Tomás Abraham presentó “Pensar de nuevo”: un libro que invita a cuestionar la política y recuperar el valor de la cultura

El filósofo diferencia entre política, políticos y pasiones humanas, resaltando el rol fundamental de la sociedad civil y la cultura

El filósofo y escritor Tomás Abraham presentó su nuevo libro, Pensar de nuevo. Su obra recorre cuatro escenarios: Boston, París, Auschwitz y Buenos Aires, e indaga en los procesos históricos y culturales que marcaron cada uno. El libro propone un ejercicio de cuestionamiento personal y colectivo, y recupera figuras y momentos que dejaron huella en el país.

Según explicó Abraham en Infobae en Vivo, el propósito de su libro es invitar a repensar los valores, las pasiones y los hechos que permanecen en la memoria nacional. “Nosotros miramos el poder porque el poder es un show entretenido. Pero lo que queda es lo que tiene valor”, sostuvo el filósofo.

La creatividad social frente a las décadas infames

Al mismo tiempo, destacó el potencial creativo de la sociedad argentina, incluso en períodos marcados por la censura política y las restricciones institucionales. “Creo que no hubo una época tan creativa como la del 30”, afirmó, en referencia a la llamada década infame. El autor definió ese período como un tiempo de intensa producción artística y cultural en arquitectura, fotografía, cine, literatura y música.

Tomás Abraham presenta su libro 'Pensar de nuevo', una invitación a cuestionar la política y rescatar los valores culturales en Argentina

El escritor sostuvo que la creatividad floreció pese a las limitaciones políticas. “En la década infame se inventó una cosa extraordinaria: mantenemos el régimen democrático porque va a haber elecciones, pero hacemos trampa. Fue el famoso fraude patriótico”, subrayó Abraham, aludiendo a las prácticas políticas de la época. “Es un invento absolutamente argentino”, agregó.

El filósofo remarcó que la sociedad civil suele ser más creativa que las estructuras estatales. “La sociedad es muy creativa. En la década infame, hubo una eclosión impresionante de las artes”, señaló. Abraham identificó un patrón similar en la década del sesenta, que también vivió proscripción política y auge cultural.

Política, poder y pasiones humanas

Durante la entrevista, Abraham se refirió a la fascinación social por la política y el poder. “No hablamos de otra cosa. Todo es política. Incluso si te abstenés, ya es una posición política”, afirmó. Sin embargo, cuestionó esta centralidad: “Un poco lo que trato de hacer en este libro es que no todo es política. Yo digo que todo es arte, pero no en el sentido del vernisaje. Es lo que queda”.

El escritor diferenció entre política y políticos. “Lo que me aburre son los políticos. La gente confunde la política con los políticos. ¿Quién hace la política? Las grandes organizaciones hacen política”, reflexionó. Abraham reconoció que sigue la actualidad, pero se mostró escéptico respecto al impacto real de los líderes contemporáneos.

Al abordar las pasiones humanas, Abraham observó: “Las pasiones es lo que en la historia siempre está. La envidia, la codicia, la ambición de poder, los celos, las traiciones. Nosotros depositamos las pasiones en el poder”.

El nuevo libro de Abraham recorre Boston, París, Auschwitz y Buenos Aires para analizar procesos históricos y culturales claves

El vínculo entre política y sociedad: miradas sobre la actualidad

Abraham expresó que la atención mediática sobre el poder responde a la espectacularización de la política. “Hay una especie de farandulización del poder. Siempre creemos que pasa algo y es posible que no pase nada. Agitación continua sin movimiento”, afirmó. Según el filósofo, la memoria colectiva termina recordando a los creadores y artistas más que a los funcionarios.

El escritor mencionó que la política argentina atraviesa crisis recurrentes y que la sociedad mantiene su capacidad de generar belleza y creatividad. “Hay cosas muy bellas inhabituales en las que no nos fijamos. La sociedad es muy creativa todo el tiempo. Hoy en día también”, declaró Abraham.

Líderes, democracia y proyectos de felicidad

Al ser consultado sobre líderes globales, el filósofo señaló: “Vivimos tiempos de oscuridad, como dicen los profetas. Si los grandes líderes del mundo son Trump, Putin, Netanyahu, Xi Jinping, vamos mal”. El filósofo lamentó la ausencia de referentes inspiradores y criticó la falta de valores humanistas en la política internacional.

En relación con Argentina, Abraham recordó sus ilusiones y decepciones con distintos proyectos políticos. “Con Alfonsín, por supuesto. Desde el 84 al 87, cuando dijo: ‘La casa está en orden’, dije: ‘Se terminó’”. También mencionó su apoyo a Hermes Binner, a quien describió como “el antipolítico”.

Respecto al vínculo entre Milei y Trump, Abraham opinó: “Lo negativo yo te diría que no es político, es humano. Trump es un tipo inhumano. Milei es inhumano. No siente nada por alguien que sufre. La compasión es una de las grandes cosas que inventó el cristianismo”.

Abraham destaca la creatividad social argentina incluso en períodos de censura política y restricciones institucionales

El escritor evaluó el concepto de felicidad en el discurso político actual: “Triunfar en la vida y tener plata. Eso es, triunfar en la vida y tener plata, ser un ganador. Es una filosofía de la vida chiquita, mezquina. ¿Cuál es la felicidad? La felicidad es eso: ganar, mostrar todo lo que podés, ganarle a todos y disfrutar de toda la plata que tenés. Porque, ¿qué otro mensaje dan? No dan otro mensaje, no dan un mensaje de unión, de paz, de familia, de hogar, de ideales, de argentinidad”.

El legado de la creatividad y la memoria en la Argentina

Abraham concluyó que los hechos y las figuras que perduran en la memoria colectiva suelen pertenecer al ámbito de la cultura y la creatividad. “Nosotros miramos el poder porque el poder es un show entretenido. Pero lo que queda es lo que tiene valor. Si yo tengo una cosa de dignidad con la Argentina, ¿a qué me refiero? A la gente que hizo algo que perdura. Viste, que tiene valor”, sentenció el filósofo.

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