Cultura

Taylor Swift, la mujer récord: con USD mil millones en ventas, sus vinilos superaron un récord de hace 40 años

La estrella pop estadounidense está superando todas la marcas: impulsó millones en ventas y reina en la cima con su álbum “The Life of a Showgirl” y varias ediciones coleccionables que volvieron locos a sus seguidores

Guardar
Taylor Swift, la mujer récord:
Taylor Swift, la mujer récord: sus vinilos superaron los mil millones de dólares por primera vez desde 1983 (EFE/EPA/Rossella Papetti)

Por primera vez desde 1983, las ventas de discos de vinilo en Estados Unidos han superado los USD 1.000 millones anuales, una cifra impulsada especialmente por la estrategia de Taylor Swift, cuya influencia en el mercado musical actual marcó un récord de crecimiento sostenido en este formato durante diecinueve años consecutivos, según informó la Recording Industry Association of America (RIAA) en su reporte del 16 de marzo. Esta tendencia sitúa al vinilo como un fenómeno de consumo masivo, aunque su facturación todavía representa menos del 10% de los ingresos totales por música grabada en el país, que en 2025 ascendieron a USD 9.500 millones por streaming.

La recuperación del vinilo se tradujo en ventas por USD 1.040 millones en 2025, un incremento del 7,9% respecto a los USD 966 millones registrados en 2024, de acuerdo al cálculo de The Guardian a partir del informe de la RIAA. En total, los consumidores estadounidenses adquirieron aproximadamente 48,5 millones de discos nuevos, mientras que la venta de CDs apenas alcanzó los 29,5 millones de unidades y generó ingresos por USD 312,4 millones. Otras formas físicas, como los casetes, reportaron ingresos minoritarios de USD 25,8 millones.

En la cima de las ventas de vinilo durante el último año quedó el álbum The Life of a Showgirl de Taylor Swift, con un total de 1,6 millones de copias vendidas en vinilo solo en 2025. La cantante desplegó una estrategia centrada en la producción de ediciones coleccionables: puso en circulación ocho variantes en vinilo de ese álbum, algunas con portadas alternativas y colores exclusivos. Ediciones especiales, como la destinada a la cadena Target, incluyeron fotos inéditas, pósteres y poemas escritos por Swift. Otras versiones únicamente pudieron adquirirse durante ventanas de tiempo limitadas, destacando un enfoque de comercialización orientado a la exclusividad y la urgencia.

Portada de "The Life of
Portada de "The Life of a Showgirl"

La apuesta de Taylor Swift no se limitó al vinilo: la artista lanzó al menos 34 variantes diferentes de The Life of a Showgirl, distribuidas entre CD, casete y descargas digitales. Esta estrategia llevó al álbum a registrar 4.002.000 ventas en su primera semana en Estados Unidos, la cifra más alta jamás alcanzada en ese período inicial, de las cuales 1,3 millones correspondieron solo al formato vinilo, según datos recogidos por The Guardian de la RIAA.

El efecto Swift no se restringió a su propio desempeño. En la lista anual de ventas de vinilo le siguieron otras figuras destacadas: Sabrina Carpenter ocupó el segundo y cuarto lugar con Man’s Best Friend y Short n’ Sweet (292.000 y 262.000 discos vendidos respectivamente), y Kendrick Lamar se posicionó tercero con 272.000 copias de GNX, su álbum ganador del Grammy. Billie Eilish cerró el quinteto con 192.000 unidades vendidas de Hit Me Hard and Soft, editado en 2024.

Los clásicos también ocuparon un lugar relevante. Rumours de Fleetwood Mac y Thriller de Michael Jackson se mantuvieron entre los diez discos de vinilo más vendidos del país, mostrando que la tendencia abarca tanto producciones actuales como álbumes históricos.

La estrella pop estadounidense está
La estrella pop estadounidense está superando todas la marcas: impulsó millones en ventas y reina en la cima con su álbum “The Life of a Showgirl” y varias ediciones coleccionables que volvieron locos a sus seguidores (REUTERS/Daniel Cole/Archivo)

La incidencia masiva de Swift en las ventas provocó debates sobre la relevancia y el sentido de lanzar numerosas versiones físicas de un mismo disco. El crítico musical de YouTube Anthony Fantano cuestionó la práctica en enero bajo el título “Taylor Swift is Still Ruining Vinyl”, preguntando: “Una vez que sacas ocho versiones distintas de tu nuevo álbum en vinilo, ¿qué demanda real del mercado estás atendiendo en ese punto?”. Fantano planteó si no se trata de “explotar un nicho extraño de monopolio sobre un tipo de fan dispuesto a pagar cualquier cosa que lances físicamente”.

