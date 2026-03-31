Cultura

Una editorial multinacional demandó a OpenAI en Alemania por el uso de sus obras

La editorial británico-estadounidense Penguin Random House pide a la justicia medidas firmes para proteger a los autores, tras alegar que el chatbot reprodujo contenido protegido y exigió mayor claridad en el uso de inteligencia artificial

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Penguin Random House demandó a OpenAI en Alemania por el uso de obras de Ingo Siegner. Se trata de la serie "Der kleine Drache Kokosnuss", la historia de un dragón llamado Coco que no sabe volar
Penguin Random House demandó a OpenAI en Alemania por el uso de obras de Ingo Siegner. Se trata de la serie "Der kleine Drache Kokosnuss", la historia de un dragón llamado Coco que no sabe volar

La editorial británico-estadounidense Penguin Random House anunció el martes haber presentado una demanda en Alemania contra OpenAI, acusando a su herramienta de inteligencia artificial, ChatGPT, de haber infringido los derechos de autor de libros infantiles alemanes.

Se trata de la serie Der kleine Drache Kokosnuss, la historia de un dragón llamado Coco que no sabe volar, del ilustrador alemán Ingo Siegner.

La demanda fue presentada ante el tribunal regional de Múnich contra OpenAI Ireland Limited, proveedor de ChatGPT, según un comunicado de esta editorial, propiedad del gigante alemán de medios Bertelsmann.

Con “simples solicitudes”, el chatbot “reproduce de manera reconocible” contenidos protegidos por derechos de autor de Siegner y genera ilustraciones del dragón “que se parecen notablemente al original”, denuncia la empresa.

La editorial británico-estadounidense Penguin Random House anunció el martes haber presentado una demanda en Alemania contra OpenAI
La editorial británico-estadounidense Penguin Random House anunció el martes haber presentado una demanda en Alemania contra OpenAI

Además, existen “indicios claros” de que las obras de Ingo Siegner “fueron utilizadas ilegalmente para entrenar el sistema de IA” y están almacenadas por el chatbot.

Penguin Random House considera que los derechos de autor del ilustrador, así como los derechos exclusivos de uso y explotación que posee su filial, fueron vulnerados.

El gigante de Silicon Valley, pese a una solicitud de cese y de información, no reaccionó, asegura Penguin Random House.

Una responsable de OpenAI para Europa no respondió de inmediato.

En enero de 2025, Bertelsmann había alcanzado un acuerdo con OpenAI para generalizar el uso del chatbot en sus actividades, incluyendo también a Penguin Random House.

La editorial británico-estadounidense pide a la justicia medidas firmes para proteger a los autores, tras alegar que el chatbot reprodujo contenido protegido y exigió mayor claridad en el uso de inteligencia artificial (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La editorial británico-estadounidense pide a la justicia medidas firmes para proteger a los autores, tras alegar que el chatbot reprodujo contenido protegido y exigió mayor claridad en el uso de inteligencia artificial (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para la editorial, el objetivo de esta colaboración era ofrecer recomendaciones de libros personalizadas en redes sociales.

“Estamos abiertos a las oportunidades que ofrece la IA, pero la protección de la propiedad intelectual sigue siendo para nosotros una prioridad absoluta”, afirmó Carina Mathern, directora editorial de su división juvenil.

Penguin Random House también exige “mayor transparencia para los lectores, con medidas de protección adecuadas”.

“La IA no debe desarrollarse en detrimento de quienes crean los contenidos”, declaró en un comunicado separado el sindicato de editores alemanes.

Este organismo insta a los tribunales a “definir claramente a partir de qué punto comienzan las apropiaciones ilícitas”.

Fuente: AFP

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