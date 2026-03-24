En un día muy especial, Georgina Hassan estrena ‘Décimas de Nunca Más’ con Teresa Parodi y León Gieco

Georgina Hassan, León Gieco y Teresa Parodi - Décimas de Nunca Más

Georgina Hassan, una de las nuevas voces de la canción popular argentina, estrena la canción ‘Décimas de Nunca Más’, que cuenta con la participación de Teresa Parodi y León Gieco en voces y Pedro Rossi en guitarra de siete cuerdas. El estreno está acompañado por un video dirigido por el realizador Ariel Hassan. “Escribí estas décimas el 24 de marzo de 2024. Estaba enferma de dengue y no había podido ir a la marcha. Sentía impotencia y mucha tristeza no solo por no haber estado presente en la plaza, sino sobre todo por ver revividos los discursos negacionistas”, cuenta la cantautora (hija del recordado Alberto “Beto Hassan, integrante del grupo vocal Opus 4).

“Esta canción es mi manera de agradecerles a esas mujeres que son un ejemplo de amor y de lucha para todos los pueblos del mundo, y es también el intento de un gesto reparador”, afirma. La obra se posiciona en el calendario de lanzamientos de la música de autor argentina por su alineación deliberada con uno de los actos conmemorativos más significativos del país, incorporando a dos referentes históricos de la canción social como León Gieco y Teresa Parodi. “Que Teresa y León aceptaran mi invitación me sigue llenando de emoción y asombro. Sus voces y sus canciones son parte de nuestro ADN como pueblo y nos conmueven por su coherencia y compromiso”, cuenta Hassan.

‘Décimas de Nunca Más’ se incorpora así al repertorio de la canción latinoamericana marcada por el cruce entre testimonio y poética, y constituye una de las piezas centrales en la agenda musical conmemorativa de este 24 de marzo de 2026, cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado que inició la última dictadura militar que gobernó la Argentina.

Georgina Hassan presenta su nueva canción 'Décimas de Nunca Más', acompañada por Teresa Parodi y León Gieco

El single integra voces y sensibilidades de tres generaciones conectadas con la historia. “Madres y abuelas caminan / en el borde de los días / repitiendo cada nombre / recordando cada herida / y resisten temporales / enfrentando al poderoso / y es su amor nuestra bandera / que nos cubre cual rebozo”, reza el estribillo. “La letra salió de un tirón, fue como sacar algo que me estaba ahogando, que era urgente, sentí en el cuerpo una herida, una herida que es de todos, ese lugar donde estamos rotos”, contó Georgina Hassan.

Quién es Georgina Hassan

Georgina Hassan cumple dos décadas de carrera solista y suma, con este lanzamiento, una nueva apuesta por la intersección entre canción de autor, compromiso social y cruce de tradiciones. Ha editado previamente cinco discos y desarrollado giras en países de América y Europa; se ha vinculado en escenario y grabación a referentes como Marta Gómez, Lisandro Aristimuño, Liliana Herrero, Inti-Illimani, Ana Prada, Raly Barrionuevo, Lito Vitale y Kepa Junkera, entre otros.

La distinguen su exploración de sonoridades del folclore latinoamericano y la canción de autor, con una obra en donde destacan la sutileza en las melodías y la profundidad de sus letras, que abordan temáticas íntimas y sociales. En su música, Hassan integra instrumentos tradicionales y arreglos contemporáneos, creando un estilo personal y evocador. Su voz delicada y su interpretación sensible le han permitido conectar con públicos diversos en escenarios nacionales e internacionales.