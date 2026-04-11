Margaret Atwood, un ladrón digital y la odisea secreta que salvó la publicación de Los testamentos

El manuscrito de Los testamentos de Margaret Atwood estuvo cerca de ser robado y filtrado antes de su publicación internacional - REUTERS/Tom Little

La publicación internacional de la secuela Los testamentos de Margaret Atwood estuvo al borde del fracaso debido al intento de robo de su manuscrito, en medio de una fuerte expectativa global y medidas de seguridad inéditas ante el temor a una filtración previa al lanzamiento.

En las memorias de la autora, El libro de las vidas, narra cómo la novela —continuación de El cuento de la criada— fue objeto de amenazas por parte de un ladrón que recurrió a identidades falsas para acceder a obras inéditas.

El manuscrito de Los testamentos estuvo en riesgo inminente de filtración cuando un desconocido suplantó a editores y traductores mediante cuentas de correo electrónico casi idénticas, solicitando copias del texto.

Para evitarlo, el equipo de Atwood introdujo protocolos de seguridad excepcionales y cambió el nombre de la obra durante la edición. La novela pudo publicarse finalmente en 2019 gracias a estas precauciones, y sería adaptada posteriormente por Hulu.

La editorial implementó medidas de seguridad inéditas y cambió el título de la obra para evitar la suplantación de identidades

Medidas extremas para resguardar Los testamentos

Tras detectar el intento de suplantación, el manuscrito pasó a denominarse temporalmente “The Casements” de Victoria Lockett y solo circuló mediante una plataforma digital segura. PEOPLE detalló que tanto la autora como sus editores vivieron momentos de gran tensión; cualquier descuido suponía la potencial filtración que podría arruinar el lanzamiento.

La editorial preparó un evento principal en Londres, con transmisión simultánea a más de 100 países. Debido a la magnitud de este estreno, la custodia del manuscrito adquirió máxima prioridad dentro del entorno editorial internacional.

Los testamentos retoma la historia de El cuento de la criada y amplía la narración con las voces de tres mujeres clave

El incidente del ordenador y el rescate del manuscrito

El peligro no terminó ahí. Durante un vuelo de regreso a Canadá, Atwood olvidó su ordenador portátil abierto, que contenía la versión más reciente del manuscrito. Según narró a PEOPLE, contactó sin demora al servicio oficial de atención al cliente de Air Canada.

Dos representantes de la aerolínea localizaron el dispositivo en el aeropuerto y coordinaron la devolución en la terminal. Tras este episodio, la integridad del manuscrito permaneció intacta y el estreno internacional de la novela pudo mantenerse como estaba planeado.

La adaptación televisiva de Los testamentos por Hulu, estrenada el 8 de abril de 2026, llegó a una nueva generación de espectadores

El fenómeno global de Los testamentos

El cuento de la criada, la novela que dio origen al universo de Los testamentos, fue publicada en 1985 y describe una sociedad distópica llamada Gilead, donde las mujeres han perdido sus derechos y son sometidas a un régimen teocrático.

La protagonista, Defred, pertenece al grupo de criadas forzadas a procrear para las familias dirigentes. La obra se consolidó como un referente de la literatura feminista y fue adaptada en múltiples formatos, incluida la exitosa serie de televisión de Hulu.

La secuela retoma la historia más de tres décadas después, situando la acción quince años tras los acontecimientos originales. La secuela amplía la perspectiva narrativa con tres voces femeninas: la Tía Lydia, una de las figuras más temidas del régimen; Agnes, una joven criada de Gilead; y Daisy, una adolescente criada fuera del país. La novela explora la resistencia interna al régimen y los límites de la obediencia, abordando temas de poder, traición y esperanza.

Margaret Atwood reconoció que recientes acontecimientos políticos internacionales influyeron en la trama y el desarrollo de Los testamentos - REUTERS/Andrew Kelly

Tras superar los intentos de robo y las amenazas de filtración, la editorial pudo lanzar Los testamentos en 2019 como estaba previsto. El impacto fue inmediato: la obra recibió elogios de la crítica y el público, y su adaptación televisiva por Hulu, estrenada el 8 de abril de 2026, alcanzó una nueva generación de espectadores.

En declaraciones a PEOPLE, Atwood mencionó que los últimos acontecimientos políticos internacionales, incluida la elección presidencial estadounidense, influyeron tanto en el desarrollo de la obra como en su adaptación. El elenco y el equipo creativo mostraron un alto nivel de compromiso con la historia, según la autora, reforzando el alcance contemporáneo de la serie.