1926, tienen un origen clínico. A partir de 1912 le detectaron cataratas bilaterales graves: el cristalino se opacó de forma progresiva y sus ojos actuaron como un filtro físico que bloqueaba el paso de las longitudes de onda cortas, alterando drásticamente su percepción cromática.

A pesar de la pérdida progresiva de visión, Monet continuó pintando en su jardín de Giverny. Los amarillos y rojos ya no eran los reales, y su córnea lesionada trasladó al lienzo una dominante ultravioleta y púrpura que anticipó involuntariamente la abstracción lírica, dando prioridad a las emociones. Esa etapa se observa en la serie de Los Nenúfares. Tras operarse de cataratas en el ojo izquierdo en 1923, Monet recuperó la percepción de la luz ultravioleta, invisible para el ojo humano promedio, lo que explica por qué en sus últimos cuadros los nenúfares blancos viraron hacia tonalidades azules y púrpuras fluorescentes.

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Bonnard: el violeta de la memoria y el amor

Para Pierre Bonnard, entre 1925 y 1946, la memoria se cobijó en el amor y el dolor, en escalas de violeta profundo, azul cobalto, lila y amarillo resplandeciente como destellos que resisten su desaparición.

Obsesionado con la figura de su esposa y musa Marthe de Méligny, quien padecía patologías respiratorias y psicológicas que la obligaban a someterse a continuos baños de hidroterapia, Bonnard se rehusaba a pintar con modelo en vivo y elegía pintar la escena desde el recuerdo. El violeta en las sombras del espacio doméstico funcionaba como una metáfora del tiempo: él conocía la pérdida inminente y todo era nostalgia. Su contrapuesto en amarillo solar baña la estancia y la envuelve en paz. Bonnard continuó pintando a Marthe joven y radiante sumergida en la tina incluso décadas después de su muerte.

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Icónica pintura de Mark Rothko, con sus distintivos campos de color

El azul absoluto de Yves Klein

Yves Klein, entre 1956 y 1962, argumentaba que la variedad cromática atomizaba la unidad del lienzo y ataba el arte a la materia terrenal. Su propósito era capturar la inmaterialidad pura y la vacuidad del cosmos. Para él, el azul era el único color ajeno a las dimensiones tangibles. Su obra Monocromo azul (IKB 191), de 1962, es referencia del registro en que presentó oficialmente la patente del International Klein Blue. El hallazgo de la fórmula no residió en el pigmento azul ultramar sintético, sino en el aglutinante: la resina sintética Rhodopas M60A, que permitía fijar los granos de pigmento al lienzo sin que perdieran la difracción mate de su estado en polvo.

Los abismos trágicos de Rothko

Los abismos de Mark Rothko en su rojo claustrofóbico atraviesan dos períodos: la Serie Seagram, de 1958 a 1959, y la Capilla Rothko, de 1964 a 1970. Los colores elegidos fueron el rojo borgoña, el granate, el carmesí, el marrón opaco y el negro. Rothko recibió el encargo de pintar una serie de murales para el exclusivo restaurante Four Seasons en el edificio Seagram de Nueva York, y sintió un profundo rechazo hacia la opulencia y el consumo superficial de la élite corporativa. Abandonó sus franjas luminosas amarillas y naranjas en favor de bloques de rojos sombríos y púrpuras. Pretendía construir una atmósfera envolvente y claustrofóbica que perturbara al espectador y lo confrontara con la vulnerabilidad de la condición humana. Sus objetivos declarados eran expresar emociones tales como tragedia, éxtasis y perdición. En 1970, Rothko terminó con su propia vida. Observar un Rothko atraviesa colores y formas.

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Ad Reinhardt y el negro absoluto

Ad Reinhardt, entre 1960 y 1967, llevó la pintura a su límite absoluto: escalas en negro mate con leves variaciones en marrón, azul y rojo que buscan despojar la obra de cualquier rastro de expresión personal, textura de pincelada o ilusión tridimensional. Un rechazo al consumismo visual y la velocidad de la cultura de masas.

Mondrian y Newman frente a los colores primarios

Más allá de la elección de colores surge un desafío en la geometría cromática: el enfrentamiento directo con los primarios, con un dato revelador y contrastante, en las obras de Mondrian —Composición con Rojo, Azul y Amarillo, 1930— y Newman —Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III, 1966–1967—. Mientras Mondrian actúa como un arquitecto de la razón, encerrando el color en celdas ortogonales y líneas negras para imponer un orden matemático absoluto frente al caos del mundo, Newman funciona como el místico de la inmersión, liberando un océano de rojo que desborda el lienzo para envolver los sentidos del espectador en una experiencia sublime.

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Al reducir la paleta a uno o dos tonos, estos autores no simplificaron su trabajo: eliminaron las distracciones para obligar a mirar lo esencial. El azul de Picasso o el amarillo de Van Gogh no explican lo que los artistas veían con los ojos, sino el estado exacto en que se encontraba su mente. Un refugio, una condena, una decisión.

El mundo ya estaba fascinado por el exceso y la inconstancia, y tal vez estas renuncias cromáticas traen un sentido profundo, un recordatorio atemporal: la verdadera potencia no reside en la cantidad de matices, sino en la valentía de elegir un color, habitarlo hasta las últimas consecuencias y convertirlo en voz e identidad, exponiendo pura la vulnerabilidad. Cuando las palabras no alcanzan y la realidad desborda, basta con la síntesis auténtica para construir un lenguaje entero.