La discusión también se vincula a las preocupaciones ambientales asociados a la producción de vinilos. Billie Eilish, que lleva adelante políticas de sostenibilidad en su equipo, destacó en 2024 que “no puedo ni expresar cuán derrochador es” el exceso en la publicación de variantes, enfatizando que “algunos de los artistas más grandes del mundo están haciendo 40 versiones diferentes de un disco solo para que sigas comprando más”. En respuesta a estas críticas y al impacto ambiental, tanto Eilish como Coldplay han optado por prensar sus recientes trabajos discográficos en vinilos elaborados con materiales 100% reciclados o provenientes de botellas plásticas reutilizadas.

Este panorama confirma que, aunque las cifras del vinilo son notables y su boom responde en gran parte a la estrategia de artistas como Swift, el fenómeno convive con interrogantes sobre el modelo de negocio, la autenticidad de la demanda y la necesidad de incorporar criterios de sustentabilidad en el consumo musical.

Temas Relacionados

CulturaMúsicaPopTaylor Swift

Últimas Noticias

A 50 años de la muerte de Luchino Visconti, el director que revolucionó el cine con su desafiante neorrealismo

La obra del cineasta italiano, autor de clásicos como ‘El gatopardo’ y ‘Muerte en Venecia’, generó una transformación profunda en el relato fílmico y teatral europeo en el siglo XX

A 50 años de la

El legado de Frida Kahlo y Diego Rivera vincula arte y ópera en Nueva York

La muestra ‘Frida and Diego: The Last Dream’ en el MoMA, con bocetos, pinturas y escenografías creados por los artistas mexicanos, acompaña la obra lírica que se estrena en la MET Ópera

El legado de Frida Kahlo

“Todavía cantamos”: actividades bonaerenses a 50 años del golpe de Estado

El Instituto Cultural de Buenos Aires presentó una programación llena de muestras, conciertos, talleres y charlas abiertas en toda la provincia, con entrada libre y gratuita

“Todavía cantamos”: actividades bonaerenses a

Tips de ortografía: in crescendo, no en crescendo

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tips de ortografía: in crescendo,

Hegel, filósofo alemán: "La filosofía es el arte de no ser engañado por las palabras"

Esta expresión resume una preocupación que marcó su pensamiento y motivó profundas discusiones sobre los límites de los conceptos. En sus aulas, creció una revolución intelectual que confrontó el pensamiento tradicional

Hegel, filósofo alemán: "La filosofía
DEPORTES
Bayern Múnich tiene cuatro arqueros

Bayern Múnich tiene cuatro arqueros lesionados y haría debutar a un juvenil de 16 años en Champions League

El impacto que generó en la F1 la actuación de Franco Colapinto en China: un informe elogió sus “agallas” para sumar puntos en Alpine

San Lorenzo se quedó sin técnico: Damián Ayude dejó de ser el DT tras la derrota 5-2

Battaglia aseguró que Riquelme le “faltó el respeto” en su paso como DT de Boca y anunció que se involucrará en la política del club

La histórica sanción que sufrió el Chelsea de Enzo Fernández en la Premier League

TELESHOW
Oriana Sabatini reveló el origen

Oriana Sabatini reveló el origen del nombre de su hija y cómo convenció a Paulo Dybala: “Estaba obsesionada”

La chicana de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef Celebrity: “Es lo único que hace bien”

Francisco Tinelli festejó sus 28 años: Marcelo y Cande abrieron el álbum familiar y emocionaron a todos

Mano a mano con Turnstile: esencia punk, encanto melódico y un amor cada vez más grande por Buenos Aires

Maxi López y el desafío de reinventarse en MasterChef Celebrity: “Me abrió la cabeza”

INFOBAE AMÉRICA

A 50 años de la

A 50 años de la muerte de Luchino Visconti, el director que revolucionó el cine con su desafiante neorrealismo

Ecuador: allanaron al alcalde de Cuenca en una investigación por enriquecimiento ilícito

Crisis institucional: el vicepresidente boliviano llama “mentiroso” a Rodrigo Paz y lo acusa de irregularidades

Benjamin Netanyahu: “Hoy eliminamos a Alí Larijani, el jefe de la banda de mafiosos que realmente controla Irán”

Estos son los países de América Latina a los que estadounidenses pueden viajar sin visa en 2026