Cultura

Una directora del Instituto Smithsonian deja su cargo para asumir en el Museo Guggenheim de Nueva York

Melissa Chiu, especialista en arte asiático y contemporáneo, renunció a su cargo en el Museo de Esculturas y Jardines Hirshhorn: es la cuarta directiva que toma esa decisión en los últimos dos años, bajo la administración Trump

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Melissa Chiu, una mujer rubia de mediana edad con un traje negro, de pie con los brazos cruzados en una galería de arte frente a pinturas abstractas en tonos grises
Melissa Chiu, una figura influyente en el mundo de los museos, ha dirigido instituciones como el Hirshhorn Museum y el Solomon R. Guggenheim Museum, dejando una huella significativa en el arte contemporáneo. (Greg Powers / The New York Times)

Melissa Chiu, directora del Museo y Jardín de Esculturas Hirshhorn en Washington, el centro nacional de arte moderno y contemporáneo, anunció que asumirá un nuevo cargo como directora del Museo Solomon R. Guggenheim en Nueva York, puesto que comenzará el 1 de septiembre. Chiu, quien ha dirigido el Hirshhorn durante más de una década, es la cuarta directora de un espacio del Smithsonian en dejar su cargo en los últimos dos años, y la más reciente en marcharse en medio del intento de la administración Trump de reformar la red de 21 museos y otros centros culturales de la organización. La directora de la Galería Nacional de Retratos, Kim Sajet, renunció el año pasado después de que el presidente dijera que la había despedido por su apoyo a iniciativas de diversidad.

“Este es un trabajo soñado”, dijo Chiu, de 54 años, sobre su nuevo puesto, en el cual reportará a Mariët Westermann, actual directora ejecutiva del Museo y Fundación Guggenheim, quien está reorganizando su equipo directivo. Chiu agregó que el estrés de trabajar en Washington no influyó en su decisión de unirse al Guggenheim. “Bajo cualquier circunstancia hubiera aceptado este trabajo, y me siento confiada en el legado que dejo en el Hirshhorn”, señaló.

También indicó que durante su gestión recaudó cerca de 250 millones de dólares y triplicó el tamaño de la junta de fideicomisarios del museo, incorporando por primera vez miembros internacionales. La asistencia aumentó; pudo encargar obras importantes de artistas como Mark Bradford; y el último elemento de su legado, una remodelación del jardín de esculturas del museo, se espera que abra en octubre. También experimentó con nuevas fuentes de ingresos, incluyendo una competencia de telerrealidad llamada The Exhibit que se emitió en MTV y el Smithsonian Channel (programa que algunos críticos consideraron insípido).

Nacida en Darwin, Territorio del Norte, Australia, Melissa Chiu fue durante una década directora de la Asia Society en Nueva York, y es una autoridad destacada en arte asiático y asiático-americano contemporáneo. Obtuvo un doctorado en arte experimental chino en 2005. “He seguido la carrera de Melissa Chiu durante muchos años y la he visto transformar el Museo Hirshhorn en uno de los destinos más dinámicos para el arte moderno y contemporáneo en el país”, dijo J. Tomilson Hill, presidente de la junta directiva del Guggenheim, en un comunicado. “Ha demostrado que puede liderar con una visión clara, tanto local como global, trabajando en instituciones complejas.”

Una mujer de cabello rubio platinado y traje azul marino sonríe suavemente, apoyando una mano en una barandilla blanca con luces led
Mariët Westermann posa con un traje formal en un entorno moderno, reflejando su rol como líder en el ámbito cultural. (David Heald / The New York Times)

Del Hirshhorn al Guggenheim

Melissa Chiu es la segunda alta directiva que parte del Museo Hirshhorn hacia el Guggenheim. Previamente, Daniel Sallick fue presidente del Hirshhorn durante ocho años, hasta 2024, cuando se unió a la junta del Guggenheim. Sallick, ejecutivo de comunicaciones, solía trabajar con campañas y funcionarios del Partido Demócrata.

Al contratar a una nueva directora en el Guggenheim, Mariët Westermann, quien se unió al museo en noviembre de 2023, se aparta de la gestión diaria de la institución neoyorquina para supervisar la cartera global de museos en Venecia, Bilbao y el que está en construcción en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Su nuevo título será el de directora y directora ejecutiva de la Fundación Solomon R. Guggenheim.

En los últimos meses, ha incorporado a una nueva directora de desarrollo y a una directora financiera a su equipo de liderazgo para mejorar la perspectiva económica del museo sin fines de lucro después de varios años de despidos y la disminución del turismo internacional que ha afectado a la mayoría de los museos desde la pandemia de Covid-19. El Guggenheim también cuenta con una dotación que, con 125 millones de dólares, se encuentra muy por detrás de la de museos pares como el Museo Metropolitano de Arte y el MoMA, cuyas dotaciones y donaciones privadas se cuentan en miles de millones.

Museos Nueva York Nueva
New York, NY, USA - March 26, 2016: Solomon R. Guggenheim Museum: The Solomon R. Guggenheim Museum is an art museum located at 1071 Fifth Avenue on the corner of East 89th Street in Manhattan

Problemas financieros en el Guggenheim

“Está enfrentando dificultades financieras”, dijo Adam Weinberg, exdirector del Museo Whitney, refiriéndose al Guggenheim. “Pero lo que beneficia a Melissa es una paleta amplia, viniendo de Australia y habiendo trabajado extensamente en Asia y Estados Unidos.”

Delegar las responsabilidades locales en Chiu permitirá que Westermann encabece la apertura del Guggenheim Abu Dhabi, proyecto que ha experimentado varios retrasos en los últimos 20 años. Se espera que la sede abra dentro del próximo año, y los trabajos han continuado allí a pesar de los ataques con misiles y drones que Irán ha lanzado en la región del Golfo en represalia por ataques de Estados Unidos e Israel. (El campus de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi ha cerrado hasta nuevo aviso después de que Irán advirtiera el mes pasado que las universidades estadounidenses con sedes en el Golfo eran “objetivos legítimos” en respuesta a ataques contra universidades iraníes.)

Westermann, de 64 años, afirmó que en Nueva York, “Melissa está verdaderamente a cargo del museo”. Añadió que esto incluye “la visión artística, el programa, las operaciones diarias, las finanzas, dentro del contexto general y la estrategia que yo establezco como directora y directora ejecutiva de la fundación”. Todo esto equivale, nada menos, a redefinir el papel que juega el Guggenheim en Nueva York, donde instituciones similares como el Whitney y el New Museum han seguido creciendo.

“Ese será el gran desafío”, vaticinó Weinberg. “El Guggenheim necesita reencontrar su lugar en este momento y, a lo largo de los años, cada director ha afirmado una visión diferente para el museo.”

Fuente: The New York Times

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