Cultura

La feria de La Escuelita revela proyectos curatoriales inéditos en la Casa del Bicentenario

Del 16 al 18 de abril, el espacio nacional aloja las propuestas presentadas por curadoras y curadores emergentes, que exploran desde leyendas urbanas, paisaje y memoria hasta el trabajo colectivo digital. El detalle

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Collage de diversas imágenes: cuadros abstractos y de paisajes, un rostro pintado con ojos azules, un logo de archivo curatorial y una cabeza de piedra en la naturaleza
Memoria, paisajes y lenguajes nuevos: la feria de La Escuelita revela proyectos curatoriales inéditos

La Casa Nacional del Bicentenario será sede, del 16 al 18 de abril, de una feria dedicada exclusivamente a los proyectos curatoriales desarrollados por la primera camada del programa Curaduría 2.5 de La Escuelita.

El foco de esta iniciativa, dirigida por Mariana Bersten y Joaquín Barrera, no es la comercialización de obras, sino la exposición pública de los procesos de investigación y experimentación que definen el trabajo curatorial contemporáneo.

La muestra, de acceso gratuito, invita a conocer seis proyectos que representan el resultado de un año de trabajo continuo, orientado a pensar la exposición como un impulso para futuras concreciones en el ámbito artístico.

Un dibujo abstracto con un gran campo de color rojo en la parte superior, una forma central irregular azul oscuro y una franja azul en la parte inferior
De “Xenoglosia. Hablan en lenguas”

Durante tres jornadas, la agenda se estructura en torno a distintos enfoques curatoriales. El jueves 16 de abril, de 18 a 19, se presentarán propuestas vinculadas a la curaduría editorial y educativa: “Un parque muta”, a cargo de Teresa Gómez Poggio, y “Xenoglosia. Hablan en lenguas”, de Florencia Valente.

El viernes 17, en el mismo horario, será el turno de los proyectos expositivos “Sepulcro”, de Luchía Arturi, y “Un proyecto de paisaje”, presentado por un equipo integrado por Lucía Ramundo, Juan Gabriel Batalla, Sebastián Panucci, Helena Spinnato y Olivia Azpiazu.

Pintura al óleo de una pared beige con diez cuadros enmarcados de diversos tamaños y paisajes, y un escritorio oscuro con libros y carpetas
Obra de Gala Altamare, perteneciente a "Un proyecto de paisaje"

Finalmente, el sábado 18, entre las 16.30 y las 17.30, destacan los proyectos de archivo: “Proyecto María Luisa Manassero”, de Olivia Azpiazu, Lucia Ramundo y Antonella Bonanata, junto a “Nonato y Póstumo”, iniciativa de Renata Di Leo, Luchía Arturi, Nicole Moises y el desarrollador web Juno Nedic.

Entre los trabajos, “Un parque muta”, curado por Gómez Poggio, explora la transformación del actual Parque Las Heras —sitio antaño ocupado por la Penitenciaría Nacional, inaugurada en 1877 y demolida en 1962—. Esta investigación se presenta en forma de publicación y cortometraje, reconstruyendo la memoria material y arqueológica del lugar a partir de hallazgos recuperados por la cooperativa Arqueoterra Ltda. La hipótesis destaca que los cimientos de la antigua prisión subsisten bajo el parque, y que la memoria del sitio emerge en los nuevos usos públicos del espacio.

Cabeza de piedra gris desgastada, texturizada, semienterrada en tierra oscura y cubierta por ramas y hojas secas en el suelo del bosque, vista cenital
Obra de Noelia Correa, de "Sepulcro"

El proyecto “Xenoglosia. Hablan en lenguas”, ideado por Florencia Valente, propone un enfoque experimental en educación artística para niños y niñas de escuelas públicas, en colaboración con artistas contemporáneos. El objetivo es que las infancias y los artistas exploren, a través de módulos formativos, nuevas formas de expresión visual asociadas al concepto de xenoglosia: el surgimiento inesperado de lenguajes desconocidos. Según la curadora, la exposición de las obras finales permitirá rastrear “los descubrimientos formales que surgen del encuentro entre materiales y nuevas perspectivas”.

“Sepulcro”, guiado por Luchía Arturi, parte de un relato de H. P. Lovecraft para sumergir al visitante en una reflexión sobre la muerte desde una perspectiva simbólica y sensorial. Inspirada en textos de Philippe Ariès y Sigmund Freud, la exhibición coloca obras de Noelia Correa —piezas en cemento y ácidos que funcionan como máscaras mortuorias— en una escenografía de cementerio donde los cuerpos y rostros aparecen velados o ocultos, alimentando el desconcierto y la fascinación. El recorrido es un tránsito hacia lo latente e inquietante de la memoria mortuoria.

Archivo TRIPA
Imágenes del Archivo T.R.I.P.A. de Maxi Masuelli

“Un proyecto de paisaje”, realizado por un colectivo de curadores, reúne obras contemporáneas y materiales del archivo T.R.I.P.A., de Maximiliano Masuelli, que conserva registros visuales de paisajes realizados entre 1900 y 1985. La muestra evita enfoques historiográficos cerrados y propone una reflexión sobre la forma y la anacronía en la representación del paisaje argentino. El montaje se concibe, en sí mismo, como un territorio visual en constante resignificación.

Entre los artistas contemporáneos se encuentran Mariana Pellejero, Gaspar Acebo, Mateo Grossi, Manuel Coll, Mariquena Vallejo, Juan Tarraf, Tadeo Homps, Tobias Mao, Gala Altamare, Gilberto Rodríguez, Candela Pietropaolo, Federico Kirschbaum, Sasha Minovich, Luisa Lerman, Valentina Duro Buceta, Olivia Azpiazu, Nicolás Oyuela, Mateo Valbuena y Emiliano Guerresi.

Pintura de un rostro estilizado con grandes ojos azules y boca abierta. Una cuadrícula gris fragmenta la imagen sobre tonos piel y fondo gris
Obra de María Luisa Manassero

El “Proyecto María Luisa Manassero”, impulsado por Azpiazu, Ramundo y Bonanata, tiene como fin preservar, investigar y difundir el archivo de María Luisa Manassero, artista argentina nacida en 1929. Destacan que su legado abarca la exploración de técnicas diversas como el bronce, la cerámica, la serigrafía y el aguafuerte, además de un trabajo destacado en la educación artística local.

Por último, “Nonato y Póstumo”, coordinado por Di Leo, Arturi, Moises y Nedic, es un archivo digital colaborativo orientado a recoger textos curatoriales descartados de la escena contemporánea de Buenos Aires. Su propósito es legitimar el valor documental de lo efímero y el fragmento, fomentando una “memoria afectiva y colectiva” que se actualiza con la participación de los usuarios.

Gráfico de arte pixelado que representa un archivador blanco con documentos, sobre un fondo rojo abstracto de caracteres ASCII, con el texto 'Nonato y Póstumo' debajo
De "Nonato y Póstumo", archivo digital colaborativo orientado a recoger textos curatoriales descartados

La Escuelita funciona desde 2018 como un espacio de formación y experimentación dirigido a artistas, curadores y gestores culturales. Alejada de modelos académicos tradicionales, prioriza la construcción colectiva y el acompañamiento crítico en los procesos creativos. Desde su puesta en marcha gestiona el programa Artistas x Artistas, amplió su oferta en 2025 con el programa anual Curaduría 2.5 y prepara nuevas propuestas pedagógicas para incorporar en 2026.

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