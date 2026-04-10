Tip de ortografía del día: elecciones en Perú, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo de las elecciones que se celebran en Perú el domingo 12 de abril , se ofrecen algunas claves específicas para una adecuada redacción de las noticias relacionadas.

Cuando se menciona este país americano, es igualmente válido hacerlo con o sin artículo ( el Perú / Perú ) . Tal y como especifica la Ortografía de la lengua española , en caso de usarlo, el artículo se escribe con minúscula , pues no forma parte del nombre propio, como sucede con otros topónimos.

Como señala la citada obra académica, se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas de los nombres de los partidos políticos: Fuerza Popular , País para Todos. . Se recuerda que, si se mencionan con siglas, lo indicado es la mayúscula.

Las denominaciones oficiales de las instituciones se escriben con mayúscula inicial ( Congreso ). En lo que respecta al Parlamento Andino , también lleva mayúscula inicial el adjetivo, pues forma parte de su nombre oficial.

Al mencionar los cargos que se eligen en estas elecciones, lo adecuado es la minúscula : presidente , vicepresidente , senador , diputado …

La construcción elecciones generales , que alude a un proceso electoral, se escribe con minúsculas por no ser un nombre propio. Lo mismo sucede con la expresión primarias abiertas, simultáneas y obligatorias , que a veces se cita en las informaciones relacionadas, aunque, para sus siglas ( PASO ), las mayúsculas son adecuadas: «Una reforma electoral de hace unos años establecía unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)».

El Diccionario panhispánico de dudas recomienda evitar el uso de ticket con el sentido de ‘lista de candidatos para unas elecciones’ . En Perú se emplea fórmula con la acepción de ‘lista de nombres de personas que se presentan para ocupar diferentes cargos en una empresa o en una institución’, como señala el Diccionario de americanismos y cédula electoral o de votación para la ‘papeleta con la que se emite el voto en unas elecciones’.

Cabe recordar que en estos comicios se elige, entre otros cargos, al presidente y los dos vicepresidentes, por lo que no es exacto hablar de tándem o binomio presidencial .

El sustantivo balotaje es la adaptación adecuada en español del galicismo ballottage : «Más que una carrera por ganar en primera vuelta, el objetivo real es asegurar un lugar en el balotaje». Este término está recogido en el Diccionario de la lengua española con la acepción, en algunos sistemas electorales, de ‘segunda votación que se lleva a cabo entre los dos candidatos más votados en la primera, cuando ninguno ha obtenido la mayoría requerida’ y también lo incluye el Diccionario de americanismos . También puede sustituirse por la expresión segunda vuelta .

En las noticias, con frecuencia se destaca el gran tamaño que la cédula electoral tendrá en estas elecciones. Se recuerda a este respecto que el símbolo del centímetro ( cm ), se escribe sin punto y separado con un espacio de la cifra que le precede : «Serán cinco elecciones en una papeleta que mide 31,5 cm de ancho por 47 cm de alto y que incluye 35 candidatos presidenciales».

Para hablar de los cargos y puestos que los candidatos han ocupado con anterioridad, a menudo se recurre al prefijo ex- , que se escribe por lo general unido a la palabra que lo sigue . Así, en «Uno de los nombres con mayor visibilidad es el de Rafael López Aliaga, ex alcalde de Lima» y en «El ex rector universitario Alfonso López Chau empezó como uno de los favoritos», lo apropiado habría sido escribir exalcalde y exrector , respectivamente.

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.