Kleber Mendonça Filho, director de “El agente secreto”, entre la memoria y el gran momento del cine brasileño

Kleber Mendonça Filho destaca la relevancia del apoyo público para el auge del cine brasileño y su creciente diversidad

La hipercompetitiva categoría de mejor película internacional de los Premios de la Academia incluye por segundo año consecutivo una película brasileña que igualmente ha obtenido una nominación por actuación y mejor película: O Agente Secreto (El agente secreto) de Kleber Mendonça Filho.

El filme disputará el premio a un año de que Ainda estou aquí (Aún estoy aquí) de Walter Salles se llevara la estatuilla de mejor película internacional, y no son pocas las posibilidades de que El agente secreto pueda dar el segundo triunfo al cine brasileño el próximo domingo en los Oscar que se entregarán en Los Ángeles.

Está nominada en las categorías de mejor película, logro en casting para Gabriel Domingues, película internacional y mejor actor para Wagner Moura. En los Globos de Oro, Moura se convirtió en el primer intérprete brasileño en alzarse con el premio a mejor actor de drama, y la película también se impuso en la categoría de mejor película en lengua no inglesa. En su estreno en Cannes, conquistó los premios de actor y director.

“Le han pasado tantas cosas buenas a la película, y parece que sigue adelante”, dijo Mendonça Filho en una entrevista en la Ciudad de México, donde El agente secreto se exhibe actualmente en cines.

El director de películas como Bacurau, Retratos fantasmas y Aquarius adjudicó este gran momento del cine brasileño, en parte, al apoyo con recursos públicos para la cinematografía en su país, lo que, dijo, lleva a una diversidad en la producción. También pareció que es una muestra del potencial y talento disponible.

“Lo que quiero ahora, al hablarte hoy, es que ahora mismo alguien está editando una película en Brasil y quizás hablemos de ella el año que viene. Eso es lo que quiero”, señaló.

El agente secreto es una película que se desarrolla en la ciudad norteña de Recife en 1977. Retrata temas muy profundos como la pérdida de la memoria personal y colectiva. El personaje de Moura adquiere una identidad falsa para escapar de sus hostigadores en medio de la dictadura militar, y a su vez está obsesionado por encontrar un registro de su madre en archivos públicos, ya que no tiene ningún rastro de ella, sin saber que está en riesgo de él mismo borrar de la memoria de su hijo.

“En mi país la memoria se asocia con la clase social. Por ejemplo, las familias acomodadas de clase media tienen álbumes familiares. Pero si hablamos de las familias pobres... no tienen álbumes familiares. Es un tema muy fuerte para debatir. Y creo que de eso se trata la película. La película trata sobre no haber existido. No por ti, sino por la sociedad”, apuntó el director.

Wagner Moura logró una histórica nominación en los Oscar y es el primer brasileño en ganar el Globo de Oro a mejor actor de drama

A pesar de este riesgo latente de borrar la memoria, la película está fijamente cimentada en las memorias de Mendonça Filho, y ayudó en el diseño de producción de Thales Junqueira y los vestuarios de Rita Azevedo a través de la moda, los edificios, los automóviles; así como un elenco entrañable que incluye a la septuagenaria Tânia Maria en el papel de Doña Sebastiana.

No deja de ser una película brasileña, por lo que también hay momentos de comicidad como un ataque de la “Pierna Peluda”, un engaño publicado en la prensa para justificar crímenes, y nostalgia por los cines de la época con películas como Tiburón.

“1977 es el primer año que recuerdo”, dijo el director. “Ya era un poco cinéfilo. Me interesaban mucho los coches. Hoy en día no sé nada de coches, pero los coches de aquella época me resultaban muy interesantes. Recuerdo a la gente, la ropa, los colores. Y mientras escribía el guion me sentí como si regresara al pasado, a mí mismo”.

Mendonça Filho buscaba un tono emocionante para la película filmada en Panavision y que tuviera un sonido cautivador, lleno de música.

“Al igual que las películas del pasado, que hicieron que la gente quisiera ver películas en el cine”, señaló. “A veces puede ser brutal, pero también está llena de amor y trata mucho sobre la vida en Brasil y Latinoamérica”.

Fuente: AP.

Fotos: AP/ Berenice Bautista y Panavision.