Una versión nigeriana de Virginia Woolf despierta nuevas conversaciones sobre el pasado colonial de África

Arie Esiri y Chuko Esiri, directores de la película "Clarissa"

Una de las películas más emocionantes que se exhibieron durante el Festival de Cine de Cannes no estaba en la selección oficial. En cambio, Clarissa, una adaptación audaz y desgarradora de La señora Dalloway de Virginia Woolf, ambientada íntegramente en Nigeria, forma parte de la Quincena de Realizadores, la más prestigiosa de varios programas paralelos que se desarrollan junto al evento principal.

Este evento paralelo, gestionado de manera independiente y ubicado en un cine a varias cuadras de la sede del festival, cuenta con una larga trayectoria en presentar nuevos talentos antes de que lo haga el festival oficial. Aquí fue donde el mundo cinematográfico internacional descubrió por primera vez a Martin Scorsese, Chantal Akerman y Bong Joon Ho.

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Desde su estreno, Clarissa, protagonizada por Sophie Okonedo en el papel principal junto a David Oyelowo y Ayo Edebiri, fue justamente recibida con una avalancha de elogios. Dirigida por los hermanos cineastas Arie y Chuko Esiri, la película constituye uno de los pocos descubrimientos genuinos en un año que ha sido, en general, poco destacable.

Cuando conversé con los Esiri, en una terraza con vista al Mediterráneo, parecían felices, aunque comprensiblemente un poco agotados. Abiertos y amables (no todos lo son durante este exigente y carnavalesco evento), estaban ansiosos por hablar sobre todo lo relacionado con el cine. La voz de Arie estaba ronca por un resfriado, y pronto se envolvió en una manta. Sus primeras proyecciones ya habían terminado, pero él se quedaba, con la esperanza de ver algunas películas, mientras Chuko volaba de regreso a casa ese mismo día.

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“Clarissa” está protagonizada por Sophie Okonedo en el papel principal junto a David Oyelowo y Ayo Edebiri

Si el distribuidor estadounidense Neon se sale con la suya, pronto se hablará mucho más de Arie y Chuko —tal como se les acredita en la película—, quienes son gemelos fraternos de 40 años. (Neon aún no ha fijado una fecha para el estreno en cines, pero Clarissa estará en la ronda de festivales de otoño). Esta es la segunda película de los hermanos, escrita por Chuko, tras Eyimofe (This Is My Desire). Ese drama aclamado por la crítica, sobre dos nigerianos que buscan mejorar sus vidas emigrando a Europa, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2020. Fue allí, en una proyección con un moderador del festival y poco antes de que el mundo comenzara a cerrarse, cuando Arie supo por primera vez qué iban a dirigir él y su hermano como su siguiente proyecto.

“Chuko simplemente soltó: ‘Vamos a adaptar La señora Dalloway a un contexto nigeriano contemporáneo’, y yo me quedé como: ‘¿Eh?’”, dijo Arie. “Se escuchó un enorme suspiro audible entre el público”, agregó. “Yo solo pensé: ‘Bueno, está bien, supongo que eso es lo que vamos a hacer’”. Los hermanos rieron al recordar ese momento, y luego contaron que Chuko escribe en un escritorio de caoba que ha bautizado Virginia. Arie añadió que Chuko “literalmente sí dice cosas como: ‘Tengo una reunión con Virginia’”.

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Novela en estilo de flujo de conciencia publicada en 1925, La señora Dalloway sigue a su protagonista, una madre casada de clase alta de 52 años, a lo largo de un solo día mientras prepara una fiesta que dará esa noche. Mientras la historia alterna entre presente y pasado, también cambia entre el mundo exterior e interior de Clarissa, pasando de las tareas que realiza, a las nuevas máquinas que la rodean, las personas con las que se cruza y los recuerdos que la inundan. Virginia Woolf mezcla todo esto con la vida interior y exterior de otros personajes, entre ellos su viejo amigo Peter y el traumatizado Septimus, un veterano de la Primera Guerra Mundial condenado trágicamente, a quien Clarissa en realidad nunca llega a conocer.

