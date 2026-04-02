Cultura

Cómo se escribe: bíceps y tríceps, en singular y plural

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Guardar
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Tanto bíceps como tríceps adoptan la misma forma en singular y plural, por lo que no es adecuado el bícep o el trícep , con supresión de la ese final.

En los medios de comunicación se pueden encontrar frases como las siguientes: «El delantero español sufrió una elongación del músculo bícep femoral», «Tomó la decisión de hacerse un tatuaje en el trícep» o «Qué significa el emoji del brazo enseñando un bícep».

La ese con la que terminan estas dos voces, al igual que ocurre con cuádriceps , no es un marca de plural y está presente en las raíces latinas originales. Por ello, resulta inapropiado suprimirla en singular, que ha de ser el bíceps , el tríceps y el cuádriceps .

Por ello, en los ejemplos anteriores lo indicado habría sido «El delantero español sufrió una elongación del músculo bíceps femoral», «Tomó la decisión de hacerse un tatuaje en el tríceps» y «Qué significa el emoji del brazo enseñando un bíceps».

Se recuerda finalmente que bíceps y tríceps se escriben con tilde por ser voces llanas o graves acabadas en grupo consonántico.

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

Últimas Noticias

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

De un departamento en Manhattan y las viñetas dibujadas en servilletas a un homenaje póstumo y 200 millones de ejemplares vendidos. Un libro forjado hace 83 años entre presiones políticas, un amor distante y sugerencias inesperadas que conquistó el mundo

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

A través de capítulos breves y situaciones reales,Verónica Buchanan y Luciano Lutereau cuestionan la ansiedad contemporánea por soluciones rápidas, mostrando otra cara del psicoanálisis contemporáneo

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

En su nuevo libro, Andrew McCarthy narra un emotivo recorrido por veintidós estados, buscando respuestas sobre la amistad masculina y el impacto de la soledad en la vida adulta

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna

Antes del simbolismo, el pintor francés produjo una ruptura de los estilos de finales del siglo XIX, abriendo paso a nuevas corrientes que se extienden hasta el arte contemporáneo

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna

Exponen los cuadernos inéditos de la internación “por una crisis mental” de Leonora Carrington

La muestra londinense presenta cartas y bocetos de una joven Leonora Carrington, fusionando su travesía personal con figuras icónicas y recuerdos de Sigmund Freud en un diálogo tan inesperado como fascinante

Exponen los cuadernos inéditos de la internación “por una crisis mental” de Leonora Carrington
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, murió en un ataque aéreo