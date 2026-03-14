El pianista Gerald Clayton debuta en Buenos Aires: “Si cuidas de la música, todo lo demás llegará solo”

El pianista de jazz Gerald Clayton se presentará el martes 17 en el Teatro San Martín

¿Tradición o innovación? ¿Vale la pena bucear en el pasado jazzero para recrearlo hoy, o sólo sirve arriesgarse a explorar caminos nuevos y propios? En algún momento, los fanáticos y críticos de jazz más encumbrados mantuvieron una discusión encendida sobre esa supuesta antinomia, como si fuera un Boca-River a todo o nada. Por este mismo motivo hasta hubo quienes crucificaron al trompetista Wynton Marsalis en los años ochenta por el “pecado” de ser “conservador” y “tradicionalista”.

Por suerte, en este siglo XXI donde hay menos prejuicios y rótulos, ese tipo de debates intelectuales y elitistas quedaron atrás. Y por eso los porteños podremos disfrutar sin necesidad de catalogar -y sí de disfrutar- a un pianista como Gerald Clayton, que une la tradición y la innovación para abrir nuevos senderos en el jazz.

Este pianista de 40 años que nació en Utrecht, Países Bajos, y se radicó desde chico en Estados Unidos, debutará el próximo martes, a las 20, en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, en el primer concierto de un ciclo auspiciado por Jazz at Lincoln Center, donde hasta fines de año también se presentarán Sarah Hanahan, Etienne Charles, Shenel Johns, Herlin Riley, George Garzone & Jeff “Tain” Watts, Alexa Tarantino, Melissa Aldana y Christian Sands.

Gerald Clayton: "La música siempre está viva y en buen estado"

Hijo del bajista y compositor John Clayton y sobrino del saxofonista Jeff Clayton, este músico tiene una trayectoria brillante en la que figuran, además de 7 nominaciones a los Premios Grammy, grabaciones y shows con artistas como Charles Lloyd, Diana Krall, Roy Hargrove, Bill Frisell, Dianne Reeves, John Scofield, Kendrick Scott, Avishai Cohen y The Clayton Brothers (donde tocó con su papá y su tío), entre muchos otros.

Su concierto en el Teatro San Martín lo hará en formato de trío, con Henry Cole en batería y Matt Brewer en bajo, a quienes elogió durante una entrevista con Infobae Cultura: “Son músicos realmente talentosos, con gran oído y mucha flexibilidad, y son maestros en la improvisación, en crear belleza en el momento”.

Clayton aseguró que en su presentación porteña “va a haber mucha espontaneidad, mucho descubrimiento, mucha comunicación en el escenario” y anticipó con qué se encontrará el público: “Vamos a tocar música original y también algunos standards, además de otras canciones que arreglamos y modificamos. Toda la música es una plataforma para que podamos comunicarnos”.

— ¿Cómo fueron tus comienzos con figuras tan destacadas en la música como tu padre y tu tío?

— Tengo recuerdos realmente positivos y maravillosos, llenos de alegría, de mis primeros años, rodeado de música, rodeado de la comunidad en la que mi padre estaba activo. Recuerdo ser un niño pequeño y ver a hombres y mujeres adultos contando chistes, riendo y abrazándose. Había mucho amor alrededor de la música y esa fue mi primera impresión de la música cuando era joven, y eso me inspiró a seguir los pasos de mi padre y mi tío, además de mi amor por la música.

John Clayton, el papá de Gerald (Foto: John Abbott)

— ¿Cuál fue el mejor consejo que te dio tu padre y que haya marcado tu carrera musical?

— Creo que el mejor consejo que me dio fue servir a la música, cuidar de la música, ya que al hacerlo la música cuidará de vos. Que no te enfoques en categorías externas, digamos. No necesitas hacer contactos ni preocuparte por obtener premios u oportunidades. Si sólo te concentras en cuidar de la música, todo lo demás llegará solo. Ese fue el mejor consejo que pudo darme.

— ¿Qué músicos influyeron en lo que hacés?

— Tengo muchas influencias. Todo empezó con mi amor por Oscar Peterson y esa expresión, esa especie de energía alegre y rítmica que tenían Oscar, Ray Brown, Clark Terry y Milt Jackson. Luego, al conocer a otros músicos de mi edad que también sienten pasión por lo que hacen, me expusieron a todo tipo de expresiones dentro de la música. Me fui enamorando de Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett, McCoy Tyner, Brad Mehldau, Gonzalo Rubalcaba. La lista sigue y sigue. Pero todo comenzó en esos primeros años con mi amor por Oscar Peterson.

— ¿Cómo afecta la realidad política y social de Estados Unidos a tu música?

