Cultura

Tomás Abraham presentó “Pensar de nuevo”: un libro que invita a cuestionar la política y recuperar el valor de la cultura

El filósofo presentó su nueva obra y propuso salir de la lógica del poder para volver a poner el foco en la creatividad, la memoria y los valores que perduran en la sociedad

Guardar
El filósofo diferencia entre política, políticos y pasiones humanas, resaltando el rol fundamental de la sociedad civil y la cultura

El filósofo y escritor Tomás Abraham presentó su nuevo libro, Pensar de nuevo. Su obra recorre cuatro escenarios: Boston, París, Auschwitz y Buenos Aires, e indaga en los procesos históricos y culturales que marcaron cada uno. El libro propone un ejercicio de cuestionamiento personal y colectivo, y recupera figuras y momentos que dejaron huella en el país.

Según explicó Abraham en Infobae en Vivo, el propósito de su libro es invitar a repensar los valores, las pasiones y los hechos que permanecen en la memoria nacional. “Nosotros miramos el poder porque el poder es un show entretenido. Pero lo que queda es lo que tiene valor”, sostuvo el filósofo.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La creatividad social frente a las décadas infames

Al mismo tiempo, destacó el potencial creativo de la sociedad argentina, incluso en períodos marcados por la censura política y las restricciones institucionales. “Creo que no hubo una época tan creativa como la del 30”, afirmó, en referencia a la llamada década infame. El autor definió ese período como un tiempo de intensa producción artística y cultural en arquitectura, fotografía, cine, literatura y música.

Tomás Abraham presenta su libro 'Pensar de nuevo', una invitación a cuestionar la política y rescatar los valores culturales en Argentina
Tomás Abraham presenta su libro 'Pensar de nuevo', una invitación a cuestionar la política y rescatar los valores culturales en Argentina

El escritor sostuvo que la creatividad floreció pese a las limitaciones políticas. “En la década infame se inventó una cosa extraordinaria: mantenemos el régimen democrático porque va a haber elecciones, pero hacemos trampa. Fue el famoso fraude patriótico”, subrayó Abraham, aludiendo a las prácticas políticas de la época. “Es un invento absolutamente argentino”, agregó.

El filósofo remarcó que la sociedad civil suele ser más creativa que las estructuras estatales. “La sociedad es muy creativa. En la década infame, hubo una eclosión impresionante de las artes”, señaló. Abraham identificó un patrón similar en la década del sesenta, que también vivió proscripción política y auge cultural.

Política, poder y pasiones humanas

Durante la entrevista, Abraham se refirió a la fascinación social por la política y el poder. “No hablamos de otra cosa. Todo es política. Incluso si te abstenés, ya es una posición política”, afirmó. Sin embargo, cuestionó esta centralidad: “Un poco lo que trato de hacer en este libro es que no todo es política. Yo digo que todo es arte, pero no en el sentido del vernisaje. Es lo que queda”.

El escritor diferenció entre política y políticos. “Lo que me aburre son los políticos. La gente confunde la política con los políticos. ¿Quién hace la política? Las grandes organizaciones hacen política”, reflexionó. Abraham reconoció que sigue la actualidad, pero se mostró escéptico respecto al impacto real de los líderes contemporáneos.

Al abordar las pasiones humanas, Abraham observó: “Las pasiones es lo que en la historia siempre está. La envidia, la codicia, la ambición de poder, los celos, las traiciones. Nosotros depositamos las pasiones en el poder”.

Retratos del filosofo Tomás Abraham
El nuevo libro de Abraham recorre Boston, París, Auschwitz y Buenos Aires para analizar procesos históricos y culturales claves

El vínculo entre política y sociedad: miradas sobre la actualidad

Abraham expresó que la atención mediática sobre el poder responde a la espectacularización de la política. “Hay una especie de farandulización del poder. Siempre creemos que pasa algo y es posible que no pase nada. Agitación continua sin movimiento”, afirmó. Según el filósofo, la memoria colectiva termina recordando a los creadores y artistas más que a los funcionarios.

El escritor mencionó que la política argentina atraviesa crisis recurrentes y que la sociedad mantiene su capacidad de generar belleza y creatividad. “Hay cosas muy bellas inhabituales en las que no nos fijamos. La sociedad es muy creativa todo el tiempo. Hoy en día también”, declaró Abraham.

Líderes, democracia y proyectos de felicidad

Al ser consultado sobre líderes globales, el filósofo señaló: “Vivimos tiempos de oscuridad, como dicen los profetas. Si los grandes líderes del mundo son Trump, Putin, Netanyahu, Xi Jinping, vamos mal”. El filósofo lamentó la ausencia de referentes inspiradores y criticó la falta de valores humanistas en la política internacional.

En relación con Argentina, Abraham recordó sus ilusiones y decepciones con distintos proyectos políticos. “Con Alfonsín, por supuesto. Desde el 84 al 87, cuando dijo: ‘La casa está en orden’, dije: ‘Se terminó’”. También mencionó su apoyo a Hermes Binner, a quien describió como “el antipolítico”.

Respecto al vínculo entre Milei y Trump, Abraham opinó: “Lo negativo yo te diría que no es político, es humano. Trump es un tipo inhumano. Milei es inhumano. No siente nada por alguien que sufre. La compasión es una de las grandes cosas que inventó el cristianismo”.

