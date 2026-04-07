Flavia Pittella: “Viajar al espacio sigue siendo una metáfora de la condición humana en la literatura de ciencia ficción”

Flavia Pittella analizó cómo la misión Artemis II revitaliza el interés por la ciencia ficción y los debates sobre la condición humana

En su columna en Infobae al Mediodía, la crítica literaria Flavia Pittella analizó cómo las novelas de ciencia ficción dedicadas a los viajes espaciales —en diálogo con el furor global por la misión Artemis II— invitan a repensar la condición humana, los dilemas políticos y los vínculos sociales.

Durante una charla distendida con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Pittella compartió: “Yo estoy más para contrarrestar estas noticias, me la paso mirando el canal de la NASA”.

La columnista contextualizó el atractivo contemporáneo de la exploración espacial y la vigencia de los mensajes de unidad: “Al principio de todo, este mismo astronauta que vimos después bañándose dio un mensaje que a mí me recordó mucho al de Carl Sagan cuando el Voyager saca la última foto de la Tierra... Ese es, ahí estamos todos”. Para Pittella, “es maravilloso ese mensaje” porque recupera el valor de la unidad y la perspectiva global sobre los conflictos actuales.

El boom de la ciencia ficción y la misión Artemis II según Pittella

El entusiasmo colectivo por la misión Artemis II y el renovado interés por los viajes al espacio impulsan preguntas sobre el sentido de la exploración y el uso de recursos. “Mucha gente se pregunta por qué gastar tanto dinero, ¿no? Pero es muy parte de la condición humana, la exploración”, sostuvo Pittella, mientras el equipo debatía sobre el contraste entre los presupuestos espaciales y la realidad social.

Maru Duffard planteó: “Ayer hablábamos del inodoro, 23 millones de dólares”, a lo que Pittella respondió: “23 millones de dólares un inodoro. Para que no funcione, encima”. El intercambio derivó en un análisis sobre las decisiones políticas detrás de la distribución de recursos: “La gente pasa hambre porque no hay plata es mentira. Habría, se podrían hacer las dos cosas al mismo tiempo”, enfatizó Duffard, mientras Pittella remarcó: “Son decisiones, terribles decisiones”.

El recorrido literario comenzó con Julio Verne y su célebre “De la Tierra a la Luna”. Pittella destacó: “Julio Verne lo escribió en 1865. Es un tratado acerca de la violencia de la guerra en un punto y más que nada del sistema de la guerra. Cuando todos los armamentos que tenían para usar para una guerra no sirven, ¿para dónde los direccionan?”. La columnista subrayó la vigencia de la obra: “Es un librazo para leer que no envejeció ni un día”.

Julio Verne y su obra “De la Tierra a la Luna” siguen vigentes por su mirada crítica sobre la guerra y la exploración espacial

La ciencia ficción como espejo de la condición humana

La conversación avanzó hacia el valor de la literatura como refugio y dispositivo formativo en la infancia y la adolescencia. Pittella defendió la importancia de acercar los libros a los más chicos: “La Ciudad de Buenos Aires, en particular, tiene un sistema de bibliotecas tan increíble que no hay excusa. Si no tenés plata para ir a la librería, hay bibliotecas, y en todos los barrios hay una biblioteca y está abierta todo el día”. Sobre el hábito lector, remarcó: “El libro es un gran regalo, excede lo material, le estás regalando un refugio”.

En materia de ciencia ficción, Ray Bradbury fue reivindicado como “el padre de la literatura de los viajes intergalácticos”. Pittella recomendó “Crónicas marcianas” para lectores desde los 10 años: “Bradbury está convencido de que lo importante en las historias de marcianos, de extraterrestres, de viajes, somos nosotros y las relaciones humanas”. La columnista rememoró su experiencia personal: “Tengo un recuerdo muy íntimo de estar viajando por planetas a los nueve años con él”.

El análisis siguió con “Solaris” de Stanislaw Lem, obra que, según Pittella, marca el pasaje a una ciencia ficción más oscura y existencial: “Solaris es un planeta habitado por un océano vivo. El océano trae a los muertos de cada uno, pero los trae de una manera que los ven y los pueden tocar, y están vivos y son y no son. Es una novela sobre la soledad de la humanidad”.

Ray Bradbury y “Crónicas marcianas” fueron destacados como referentes de los viajes interplanetarios y las relaciones humanas en la ciencia ficción

Literatura, género y política: de Le Guin a la actualidad

Al abordar “La mano izquierda de la oscuridad” de Ursula K. Le Guin, Pittella enfatizó: “Es una novela perfecta sobre el amor, la condición humana, el género, la vida en otros planetas, el poder, la política, la diplomacia”. Destacó el carácter anticipatorio de Le Guin: “La característica de los humanos del planeta Invierno es que no tienen género. Entran en un estado que se llama kemmer y pueden ser hombre o mujer, con lo cual la misma persona puede haber sido madre y en otro momento padre”.

La charla incluyó recomendaciones como “Ami, el niño de las estrellas” y la reciente ganadora del Booker Prize, “Orbital” de Samantha Harvey. Sobre esta última, Pittella explicó: “Es la novela de ciencia ficción de anti ciencia ficción. Los astronautas están orbitando un planeta y no pasa nada. Es una novela extremadamente psicológica, muy humana, no tiene nada de extraordinario, salvo que están flotando alrededor de la Tierra”.

El cierre del bloque literario recuperó la función crítica de la ciencia ficción frente a los miedos y desafíos contemporáneos: “Si pensamos en el autoritarismo o en las autocracias, tenemos que pensar en 1984 de Orwell. Si pensamos en la clonación, en Un mundo feliz de Huxley. La literatura de ciencia ficción es el miedo de la época, llevado al extremo... Nos llevamos los problemas a donde vamos. No somos ni mejores ni peores porque conquistemos un planeta”.

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