— Creo que la vida siempre afecta e influye en el arte que hacemos como seres humanos. El arte, en su mejor forma, es una expresión humana de la vida, y eso significa expresar los altibajos, las alegrías y las tristezas. Y claramente la realidad política y social que vivimos es muy particular y, en muchos sentidos, problemática y trágica, y necesita imaginación, renovación, revolución. Hay tantas cosas sucediendo en el mundo que pueden desanimarnos, darnos tristeza. Así que, como amo a la humanidad y a mis semejantes, trato de ser parte de un movimiento para hacer del mundo un lugar mejor. Por eso trato de mantenerme conectado e informado lo mejor posible sobre lo que pasa política y socialmente en nuestro país y en el mundo, y hacer mi aporte hacia el bien, hacia el progreso.

El pianista Gerald Clayton abrirá el ciclo auspiciado por Jazz at Lincoln Center en el Teatro San Martín

— En una entrevista dijiste que “Night Train”, de Oscar Peterson, fue el primer álbum de jazz que realmente te impactó. ¿Por qué tuvo ese efecto en vos?

— Por el sonido de Oscar, que tiene esa energía rítmica y alegre muy contagiosa. También está el equilibrio entre Oscar, Ray Brown y Ed Thigpen. Ese sonido es muy bello, como una comida muy bien preparada, donde cada ingrediente está perfectamente equilibrado y contribuye a un plato delicioso. Supongo que por eso me impactó tanto. Es simplemente demasiado bueno.

— En otra entrevista también afirmaste que “tal vez es saludable que la audiencia considere tolerar la fricción y la incomodidad para entender que eso también forma parte de unir dos cosas”. ¿La audiencia de hoy está dispuesta a tolerar eso?

— Eso está relacionado con mi proyecto más reciente, “Ones & Twos”, un álbum que explora la idea de melodías que coexisten, canciones distintas que pueden sonar al mismo tiempo: el lado A y el lado B del disco pueden escucharse juntos y así observar qué pasa al unir dos entidades distintas. En ese experimento, a veces hay momentos donde todo encaja muy bien y en otros hay fricción, disonancias o se siente un poco recargado. Para mí, todo eso es bello, realmente disfruto el resultado de ese experimento. Ese proceso me fascina. Creo que ese experimento puede aplicarse no sólo a la música sino también a la vida. En cuanto al público de hoy, depende de qué público hablemos, pero muchas personas comparten esa disposición a escuchar este tipo de convivencia con apertura de oído, de corazón y de mente.

— ¿Por qué considerás que la fricción y la incomodidad son importantes?

— Supongo que es porque son una realidad de la vida. Tal vez si reflexionamos sobre cómo ocurren las cosas y cómo reaccionamos, es fácil estar cómodo, pero es más difícil afrontar la incomodidad. Aun así, aunque sea difícil y desafiante a veces, es necesario. Quizás por eso es importante tolerar, vivir y pensar en la fricción y la incomodidad, incluso abrazarlas.

"Tengo muchas ganas de volver y conectarme con el público argentino", afirmó Gerald Clayton

— ¿Qué opinás del jazz actual? ¿Qué estás escuchando ahora? ¿Qué nuevo músico de jazz te sorprende?

— La música siempre está viva y en buen estado. Si miras en los lugares correctos, encontrarás mucha belleza y creatividad, y creo que ahora más que nunca la creatividad está floreciendo. Así que tengo una visión muy positiva de la música en general y no creo que la creatividad vaya a desaparecer. Otra realidad de amar esta música es darse cuenta de que está en constante cambio y evolución, y en ese proceso algunos elementos o valores de la música de un momento dado pueden ser sacrificados o experimentados o cambiados en el espíritu de buscar, explorar y descubrir cosas nuevas. Hay elementos de la música de hace 20 o 30 años que tal vez ya no se escuchan tanto, y en cierta forma puede haber algo de tristeza por eso. Pero si lo ves desde una perspectiva más amplia, creo que la música está sana y en un buen lugar. Hay muchos músicos nuevos que escucho y disfruto que son de la siguiente generación a la mía, como Immanuel Wilkins y Joel Ross. Hay un guitarrista increíble llamado Emmanuel Michael que está teniendo un gran impacto en la escena actual, así que la lista es larga.

— ¿Ya estuviste en Buenos Aires? ¿Qué sabés sobre la música argentina?

— Estuve sólo dos veces, creo, pero ya pasaron algunos años y tengo muchas ganas de volver y conectarme con el público argentino. En cuanto a la música, me encantaría aprender más. Sé algo, pero necesito más recomendaciones. Así que los músicos y amantes de la música argentina pueden enviarme consejos al respecto porque sé que la música es una parte muy profunda de su cultura y sólo siento respeto por eso. Tengo muchas ganas de que llegue el concierto y estoy muy agradecido por la oportunidad de tocar en Buenos Aires.

[Fotos: prensa Jazz at Lincoln Center/TGSM]