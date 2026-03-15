Gustavo Garzón vuelve a las tablas con “Un hombre solo es demasiado para un hombre sol”

Gustavo Garzón regresa al teatro con 'Un hombre solo es demasiado para un hombre solo', una obra escrita y protagonizada por él

El actor Gustavo Garzón retorna al teatro con el estreno de Un hombre solo es demasiado para un hombre solo, una obra escrita y protagonizada por él, que subirá a escena el domingo 15 de marzo a las 19 en NÜN Teatro. La dirección está a cargo de Julia Morgado y la función contará con la participación de Victoria Baldomir.

La obra presenta la historia de Joaquín, un hombre de 70 años que transita el retiro y una crisis personal marcada por la falta de inspiración y la dificultad para escribir. El personaje, interpretado por Garzón, atraviesa sesiones de terapia y enfrenta una rutina que parece cerrarse sin salida. Todo cambia a partir de su encuentro con Laura, encarnada por Baldomir, en un taller literario. El vínculo entre ambos da lugar a una posibilidad: el amor en una etapa avanzada de la vida. Entre textos, conversaciones y nuevas preguntas, el protagonista se enfrenta a una disyuntiva sobre el sentido de su vida y la oportunidad de reinventarse.

La pieza teatral explora la soledad, el amor en la madurez y la posibilidad de reinventarse después del retiro

La propuesta de Geluk Producciones indaga en temas como la soledad, el amor tardío y el coraje de comenzar de nuevo. La dramaturgia pertenece al propio Garzón, que también se desempeñó como guionista, director y autor en otros formatos y géneros a lo largo de su trayectoria. Desde 1978, Garzón trabaja en televisión, cine y teatro, con hitos como la adaptación teatral de Uno nunca sabe, de Roberto Fontanarrosa. En cine escribió y dirigió el largometraje Por un tiempo (2013) y los documentales Down para arriba (2019), Danielito y Buscando a Shakespeare (2025). Su labor como docente se extiende desde 2001. Entre sus trabajos recientes figuran las series Monzón y Barra brava, así como la obra La madre, junto a Cecilia Roth.

Por su parte, Victoria Baldomir integra los elencos de Imagen velada, La madre y Derecho de piso, y también participa como cantante en Las Hermanas Misterio. Es cofundadora de la escuela de teatro Zelaschi Baldomir.

Al frente de la dirección se encuentra Julia Morgado, actriz, directora y cantante, responsable de otras puestas como Frida, ¡Viva la Vida! y Posiblemente un fracaso.

La dirección del nuevo estreno en NÜN Teatro está a cargo de Julia Morgado (centro), con participación de Victoria Baldomir (der.) en el elenco

La función inaugural de Un hombre solo es demasiado para un hombre solo tendrá lugar el domingo 15 de marzo a las 19.

* NÜN Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419, Buenos Aires.

Fotos: gentileza prensa de Un hombre solo es demasiado para un hombre solo.