Retratos del filosofo Tomás Abraham
Abraham destaca la creatividad social argentina incluso en períodos de censura política y restricciones institucionales

El escritor evaluó el concepto de felicidad en el discurso político actual: “Triunfar en la vida y tener plata. Eso es, triunfar en la vida y tener plata, ser un ganador. Es una filosofía de la vida chiquita, mezquina. ¿Cuál es la felicidad? La felicidad es eso: ganar, mostrar todo lo que podés, ganarle a todos y disfrutar de toda la plata que tenés. Porque, ¿qué otro mensaje dan? No dan otro mensaje, no dan un mensaje de unión, de paz, de familia, de hogar, de ideales, de argentinidad”.

El legado de la creatividad y la memoria en la Argentina

Abraham concluyó que los hechos y las figuras que perduran en la memoria colectiva suelen pertenecer al ámbito de la cultura y la creatividad. “Nosotros miramos el poder porque el poder es un show entretenido. Pero lo que queda es lo que tiene valor. Si yo tengo una cosa de dignidad con la Argentina, ¿a qué me refiero? A la gente que hizo algo que perdura. Viste, que tiene valor”, sentenció el filósofo.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Tomás AbrahamDécada InfameCreatividad CulturalExclusión PolíticaInfobae A las NueveInfobae en Vivo

Últimas Noticias

El Colón Fábrica extiende su apertura a toda la semana

La apertura diaria permitirá a residentes y turistas conocer en mayor profundidad los espacios escenográficos y artísticos del emblemático recinto, con horarios ampliados y nuevas alternativas para acceder sin costo los días martes

El Colón Fábrica extiende su apertura a toda la semana

Cuatro enmascarados, tres minutos y diez millones de dólares: la verdadera historia del robo de las obras de Renoir, Cézanne y Matisse en Italia

El grupo de ladrones, con “gran profesionalismo” según la policía, irrumpió en la Fundación Magnani-Rocca ubicada en las afueras de la ciudad de Parma y se llevó los tres valiosos cuadros

Cuatro enmascarados, tres minutos y diez millones de dólares: la verdadera historia del robo de las obras de Renoir, Cézanne y Matisse en Italia

La prosa brutal de Ana Paula Maia va por el Booker Prize con su mirada sobre el lado oscuro de Brasil

La novela ‘Así en la tierra como debajo de la tierra’ retrata sin filtros un sistema carcelario marcado por la violencia y la fe católica, rasgos característicos en la obra de la escritora nacida en un suburbio de Río de Janeiro

La prosa brutal de Ana Paula Maia va por el Booker Prize con su mirada sobre el lado oscuro de Brasil

Con una cifra millonaria, una obra de Joan Mitchell se convirtió en la más cara en una subasta de Asia

La artista estadounidense hizo historia al vender su impactante díptico, que superó las expectativas y reafirmó su lugar como figura clave del expresionismo abstracto en el mercado asiático

Con una cifra millonaria, una obra de Joan Mitchell se convirtió en la más cara en una subasta de Asia

La escritora brasileña Ana Paula Maia, entre los finalistas del Premio Internacional Booker

La autora fue seleccionada por la traducción al inglés de la novela ‘Así en la tierra como debajo de la tierra’. El prestigioso galardón literario, dotado con 62 mil libras, se entregará el 19 de mayo

La escritora brasileña Ana Paula Maia, entre los finalistas del Premio Internacional Booker
DEPORTES
Una ex figura de Huracán volvió a realizar un desesperado pedido de ayuda: “Realmente estamos muy complicados”

Una ex figura de Huracán volvió a realizar un desesperado pedido de ayuda: “Realmente estamos muy complicados”

Italia buscará volver a una Copa del Mundo tras 12 años en el Repechaje ante Bosnia: hora, TV y formaciones

Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Leandro Paredes se refirió a la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors para disputar la Copa Libertadores

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Horacio Pagani volvió a ganar la quiniela y se enteró al aire: “Lo repartimos entre todos”

Horacio Pagani volvió a ganar la quiniela y se enteró al aire: “Lo repartimos entre todos”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala: las fotos más tiernas junto a su hija y la palabra que resume una nueva vida

Toboganes, vértigo y risas: así es el imponente viaje de Laila Roth por la Gran Muralla China

Salió a la luz la relación desconocida de Tamara Paganini con un participante de Gran Hermano

El emotivo video de Michael Bublé a Luisana Lopilato por sus 15 años juntos con imágenes inéditas: “Quién sería sin ti”

INFOBAE AMÉRICA

A los 16 años murió Sugar, la perra surfista que fue incluida en el salón de la fama

A los 16 años murió Sugar, la perra surfista que fue incluida en el salón de la fama

Bolivia: se deberá repetir la votación autonómica en 29 mesas electorales en Santa Cruz

Ecuador incluirá la enseñanza del Holocausto en las escuelas tras acuerdo de cooperación con Israel

La Casa Real británica mantiene el programa de viaje del rey Carlos III a EEUU en medio de la guerra con Irán

Israel intensificó las operaciones contra Irán y Hezbollah para desarmar al régimen y asegurar su frontera norte