Con un nuevo Oscar en juego, el casting cambió de las audiciones a las videograbaciones

La digitalización del casting en Hollywood permite descubrir talentos más allá de Los Ángeles gracias a autograbaciones y audiciones virtuales

La directora de casting Kim Taylor-Coleman solía llamar a la cuadra de Los Ángeles donde se ubicaba su oficina la “calle de los sueños”. Era porque había entre ocho y diez directores de casting en un edificio de Wilshire Boulevard. “Podías salir convertido en un protagonista de serie”, dijo Taylor-Coleman en una videollamada. “Tu vida podía cambiar”.

Taylor-Coleman es representante del ramo de directores de casting en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, junto con Richard Hicks y Debra Zane, quienes también solían tener oficinas en ese mismo edificio. Veían a actores ensayar líneas para una audición y los arrastraban para leer para otro papel. Ahora, aunque los tres continúan trabajando, solo Hicks permanece en ese lugar, y la calle de los sueños se ha trasladado en gran medida al ámbito digital.

Ese es uno de los muchos cambios a lo largo de los años, incluyendo el auge de las autograbaciones y el impacto de las redes sociales, que han afectado considerablemente la forma en que los actores consiguen trabajo en Hollywood. “En su momento casi tenías que estar presente en Los Ángeles”, dijo Zane en la misma llamada. Pero, durante la pandemia, cuando era inseguro realizar audiciones presenciales, las autograbaciones —en las que los actores se filman audicionando— y las reuniones por Zoom se convirtieron en la norma. Hoy en día, aunque muchos directores de casting en Hollywood siguen realizando audiciones presenciales, en general hay menos contacto cara a cara.

“Las ventajas son que podemos ver a más personas”, dijo Zane. “Pero también las desventajas son que ya no puedes oler a la gente, ¿sabes a lo que me refiero? Era genial ver a las personas en directo”. Mientras su profesión es llevada al centro de atención con un Oscar nuevo por su trabajo que se entrega el domingo, los directores de casting con los que hablé reconocen que la migración digital de su proceso ha globalizado la experiencia en cierto sentido. Pueden buscar talentos mucho más lejos que antes, pero también reconocen que, a veces, se pierde un toque humano.

La directora de casting Kim Taylor-Coleman reconoce el talento que surge en Instagram y las redes sociales

“Antes nunca harías una prueba de química por Zoom, buscarías la manera de hacerla presencial”, me contó Jennifer Venditti, directora de casting de Marty Supremo. Dijo que en las pruebas “de química” —audiciones para ver si dos actores congenian— sigue intentando abogar por las sesiones presenciales, pero a veces simplemente no es posible. “Acabo de hacer un programa de televisión y no pudimos, así que lo hicimos por Zoom”, añadió.

La evolución de las dinámicas del casting se convirtió en tema candente durante la huelga de 2023 del sindicato de actores SAG-AFTRA,. Las autograbaciones fueron motivo de debate en parte por la cantidad de dinero que los intérpretes sentían que tenían que gastar en equipos de alta calidad e incluso en asesoría para asegurarse de que su trabajo fuera notado. Los Angeles Times informó en 2023 que algunos actores pagaban alrededor de 40 dólares por media hora de servicios que les daban cierta ventaja, y que una oficina de casting alquilaba su espacio a 130 dólares la hora.

Duncan Crabtree-Ireland, principal negociador del sindicato, dijo a IndieWire antes de las negociaciones que se buscaban “reglas y regulaciones sobre el uso de las autograbaciones para garantizar que no se pida a los miembros hacer cosas inapropiadas, que no sean el único método considerado para los proyectos, y que siga habiendo espacio en la industria para audiciones en vivo y audiciones virtuales en vivo con retroalimentación en tiempo real”. Finalmente, se establecieron reglas que estandarizaron el tiempo de preparación para los actores y estipularon que no sería obligatorio utilizar un equipo o software de edición específico.

