Cultura

50 años de la última dictadura argentina: 4 lecturas destacadas para los más jóvenes

Una nueva generación se enfrenta al pasado más trágico de Argentina con propuestas literarias que exploran exilio, reconstrucción y perspectivas diversas

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La literatura infantil y juvenil
La literatura infantil y juvenil se convierte en una herramienta clave para reconstruir relatos sobre la última dictadura argentina

Cincuenta años. Medio siglo. ¿Es mucho tiempo o es poco? ¿Cómo se mide el tiempo en la historia? Los sucesos en la línea temporal son pequeños mojones, hitos que se dibujan con un trazo más grueso en la sucesión de puntos de esa línea imaginaria.

Como el tiempo no es mensurable en términos sensibles dentro de las ciencias sociales –como sí sucede en las naturales, en las que transformaciones como movimientos, flores, frutos, etcétera dan cuenta del paso del tiempo–, se vale de la memoria colectiva, de los hitos que dejan marcas sociales y culturales. El relato es la materialidad que hila los recuerdos y arma la trama, sostenida por las palabras.

Este martes 24 de marzo se cumplen cincuenta años del último golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura que azotó a la Argentina, la más extensa y sangrienta que haya vivido el país. Aún hoy prevalecen posiciones encontradas acerca de este período oscuro de la historia más reciente, por lo que es necesario echar luz y hacer memoria.

La memoria, como si de un rompecabezas se tratara, se construye colectivamente con el objetivo fundamental de no olvidar. A medida que el tiempo pasa, como sucede con cualquier suceso histórico, y las fuentes directas –sus protagonistas– comienzan a fallecer, apremia acopiar recuerdos y relatos para paliar el olvido.

En las recomendaciones de este aniversario, dos novelas, un libro informativo y un híbrido se suman a la vasta literatura, nunca suficiente, sobre el tema.

"Avisale a mi mamá", de
"Avisale a mi mamá", de Monica Zwaig, introduce a los adolescentes en el tema de la dictadura a través de la inteligencia artificial y la memoria.

Avisale a mi mamá (Siglo XXI- CELS, 2026), de Monica Zwaig, es la primera novela para adolescentes de la abogada, actriz y coautora, junto con Félix Bruzzone, de Cuarto intermedio, una pieza teatral sobre los juicios de lesa humanidad. Es un hecho que para la escritora este momento histórico no es ajeno a su historia, quien nació en Francia a causa del exilio de sus padres.

Avisale a mi mamá es una novela muy actual, en la que “una” inteligencia artificial acercará a Teo, el protagonista de esta historia, al pasado, a un sobreviviente anónimo y le abrirá la puerta hacia un momento histórico que le era ajeno. De la mano de Mora, una compañera de colegio con quien no tenía más conexión que haber elegido el tema de la dictadura para escribir una monografía, se hará preguntas y reflexiones inesperadas.

Con una escritura honesta, traza un mapa de las diferentes posturas que aún existen sobre el tema, muchas veces por desconocimiento; desnuda los miedos que permanecen vigentes y expone con sutileza los discursos que circulan.

Un libro ágil para acercar a chicos y chicas al tema y que suscita interés desde la primera página.

El libro "Dictador", de António
El libro "Dictador", de António Jorge Gonçalves, narra la vida bajo autoritarismo y la liberación de Portugal tras la Revolución de los Claveles

Dictador (iamiqué, colección Misión democracia, 2026), de Antonio Jorge Gonçalves. Este libro, podría decirse híbrido, si se tiene en cuenta que la editorial es exclusivamente informativa y aquí presenta un relato llano y al hueso en primera persona y cien por cien ilustrado.

En este libro, el autor escribe e ilustra los sucesos alrededor de la muerte del dictador portugués António Salazar, pasando por la asunción de Marcelo Caetano y, finalmente, la liberación pacífica y democrática –tras cuarenta y ocho años– conocida como la Revolución de los Claveles.

Desde la mirada de un niño –basada en la propia infancia del autor–, como pequeños mojones el relato introduce no solo los sucesos reales, sino también las sensaciones vividas en un sistema de gobierno autoritario, en el que el silencio, hablar bajito, bajar la cabeza, apurar el paso, vivir con miedo, mirar de soslayo y callar son moneda corriente.

Dictador es un libro que, lamentablemente, se torna universal, ya que son varios los países que se han visto enfrentados a vivir bajo circunstancias en las que se llevaron a cabo abusos contra los derechos humanos y la falta de libertad.

Un libro para ser leído por personas de cualquier edad.

"La última dictadura", de Marina
"La última dictadura", de Marina Franco y Pablo Lobato, ofrece un enfoque informativo con ilustraciones y material de archivo para entender la dictadura argentina

La última dictadura (Pequeño editor, 2025), de Marina Franco y Pablo Lobato, es el único libro informativo de este listado. Su autora, historiadora, dividió el libro en tres partes (“¿Cómo llegamos a la última dictadura?”; “En dictadura” y “En democracia”) y una conclusión (“¿Qué nos dejó la dictadura?”), en las que se desarrollan temas como el contexto histórico y político; el golpe de Estado; las desapariciones; los centros clandestinos; la economía; la Guerra de Malvinas; las elecciones; el regreso a la democracia; los juicios, los nietos recuperados, entre otros temas.

Con ilustraciones en los que se reconocen personajes de la cultura y la política, referentes, vestimenta, automóviles y con material de archivo como publicidades y afiches, este libro se construye como fuente de consulta. Además, abre la posibilidad del diálogo y la reflexión.

Se sugiere a partir de los 10 años, pero, como siempre, no hay límites para la lectura.

Misión Rock ’83: Cuando volvimos a cantar en democracia (Salim, 2023), de Fabián y Sevilla. Este volumen –una novela coral que sucede de marzo a diciembre de 1983, con un epílogo en marzo de 2023– narra en clave coral y desde recursos como las canciones la recuperación de la democracia.

Con un secundario como escenario, el relato da cuenta de los distintos personajes y las ideologías que los atraviesan, mientras aparecen menciones a las asociaciones de derechos humanos, las primeras marchas y el rechazo al avance democrático. La organización de un festival estudiantil es la excusa para ahondar en la historia más reciente (aunque hayan pasado cincuenta años ya).

La lectura invita a ser leída acompañada de una lista de reproducción de las canciones que son mencionadas en la novela por medio de un QR. Este recurso no solo es atractivo, sino que permite digerir un tema espinoso de la historia nacional.

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