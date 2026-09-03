Extradiciones, narcotráfico y cooperación en Centroamérica: la gira de Robert S. Allison en Guatemala tras 32 capturas rumbo a tribunales de Estados Unidos

Estados Unidos evalúa en Guatemala programas respaldados por Washington para combatir el crimen organizado transnacional, reforzar los controles fronterizos y desmantelar redes de narcotráfico. (Embajada de EE.UU. en Guatemala)

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Estados Unidos evalúa en Guatemala los programas respaldados por Washington para combatir el crimen organizado transnacional, reforzar los controles fronterizos y desmantelar redes de narcotráfico.

La revisión está a cargo de Rob S. Allison, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

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La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó a través de sus redes sociales que Allison llegó al país para conocer de cerca las iniciativas que reciben apoyo estadounidense. Los programas buscan fortalecer la respuesta de las autoridades frente al narcotráfico, los ilícitos transfronterizos y otras estructuras delictivas con presencia regional.

La representación diplomática señaló que estas acciones también apuntan a detener el flujo de cargamentos ilícitos hacia Estados Unidos. Hasta el momento, no divulgó la agenda de reuniones del funcionario ni precisó si la visita derivará en nuevas medidas o acuerdos de cooperación.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala indicó que la visita busca fortalecer la respuesta de las autoridades frente al narcotráfico y los ilícitos transfronterizos. (Embajada de EE.UU. en Guatemala)

La visita incluye la revisión de controles fronterizos y cargas aéreas

Uno de los ejes de la cooperación bilateral es la agilización de los mecanismos de control en las fronteras y en los puntos de salida de mercancías. El Departamento de Estado difundió en redes sociales imágenes y mensajes sobre la labor de unidades caninas en Guatemala, destinadas a detectar envíos ilegales antes de que despeguen los aviones.

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“El ocultamiento en la carga no funciona. Nuestros perros K9 en Guatemala están detectando envíos ilícitos antes de que los aviones despeguen”, publicó la dependencia estadounidense. El mensaje añadió que los controles abarcan maletas, cajas y otros posibles escondites utilizados para trasladar sustancias u objetos prohibidos.

El Departamento de Estado afirmó que los perros K9 en Guatemala detectan envíos ilícitos en maletas, cajas y otras cargas antes del despegue de los aviones. (Embajada de EE.UU. en Guatemala)

La embajada sostuvo que, bajo la administración del presidente Donald Trump, ambos países buscan ampliar la cooperación en materia de comercio legítimo, seguridad y estabilidad para Centroamérica. La declaración vinculó las acciones contra las redes criminales con la protección de las rutas comerciales y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad.

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Guatemala acumuló 32 capturas con fines de extradición por narcotráfico

La visita ocurre en un contexto de colaboración judicial y policial entre Guatemala y Estados Unidos. Hasta finales de agosto de 2026, 32 personas habían sido capturadas en Guatemala con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Las detenciones con pedido de extradición forman parte de los mecanismos de cooperación que involucran a fiscales, fuerzas de seguridad y autoridades judiciales de ambos países. Estos procesos se enfocan en sospechosos requeridos por tribunales estadounidenses, principalmente por presuntos vínculos con el tráfico internacional de drogas.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, conocida como INL, coordina programas de cooperación en seguridad y justicia en distintos países del hemisferio. Desde su cargo, Allison supervisa políticas e iniciativas de la oficina para América Latina y el Caribe.

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Rob Allison, subsecretario adjunto del Departamento de Estado, revisa en Guatemala las iniciativas de seguridad y justicia que reciben apoyo de Estados Unidos. (Embajada de EE.UU. en Guatemala)

Allison tiene experiencia diplomática en América Latina y otros destinos

Robert S. Allison es miembro de carrera del Servicio Exterior Superior de Estados Unidos. Antes de asumir sus funciones en la INL, fue coordinador para asuntos de Cuba y consejero político de la Embajada estadounidense en Buenos Aires.

También se desempeñó como director adjunto de la sección de la INL en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. En ese puesto administró programas antinarcóticos y equipos dedicados a la cooperación con autoridades colombianas.

Su trayectoria incluye misiones en México, España, Irak y El Salvador, además de cargos en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Allison es graduado de Vassar College y de la Escuela Nacional de Guerra de Estados Unidos.

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