Bernard Telsey, responsable del casting de las películas de Wicked y de la serie Only Murders in the Building, dijo que adoraba las autograbaciones porque le permitían ver a muchas más personas. Afirmó, por ejemplo, que sin una autograbación nunca habría podido elegir a Marissa Bode como Nessarose en Wicked. “Buscábamos específicamente a alguien que fuera la hermana de Cynthia Erivo, que pudiera cantar, actuar y estuviera en silla de ruedas”, dijo. “Y esas no son personas que puedan presentarse a las 10:10 en la Calle 52 de Nueva York solo porque publiqué un anuncio para dentro de dos semanas”.

Jennifer Venditti dijo que las autograbaciones no sirven para determinar si un intérprete puede afrontar las exigencias de un papel

Telsey dijo que entiende que la falta de contacto personal puede ser difícil para los actores, pero que él y su equipo ven todas las audiciones enviadas. “No quiero que nadie pierda el tiempo”, dijo Cassandra Kulukundis, directora de casting de Una batalla tras otra. “No quiero que los actores envíen estas grabaciones al vacío y nunca reciban respuesta. Trato de dar retroalimentación a cada película que vemos para que no estén solos y para animarlos”.

Kulukundis también dijo que le preocupa que los actores se esfuercen demasiado en perfeccionar sus autograbaciones, hagan demasiadas tomas y pasen por alto lo que podría haber sido genial en un entorno más relajado. Venditti, sin embargo, señaló que el hecho de que un actor haga una gran autograbación no necesariamente significa que pueda cumplir con los requisitos de un rol. “Ahora pruebo a la gente en muchas situaciones distintas”, dijo. Pero, por otro lado, la intensa grabación de Odessa A’zion, realizada en una cabina telefónica real para una escena ambientada allí en Marty Supremo, fue tan impresionante que A24 la publicó online.

Allison Jones, experimentada directora de casting responsable de Weapons este año, también ha notado las cambiantes necesidades de los estudios según cómo planean vender sus proyectos. “Cuando empecé en 1983, era más sobre el actor y la interpretación, y con el paso de los años las películas han evolucionado desde el lado de los estudios y se han convertido en campañas de marketing”, dijo.

Directores de casting como Bernard Telsey valorizan el acceso global a talento diverso, aunque reconocen que las pruebas presenciales favorecen la química actoral

La actriz Maya Hawke ha mencionado que algunos directores le dijeron que necesitan elegir actores que alcancen cierto umbral de seguidores para que sus películas consigan financiamiento. Pero Jones, quien descubrió ahora conocidos debutantes para Jóvenes y rebeldes y The Office, desestimó la idea de que alguna vez elegiría intérpretes basándose en la cantidad de seguidores en Instagram. Telsey, Zane y Taylor-Coleman también dijeron que nunca han recibido presión para considerar ese criterio, mientras que Hicks dijo que ha oído hablar de ello, pero nunca lo ha experimentado personalmente. “Si eso fuera cierto, ¿no sería Selena Gomez la protagonista de todas las películas?”, dijo Zane. “¿No tiene ella más seguidores que nadie en la Tierra?”

Taylor-Coleman, sin embargo, dijo que estaba abierta a la idea de contratar a alguien con una gran presencia en redes sociales. “Hay talento allí también”, señaló.

Y las redes sociales pueden ser una herramienta útil. Kulukundis dijo que había publicado anuncios en Instagram buscando ciertos perfiles, mientras que también lo hacía “a la vieja escuela” con anuncios en la radio y volantes.

A pesar de los avances tecnológicos que han cambiado el casting, también pueden suponer una carga. Hicks dijo que antes podía mirar a los actores a los ojos, darles una indicación y lograr que modificaran su interpretación de una manera que pudiera ayudarles a conseguir el papel. Con las autograbaciones, “es un proceso mucho más laborioso”, indicó. “Puede sonar a cliché, pero es verdad”, dijo Taylor-Coleman, “a veces hay magia en la sala”.

Fuente: The New York Times.

[Fotos: Reuters/Caroline Brehman; Reuters/ Aude Guerrucci y Reuters/Mike Blake]