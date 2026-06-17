Cultura

El museo del Louvre “al límite”: advierten que la crisis podría ser mayor

El nuevo presidente, Christophe Leribault, sostuvo que el complejo enfrenta un “muro” de gastos por deterioro y rezagos técnicos

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El museo del Louvre “al límite”: advierten que la crisis podría ser mayor (REUTERS/Tom Nicholson)
El museo del Louvre “al límite”: advierten que la crisis podría ser mayor (REUTERS/Tom Nicholson)

El Louvre, en crisis desde el espectacular robo de octubre, está “al límite” y necesitará invertir grandes sumas para renovar sus vetustas infraestructuras, afirmó este miércoles el presidente del museo más visitado del mundo.

“Lo podemos decir sin rodeos: pese a su imponente majestuosidad, pese al compromiso diario de sus equipos, es un Louvre al límite”, declaró Christophe Leribault ante una comisión del Senado. “Sus equipos, sus infraestructuras están llegando al final de un ciclo”.

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El robo de varias joyas de la Corona el 19 de octubre puso de manifiesto las fallas de seguridad y los retrasos acumulados en la modernización de los equipos del museo parisino, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes.

“Estamos en una encrucijada: las urgencias en relación al edificio se acumulan y nos enfrentamos a un muro de inversiones, lo cual, evidentemente, no es lo que uno quiere oír”, declaró Leribault, nombrado en febrero.

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Fachada del museo del Louvre de París, el más visitado del mundo, el pasado 25 de octubre de 2025. EFE/ Edgar Sapiña Manchado.
Fachada del museo del Louvre de París, el más visitado del mundo, el pasado 25 de octubre de 2025. EFE/ Edgar Sapiña Manchado.

El responsable también se refirió al gran proyecto de renovación del Louvre, anunciado a principios de 2025 por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Este plan incluye la creación de una entrada adicional al museo y construir en el subsuelo una nueva sala para exponer La Gioconda, la estrella de la pinacoteca, dos proyectos de un valor total estimado de 660 millones de euros (765 millones de dólares) sobre un monto global de unos 1.000 millones (1.160 millones de dólares).

“Estos 660 millones deben cubrirse mediante mecenazgo”, precisó Leribault, añadiendo que cerca de la mitad de esa suma (300 millones de euros, 350 millones de dólares) debía proceder de la explotación de la marca del Louvre en Abu Dabi, donde el museo abrió una sede en 2017.

“Los demás hay que encontrarlos en los próximos meses entre grandes empresas y donantes individuales”, detalló.

Christophe Leribault (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)
Christophe Leribault (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)
FILE PHOTO: Christophe Leribault, head of the Chateau de Versailles, poses at the Chateau de Versailles, near Paris, France, March 29, 2024. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
FILE PHOTO: Christophe Leribault, head of the Chateau de Versailles, poses at the Chateau de Versailles, near Paris, France, March 29, 2024. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

En lo que respecta a la seguridad del museo, Leribault aseguró que se están tratando “las urgencias que se imponen” y anunció la puesta en marcha, a partir de enero de 2027, del nuevo sistema de videovigilancia perimetral.

“Por supuesto, instalamos urgentemente algunas cámaras adicionales en lugares absolutamente neurálgicos cuya deficiencia habíamos constatado, pero no se puede crear toda una nueva red con cientos de cámaras sin reforzar la estructura técnica”, explicó.

“La herida del robo y el trauma de los meses que le siguieron siguen siendo muy intensos” en el seno del museo, admitió.

Fuente: AFP

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