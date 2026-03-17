Taylor Swift, la mujer récord: con USD mil millones en ventas, sus vinilos superaron un récord de hace 40 años

Taylor Swift, la mujer récord: sus vinilos superaron los mil millones de dólares por primera vez desde 1983 (EFE/EPA/Rossella Papetti)

Por primera vez desde 1983, las ventas de discos de vinilo en Estados Unidos han superado los USD 1.000 millones anuales, una cifra impulsada especialmente por la estrategia de Taylor Swift, cuya influencia en el mercado musical actual marcó un récord de crecimiento sostenido en este formato durante diecinueve años consecutivos, según informó la Recording Industry Association of America (RIAA) en su reporte del 16 de marzo. Esta tendencia sitúa al vinilo como un fenómeno de consumo masivo, aunque su facturación todavía representa menos del 10% de los ingresos totales por música grabada en el país, que en 2025 ascendieron a USD 9.500 millones por streaming.

La recuperación del vinilo se tradujo en ventas por USD 1.040 millones en 2025, un incremento del 7,9% respecto a los USD 966 millones registrados en 2024, de acuerdo al cálculo de The Guardian a partir del informe de la RIAA. En total, los consumidores estadounidenses adquirieron aproximadamente 48,5 millones de discos nuevos, mientras que la venta de CDs apenas alcanzó los 29,5 millones de unidades y generó ingresos por USD 312,4 millones. Otras formas físicas, como los casetes, reportaron ingresos minoritarios de USD 25,8 millones.

En la cima de las ventas de vinilo durante el último año quedó el álbum The Life of a Showgirl de Taylor Swift, con un total de 1,6 millones de copias vendidas en vinilo solo en 2025. La cantante desplegó una estrategia centrada en la producción de ediciones coleccionables: puso en circulación ocho variantes en vinilo de ese álbum, algunas con portadas alternativas y colores exclusivos. Ediciones especiales, como la destinada a la cadena Target, incluyeron fotos inéditas, pósteres y poemas escritos por Swift. Otras versiones únicamente pudieron adquirirse durante ventanas de tiempo limitadas, destacando un enfoque de comercialización orientado a la exclusividad y la urgencia.

Portada de "The Life of a Showgirl"

La apuesta de Taylor Swift no se limitó al vinilo: la artista lanzó al menos 34 variantes diferentes de The Life of a Showgirl, distribuidas entre CD, casete y descargas digitales. Esta estrategia llevó al álbum a registrar 4.002.000 ventas en su primera semana en Estados Unidos, la cifra más alta jamás alcanzada en ese período inicial, de las cuales 1,3 millones correspondieron solo al formato vinilo, según datos recogidos por The Guardian de la RIAA.

El efecto Swift no se restringió a su propio desempeño. En la lista anual de ventas de vinilo le siguieron otras figuras destacadas: Sabrina Carpenter ocupó el segundo y cuarto lugar con Man’s Best Friend y Short n’ Sweet (292.000 y 262.000 discos vendidos respectivamente), y Kendrick Lamar se posicionó tercero con 272.000 copias de GNX, su álbum ganador del Grammy. Billie Eilish cerró el quinteto con 192.000 unidades vendidas de Hit Me Hard and Soft, editado en 2024.

Los clásicos también ocuparon un lugar relevante. Rumours de Fleetwood Mac y Thriller de Michael Jackson se mantuvieron entre los diez discos de vinilo más vendidos del país, mostrando que la tendencia abarca tanto producciones actuales como álbumes históricos.

La estrella pop estadounidense está superando todas la marcas: impulsó millones en ventas y reina en la cima con su álbum “The Life of a Showgirl” y varias ediciones coleccionables que volvieron locos a sus seguidores (REUTERS/Daniel Cole/Archivo)

La incidencia masiva de Swift en las ventas provocó debates sobre la relevancia y el sentido de lanzar numerosas versiones físicas de un mismo disco. El crítico musical de YouTube Anthony Fantano cuestionó la práctica en enero bajo el título “Taylor Swift is Still Ruining Vinyl”, preguntando: “Una vez que sacas ocho versiones distintas de tu nuevo álbum en vinilo, ¿qué demanda real del mercado estás atendiendo en ese punto?”. Fantano planteó si no se trata de “explotar un nicho extraño de monopolio sobre un tipo de fan dispuesto a pagar cualquier cosa que lances físicamente”.

La discusión también se vincula a las preocupaciones ambientales asociados a la producción de vinilos. Billie Eilish, que lleva adelante políticas de sostenibilidad en su equipo, destacó en 2024 que “no puedo ni expresar cuán derrochador es” el exceso en la publicación de variantes, enfatizando que “algunos de los artistas más grandes del mundo están haciendo 40 versiones diferentes de un disco solo para que sigas comprando más”. En respuesta a estas críticas y al impacto ambiental, tanto Eilish como Coldplay han optado por prensar sus recientes trabajos discográficos en vinilos elaborados con materiales 100% reciclados o provenientes de botellas plásticas reutilizadas.

Este panorama confirma que, aunque las cifras del vinilo son notables y su boom responde en gran parte a la estrategia de artistas como Swift, el fenómeno convive con interrogantes sobre el modelo de negocio, la autenticidad de la demanda y la necesidad de incorporar criterios de sustentabilidad en el consumo musical.