Cultura

Barbra Streisand, Palma de Oro honorífica en el próximo Festival de Cannes

La creadora de inolvidables películas y canciones será distinguida en Francia junto a figuras legendarias como Robert de Niro y Meryl Streep, lo que reafirma su lugar en la cima del espectáculo mundial

Guardar
Barbra Streisand recibirá la Palma
Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes como reconocimiento a su trayectoria artística internacional

La artista Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes, en reconocimiento a su trayectoria artística, adelantó el medio estadounidense Variety.

El galardón será entregado durante la 79.ª edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo en esa ciudad de la Costa Azul francesa.

Streisand, de 83 años, señaló en un comunicado que recibe con “orgullo y profunda humildad” este galardón.

“En estos tiempos difíciles el cine tiene la capacidad de abrirnos el corazón y la mente a historias que reflejan nuestra humanidad compartida y a perspectivas que nos recuerdan tanto nuestra fragilidad como nuestra resiliencia”, señala la artista.

“El cine trasciende fronteras y políticas –añade–, y afirma el poder de la imaginación para forjar un mundo más compasivo”.

Streisand expresa orgullo y humildad
Streisand expresa orgullo y humildad por la Palma de Oro, y afirma el poder del cine para unir a la humanidad en tiempos difíciles

Streisand sucederá en la Palma de Oro honorífica a nombres como Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep o Robert de Niro, que lo recibió el año pasado.

El cineasta neozelandés Peter Jackson, conocido por la trilogía de The Lord of the Rings (El señor de los anillos), también recibirá este año la Palma de Oro honorífica.

Iris Knobloch, presidenta del Festival de Cannes ha señalado en un comunicado remitido por el festival: “Este año queríamos rendir homenaje a una artista que ha dejado huella por la fuerza de su arte y por su búsqueda intransigente de la libertad. Como mujer, me alegra poder expresar nuestra admiración por esta creadora consumada y ciudadana valiente, cuyo ejemplo resiste el paso del tiempo y continúa inspirando.”

"Barbra Streisand, una estrella mundial, es ante todo una artista que impulsa proyectos que reflejan quién es, que le son propios y que comparte con el mundo entero", señala el director del festival Thierry Frémaux en el comunicado remitido al medio estadounidense.

El festival señala que Streisand “es un modelo para todas las mujeres”, sobre todo “porque nunca ha permitido que las dificultades la frenen”. Pone como ejemplo su primera película, Yentl, que la artista protagonizó, dirigió y produjo tras comprar los derechos de un relato corto de Isaac Bashevis Singer que descubrió en 1963 y consiguió adaptar a la gran pantalla veinte años después.

La película 'Yentl', dirigida, producida
La película 'Yentl', dirigida, producida y protagonizada por Streisand, simboliza su resistencia frente a las dificultades y su apuesta por proyectos propios

"Barbra Streisand es tan poderosa como su clara voz de mezzosoprano, que abarca dos octavas -añade-. Es tan libre e independiente, extravagante y poco convencional en su vida como en su trabajo".

La actriz, cantante y directora ha acumulado a lo largo de su carrera numerosos reconocimientos internacionales gracias a su trabajo en películas emblemáticas como Funny Girl (Una chica divertida) o The Way We Were (Tal como éramos).

Fuente: EFE.

Fotos: Evan Agostini/ Invision/ AP, File; y archivo.

Temas Relacionados

Festival de CannesBarbra StreisandCine InternacionalPremios Cinematográficos

Últimas Noticias

Con Capital, el evento boutique de Córdoba, comienza el calendario de ferias argentino

La segunda edición del encuentro reúne a 31 galerías de Argentina, Brasil, Chile, Perú y México, entre el 12 y el 15 de marzo, en Distrito Capitalinas

Con Capital, el evento boutique

Selva Almada, la escritora que convirtió al litoral argentino en uno de los territorios más potentes de la literatura actual

La autora entrerriana visitó Infobae en Vivo y habló sobre su proceso creativo, la influencia del paisaje y los mitos del litoral en su obra. Además, reflexionó sobre la oralidad, las tradiciones del interior y el proyecto Salvaje Federal, con el que impulsa la literatura de las provincias

Selva Almada, la escritora que

La vigencia de Juan José Sebreli: “Decía que todos los movimientos revolucionarios toman idiotas útiles”

Marcelo Gioffré, amigo y albacea del pensador, estuvo en Infobae en vivo hablando de “Revoluciones”, el libro póstumo de un intelectual cuestionador y polémico

La vigencia de Juan José

Cristina de Middel llega a Buenos Aires con su innovadora mirada en la fotografía documental

La muestra ‘Sueños y culpas’ en el espacio ArtexArte, exhibe una serie de impactantes imágenes concebidas y realizadas por la artista visual española, presidente de Magnum Photos

Cristina de Middel llega a

El cine internacional gana cada vez más lugar en los Oscar

En la próxima gala de los premios, películas en español, portugués y noruego logran doce candidaturas fuera del apartado internacional, que consolidan esa revolución global que comenzó con ‘Roma’ y ‘Parasite’ en ediciones anteriores

El cine internacional gana cada
DEPORTES
Cómo se definirá la plaza

Cómo se definirá la plaza de Irán si finalmente decide no jugar el Mundial 2026: qué selección podría ocupar su lugar

Las críticas al técnico del Tottenham tras el cambio del arquero Kinsky por sus errores ante Atlético de Madrid: “No es humano”

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Revolución en la F1: una automotriz china buscaría ser la 12° escudería con una millonaria inversión

ATP Challenger 175: el escenario que también conquistó un ex número uno del mundo

TELESHOW
Wanda Nara, la China Suárez

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en Milán: las fotos que eligieron mostrar

Se llevó a cabo la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Feliz”

Lizy Tagliani contó el berrinche más gracioso de su hijo Tati: “Me encanta”

La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

Carla Conte reveló cómo empezó la relación con su actual pareja: “El primer beso fue rarísimo”

INFOBAE AMÉRICA

La revista Forbes ubicó a

La revista Forbes ubicó a Alice Walton como la mujer más rica del mundo

El Comando Central de Estados Unidos alertó a los civiles iraníes que el régimen utiliza puertos para lanzar misiles

EEUU autoriza pruebas de taxis aéreos eléctricos en 26 estados con primeras operaciones previstas para 2026

La Cámara de Diputados de Paraguay dio luz verde al acuerdo militar con Estados Unidos

Descubrieron miles de genes microbianos desconocidos en el Océano Antártico