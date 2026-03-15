Cultura

Gustavo Garzón vuelve a las tablas con “Un hombre solo es demasiado para un hombre sol”

El reconocido actor regresa al escenario porteño con una obra emotiva sobre la reinvención personal en la madurez y un inesperado romance, bajo la dirección de Julia Morgado y el debut en NÜN Teatro Bar este domingo 15

Guardar
Gustavo Garzón regresa al teatro
Gustavo Garzón regresa al teatro con 'Un hombre solo es demasiado para un hombre solo', una obra escrita y protagonizada por él

El actor Gustavo Garzón retorna al teatro con el estreno de Un hombre solo es demasiado para un hombre solo, una obra escrita y protagonizada por él, que subirá a escena el domingo 15 de marzo a las 19 en NÜN Teatro. La dirección está a cargo de Julia Morgado y la función contará con la participación de Victoria Baldomir.

La obra presenta la historia de Joaquín, un hombre de 70 años que transita el retiro y una crisis personal marcada por la falta de inspiración y la dificultad para escribir. El personaje, interpretado por Garzón, atraviesa sesiones de terapia y enfrenta una rutina que parece cerrarse sin salida. Todo cambia a partir de su encuentro con Laura, encarnada por Baldomir, en un taller literario. El vínculo entre ambos da lugar a una posibilidad: el amor en una etapa avanzada de la vida. Entre textos, conversaciones y nuevas preguntas, el protagonista se enfrenta a una disyuntiva sobre el sentido de su vida y la oportunidad de reinventarse.

La pieza teatral explora la
La pieza teatral explora la soledad, el amor en la madurez y la posibilidad de reinventarse después del retiro

La propuesta de Geluk Producciones indaga en temas como la soledad, el amor tardío y el coraje de comenzar de nuevo. La dramaturgia pertenece al propio Garzón, que también se desempeñó como guionista, director y autor en otros formatos y géneros a lo largo de su trayectoria. Desde 1978, Garzón trabaja en televisión, cine y teatro, con hitos como la adaptación teatral de Uno nunca sabe, de Roberto Fontanarrosa. En cine escribió y dirigió el largometraje Por un tiempo (2013) y los documentales Down para arriba (2019), Danielito y Buscando a Shakespeare (2025). Su labor como docente se extiende desde 2001. Entre sus trabajos recientes figuran las series Monzón y Barra brava, así como la obra La madre, junto a Cecilia Roth.

Por su parte, Victoria Baldomir integra los elencos de Imagen velada, La madre y Derecho de piso, y también participa como cantante en Las Hermanas Misterio. Es cofundadora de la escuela de teatro Zelaschi Baldomir.

Al frente de la dirección se encuentra Julia Morgado, actriz, directora y cantante, responsable de otras puestas como Frida, ¡Viva la Vida! y Posiblemente un fracaso.

La dirección del nuevo estreno
La dirección del nuevo estreno en NÜN Teatro está a cargo de Julia Morgado (centro), con participación de Victoria Baldomir (der.) en el elenco

La función inaugural de Un hombre solo es demasiado para un hombre solo tendrá lugar el domingo 15 de marzo a las 19.

* NÜN Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419, Buenos Aires.

Fotos: gentileza prensa de Un hombre solo es demasiado para un hombre solo.

Temas Relacionados

Gustavo Garzón"Un hombre solo es demasiado para un hombre solo"Victoria BaldomirJulia MorgadoTeatro en Buenos Aires

Últimas Noticias

Tras dos siglos, Grecia recibió un icónico cuadro de Delacroix que simboliza la lucha por su independencia

La obra, que inspiró a “La libertad guiando al pueblo”, refleja el triunfo tras el sangriendo asedio otomano, en el que murió Lord Byron

Tras dos siglos, Grecia recibió

El asombroso hallazgo en Sudáfrica: los primeros humanos ya usaban veneno en sus flechas hace 60.000 años

El análisis de puntas de flecha de cuarzo en un refugio reveló el uso de plantas tóxicas por antiguos cazadores, demostrando un impresionante conocimiento científico y una sorprendente continuidad cultural en la región africana

El asombroso hallazgo en Sudáfrica:

“Lo que queda de la luz”, de Tessa Hadley: una novela sobre el matrimonio, la amistad y el peso de las renuncias del pasado

Con un estilo sutil y elegante, la escritora británica narra la historia de dos parejas inseparables durante más de tres décadas y cómo una muerte inesperada lo cambia todo

“Lo que queda de la

Videos y selfies con drones convierten las terrazas de la favela Rocinha en el nuevo fenómeno turístico de Río de Janeiro

La nueva tendencia en redes sociales impulsa el debate sobre las narrativas de la vida cotidiana en los barrios periféricos de las grandes ciudades

Videos y selfies con drones

Elvira Sastre: “Este libro es una resistencia a las ausencias de la gente que quiero y que se va muriendo”

La autora española, una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea en su idioma, publicó “En defensa de la memoria”, construido con textos y fotos

Elvira Sastre: “Este libro es
DEPORTES
En el primer partido de

En el primer partido de Coudet en el Monumental, River recibirá a Sarmiento por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Marco Trungelliti se consagró campeón en Kigali: venció al ex campeón del Argentina Open ante la mirada del presidente de Ruanda

La preocupante imagen de Fernando Alonso por la falla del Aston Martin durante el GP de China: “No sentía las manos y los pies”

Boca Juniors visitará a Unión en Santa Fe por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Oficial: la UEFA canceló la Finalissima entre Argentina y España

TELESHOW
La emoción de Ángela Torres

La emoción de Ángela Torres tras su vibrante show en Lollapalooza Argentina 2026: “No tengo palabras”

Así fue la fiesta romántica y elegante que Antonela Roccuzzo organizó por su cumpleaños en Miami

Panam reflexionó sobre el fenómeno de Kidzapalooza y confesó su secreto para mantener su espíritu joven intacto

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este domingo en Lollapalooza: Sabrina Carpenter, Doechii y Deftones

De la guerra de vedettes al chat de mamis: la relación de Wanda Nara y Evangelina Anderson a lo largo del tiempo

INFOBAE AMÉRICA

Israel atacó los cuarteles generales

Israel atacó los cuarteles generales del régimen iraní en Hamadán y amplía sus operaciones en el oeste y centro del país

Israel reveló que el autor del ataque a una sinagoga en Michigan era hermano de un terrorista de Hezbollah

La capitana de la selección iraní de fútbol retiró su pedido de asilo en Australia en medio de denuncias de presión sobre su familia

Tras dos siglos, Grecia recibió un icónico cuadro de Delacroix que simboliza la lucha por su independencia

La película invisible que amenazaba ‘El Juicio Final’: por qué la obra maestra de Miguel Ángel necesitó una restauración urgente