La comedia musical ‘Francisco, el Papa del Fin del Mundo’ ingresa en la vida del gran líder religioso

“El Papa Francisco creyó que el pobre era el protagonista de las historias, así como Jesús lo comunicaba”, sostuvo el joven compositor Nicolás Crespo

En el verano pasado, la salud del Papa Francisco se había deteriorado. “Recuerdo estar prácticamente todos los días buscando información de cómo estaba”, recuerda el músico y compositor Nicolás Crespo en diálogo con Infobae Cultura.

El 17 de abril recibió la noticia de la muerte del pontífice por un mensaje institucional: “Veo en un grupo de WhatsApp que se suspendían las clases por el fallecimiento del Papa Francisco, lo cual fue un shock porque no entendía nada, si hacía un rato lo había visto en televisión”. Ese momento le activó no solo el recuerdo de la figura pública, sino también una reflexión sobre la valoración de los grandes ídolos nacionales mientras están vivos.

Así nació la comedia musical Francisco, el Papa del Fin del Mundo. Se presentará en una única función en el Teatro Picadero el 24 de marzo a las 20:00, en un formato de concierto sinfónico que reunirá a una orquesta en vivo de 15 músicos. La obra, con idea y música de Nicolás Crespo, libro y letras de Leo Schmit y dirección general de Luján Zalazar, explora la vida de Jorge Mario Bergoglio desde una perspectiva abiertamente humana y social.

El musical reconstruye la vida de Jorge Bergoglio desde su nacimiento en 1936 hasta su muerte. Según Crespo, el relato abarca una existencia atravesada por dilemas políticos, desafíos familiares y convicción personal: “Después de encontrarme con semejante vida, con casi cien años de historia dentro de la historia argentina, Jorge Bergoglio, Francisco, nos dejó mucha historia”.

Católicos timorenses encienden velas mientras rezan por el papa Francisco tras su muerte, en Tasi Tolu, en Dili, Timor Oriental, 22 de abril de 2025 (REUTERS/Yuddy Cahya Budiman)

Al indagar en el enfoque narrativo, Crespo resaltó la condición de Francisco como hijo de inmigrantes italianos que “justamente venían escapándose de la Primera Guerra Mundial y ya desde su contexto familiar tan conflictuado por estas guerras, ya empieza una vida en busca de la paz, en busca del amor”. La obertura principal, titulada “Buenos Aires Arde”, sitúa al espectador en la capital argentina de la década del treinta y cuenta, en palabras de Crespo, “el contexto sociopolítico del Buenos Aires de la década de infancia mía, la década entre el 30 y el 40, post Primera Guerra Mundial, previo a la Segunda”.

La obra aborda el posicionamiento idealista de Francisco y las consecuencias en su trayectoria. Crespo relató que “políticamente tal vez no fue correcto, o no fue lo que esperaba el gobierno argentino de la época, de todas las épocas, porque sufrió todo tipo de persecución política en democracia y en dictadura”. Frente a la hostilidad del poder, enfatizó que el Papa “siempre fue amigo, siempre fue de fe y de perdonar. Inclusive cuando algunos presidentes han dicho barbaridades sobre él, él siempre recibió a esa gente con un abrazo”.

El protagonista es retratado como líder de una vida austera, dedicada a los sectores populares: “Francisco es un hombre que creyó en el pobre, que creyó que el pobre era el protagonista de las historias, así como Jesús lo comunicaba”. En el montaje, el compromiso con la humildad y la justicia social ocupa un lugar central. Además, “el tango está muy presente en estas composiciones, también la comedia musical nos permite un montón de ritmos y de formas y sobre todo la apertura que un personaje como Francisco tuvo hacia la vida”.

En sus palabras, la génesis misma del proyecto estuvo vinculada a una propuesta de Salazar, surgida durante un retiro espiritual en Córdoba vinculado al padre Pío. Aunque inicialmente pensaron en una obra dedicada a ese referente, el trabajo de documentación sobre Francisco y el momento colectivo posterior a su muerte fueron determinantes para definir el enfoque definitivo. El proyecto, armado en menos de un año y con fecha de estreno para el 21 de abril, aborda tanto sus orígenes como su papel disruptivo frente al poder argentino.

El espectáculo propone un acercamiento emotivo y musical a la figura del pontífice argentino

El desarrollo acelerado del espectáculo respondió, según Crespo, a la voluntad de rendir homenaje en vida a los íconos nacionales: “Siempre tenemos ídolos muy grandes a nivel mundial y que no siempre son valorados en Argentina, o por lo pronto, mientras que viven, tal vez después de que mueren siempre se los valora mucho más”.

La producción, a cargo de A Seagull Orquesta, ha optado en esta instancia por mostrar exclusivamente las canciones centrales del espectáculo, aprovechando una puesta que integra lenguaje teatral con elementos sinfónicos contemporáneos. Participarán intérpretes como Alito Gallo Gosende, Flor Barisone, Chiara Rodó, Marian Lorena Vázquez, Xixi Padilla, Joa de León, Lucas Rach, Miqueas Peralta, Maxi Areitio y Milena Cinosi, bajo la dirección musical de Nicolás Crespo.

El espectáculo propone un acercamiento emotivo y musical a la figura del pontífice argentino, apoyado en una partitura original y una mirada que prioriza los conflictos personales, la espiritualidad y el compromiso social del protagonista. Las entradas para el evento, que tendrá lugar en Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA, están disponibles en Plateanet.