En su introducción a La señora Dalloway, Woolf escribió que, una vez publicado, el libro ya no pertenecía al autor, sino que quedaba al cuidado del lector, quien debía decidir qué le resultaba relevante o no. Chuko Esiri leyó la novela por primera vez, tras sacarla de un estante, cuando era adolescente en un internado británico. “No la entendí, pero la sentí”, dijo, y volvió a ella varias veces, especialmente hace unos ocho años. Para entonces, ya había obtenido su maestría en cine en la Universidad de Nueva York, mientras Arie la hacía en Columbia, y él había cambiado, al igual que su comprensión de la novela. “Reconocí fragmentos de todas las personas que conocía escondidos en estos personajes”, dijo Chuko, “y eso me impactó totalmente. ‘Oh, esto podría, funcionaría’”.

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“Clarissa” es una adaptación audaz y desgarradora de “La señora Dalloway” de Virginia Woolf, ambientada íntegramente en Nigeria

Había otros puntos en común, evidentemente el colonialismo. Desde mediados del siglo XIX hasta 1960, Gran Bretaña controlaba Nigeria, y los países siguen profundamente conectados. (El inglés es el idioma oficial de Nigeria). La Nigeria actual y la Inglaterra de la década de 1920 “son inquietantemente similares”, continuó Chuko, ampliando lo que veía en la novela de Woolf, “en particular cuán conservadoras son ambas culturas”. Esta conexión aparece de forma devastadora en la película cuando el padre de Clarissa reprende a un camarero por no llevar guantes blancos mientras atiende a ella y a sus amigos. Los más jóvenes acababan de conversar animadamente sobre Todo se desmorona, la novela de Chinua Achebe y un hito anticolonialista, pero permanecen respetuosamente en silencio durante la explosiva reprimenda.

Al trasladar la historia a Nigeria, los Esiri han puesto en primer plano la historia colonialista que emerge en el libro con sus menciones recurrentes a la India y, por extensión, al Imperio Británico. Es un giro interpretativo brillante, aún más potente por la manera en que los Esiri emplean la fragmentación narrativa de Woolf para sugerir este mundo dolorosamente dividido. La joven Clarissa se convierte en una mujer cómoda y protegida que vive en una gran casa frente al mar y rodeada de sirvientes. A diferencia de su padre, Clarissa suele sonreír a quienes la atienden. Sin embargo, aunque lleva su privilegio con ligereza, el peso de la historia sigue pesando sobre ella. Hay patetismo en la forma en que Clarissa parece dejarse llevar sin saberlo, pero ni un ápice de sentimentalismo.

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Arie Esiri se concentra más en los elementos visuales de su cine y solo leyó la novela de Woolf después de que su hermano terminó de escribir el guion. Tras decidir hacer la película, comenzaron a ver películas en busca de inspiración, como es su costumbre, explicó Arie, para entender sus propios objetivos para el proyecto y cómo lo abordarían estructuralmente. Vieron a Michelangelo Antonioni y hablaron con admiración de Yi Yi de Edward Yang.

Los hermanos rodaron Clarissa en película de 35 milímetros, convocando tanto a talentos extranjeros como a la sólida cantera de talento cinematográfico de Nigeria; la industria del país es una de las mayores del mundo. La mayor parte de la película transcurre en Lagos, donde un gran proyecto de construcción se cierne sobre la casa de la protagonista como una amenaza del futuro. Los Esiri rodaron las escenas pastoriles del pasado de Clarissa en un resort administrado por su padre, un empresario convertido en pintor de bellas artes. Su madre, exabogada, fundó una biblioteca. Los padres no permitían que los hermanos vieran televisión cuando eran niños.

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Los Esiri ya tienen una idea sobre su próxima película. Está basada en una historia real sobre sirvientes acusados de robo en la casa donde trabajan, una idea que Arie lleva tiempo considerando. “Ninguno de ellos lo confiesa”, explicó. “Y entonces contratan a un babalawo, que es ——” Chuko intervino, “un curandero”.

Durante toda la entrevista, los hermanos, entre pausas reflexivas e intercambios de miradas, se pasaban la palabra con naturalidad. En un momento, hablamos de la complicada logística que supone compartir la dirección y de cómo, en el set, Chuko tiende a ser el más sociable del dúo, mientras Arie permanece junto a la cámara. Este enfoque de trabajo en equipo les ha dado buenos resultados y ha producido una película aclamada que, desde su primer plano impactante hasta el último, expresa una visión conjunta sobresalientemente armoniosa.

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Fuente: The New York Times

[Fotos: NYT]

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