Cómo se escribe: campañas de tráfico por el inicio de las vacaciones, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Uso correcto

Con motivo del aumento del tráfico en las carreteras por los desplazamientos vacacionales en algunos países de América y en España, se proponen algunas claves de redacción para las noticias relacionadas.

Utilizadas como meras expresiones descriptivas que aluden a las medidas dispuestas por las autoridades para facilitar los movimientos de los vehículos los primeros o los últimos días de los periodos vacacionales, lo recomendable es escribir operación salida , operativo vacacional y otras denominaciones semejantes en minúsculas : «Se trata de una operación salida complicada».

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Tanto tráfico como tránsito son opciones adecuadas en referencia a la circulación de vehículos y el mayor uso de una u otra voz varía según la zona geográfica.

En los números de más de cuatro dígitos, los miles y millones se separan con espacio, no con punto ni con coma («Se esperan 8 360 000 desplazamientos»), signos que sí son apropiados entre la parte entera y la decimal : «Más de 3,35/3.35 millones de desplazamientos en la operación salida».

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Para las estaciones de servicio que permiten la recarga de las baterías de vehículos eléctricos tienen ya uso las voces electrolinera y, más específicamente para las que se alimentan de energía solar, solinera . Para las que proporcionan gas natural o hidrógeno, se usan a veces gasinera e hidrogenera , respectivamente. Todas ellas están bien formadas y pueden considerarse válidas .

En los nombres de vías de comunicación, los sustantivos genéricos se escriben en minúscula ( nacional VI ), según indica la Ortografía de la lengua española .

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En países como Chile, España o Perú a menudo se mencionan mediante una letra mayúscula (que hace referencia, según el caso, al tipo de carretera, la región por la que transcurren, etc.) y una cifra. En ese caso, lo más usual es utilizar un guion intermedio entre ambos elementos ( N-VI , F-90 ).

Cuando se alude a uno de los miembros de un cuerpo policial, lo indicado es la minúscula («Un policía de carreteras arriesgó su vida para salvar a dos pescadores»), mientras que para la institución lo apropiado es la mayúscula («La Policía puso en marcha el plan Verano Seguro 2026»).

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Tal y como señala el Diccionario panhispánico de dudas , efectivo se usa en singular para el ‘número de hombres que tiene una unidad militar’ y en plural para la ‘totalidad de las fuerzas militares o similares que se hallan bajo un solo mando o reciben una misión conjunta’. Si se quiere mencionar a uno solo de los agentes, se recomienda utilizar un término más concreto ( policía , guardia , etc.) y no efectivo , en singular.

En referencia a esta institución española, Guardia Civil se escribe siempre en dos palabras y, como se ha indicado antes para el cuerpo de Policía, con mayúsculas . Para sus componentes , son apropiadas las grafías guardia civil (plural guardias civiles ) y guardiacivil (plural guardiaciviles ), ambas con minúscula. El Diccionario panhispánico de dudas recomienda la escritura unitaria.

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Aunque es válido el uso de la expresión carretera conflictiva en alusión a una vía en la que hay un problema de tráfico, resultan más precisas otras secuencias o voces que describen con mayor concreción lo que ocurre : carretera atascada / congestionada , embotellamiento , tráfico intenso , etc.

Para señalar que el tránsito se encuentra alterado por alguna circunstancia, puede emplearse el sustantivo afectación (‘acción de afectar’), pero no afección (‘afecto’, ‘enfermedad’ y ‘afición’, entre otras acepciones). Así, en «Estamos viendo cómo trasladar los datos de la afección del tránsito», se debería haber escrito «… de la afectación del tránsito».

La adaptación carné (plural carnés ) y la forma de origen francés carnet (plural carnets ) son adecuadas para referirse a este tipo de documentos: «Se cumplen 20 años del carnet/carné por puntos».

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.