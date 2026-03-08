Cultura

La Bienal de Venecia anunció sus artistas

El evento internacional reunirá a artistas de diversos países con la meta de ampliar el intercambio cultural conforme al proyecto diseñado por la fallecida curadora africana

Guardar
Artistas de Colombia, Perú, Brasil
Artistas de Colombia, Perú, Brasil y Palestina participarán entre los 111 seleccionados en la edición número 61 de la Bienal de Venecia

La prestigiosa Bienal de Arte de Venecia abrirá sus puertas el 9 de mayo, siguiendo el proyecto ideado por su comisaria, Koyo Kouoh, fallecida recientemente, y con artistas de Colombia, Perú, Brasil y otras zonas del mundo como Palestina.

Este evento, uno de los más importantes del mundo para el sector del arte y que fue presentado este miércoles, contará con un total de 111 participantes, de los que 105 serán artistas individuales o colectivos y seis organizaciones o instituciones.

Serán creadores de todas las edades, el más veterano nacido en 1943 y el más joven en 1997, y de numerosos países con la intención de “devolver y ampliar la geografía” de la Bienal y promover el encuentro entre culturas, según explicaron sus organizadores.

Uno de los puntos más destacados de esta exposición será el Pabellón de las Artes aplicadas, que ha sido encargado a la artista colombiana Gala Porras-Kim.

La Bienal reunirá creadores de
La Bienal reunirá creadores de todas las edades y culturas, buscando ampliar la geografía artística y fomentar el encuentro internacional

La creadora, en colaboración con el Victoria and Albert Museum de Londres, explorará con dibujos, esculturas y vídeos la “compleja relación” entre los artefactos culturales, los museos y su catalogación institucional a la hora de narrar la historia.

Otros artistas que pasarán por la Bienal son la peruana Celia Vásquez Yui, el fotógrafo brasileño Eustaquio Neves y Ayrson Heráclito o la organización colombiana Lugar a dudas, fundada en 2005 para proponer programas de arte y educativos en Cali, entre otros.

Esta edición, la 61ª, tendrá por título In minor keys y abrirá desde el 9 de mayo al 22 de noviembre sin su comisaria, la camerunesa Kouoh, ya que falleció en mayo de 2025.

“Con el pleno apoyo de su familia, hemos decidido realizar la muestra según el proyecto ideado por ella para defender y difundir sus ideas y el trabajo realizado hasta entonces”, aseguró en la rueda de prensa la portavoz de la Bienal, Cristiana Costanzo.

La Bienal de Arte de
La Bienal de Arte de Venecia 2025 abrirá el 9 de mayo siguiendo el proyecto de la comisaria Koyo Kouoh, recientemente fallecida

La institución veneciana ha anunciado así la lista de artistas, pero no la de países que contarán con su propio pabellón nacional en la Bienal, algo para lo que habrá que esperar al 4 de marzo.

Esta edición se ha visto envuelta en la polémica después de que Sudáfrica, importante polo artístico africano, haya renunciado a estar presente en Venecia por desavenencias con la artista Gabrielle Goliath, encargada en un principio de llevar a cabo el proyecto.

El ministro de Cultura sudafricano, Gayton McKenzie, se opuso a que el proyecto de Goliath, Elegy, sobre feminicidios y ataques al colectivo LGTBQI+, incluyera alusiones a Gaza y a la poetisa palestina Hiba Abu Nada, muerta en un ataque israelí en 2023.

La Bienal sí que contará con artistas sudafricanos individuales, un total de diez, así como dos palestinos: Mohammed Joha, gazatí residente en Francia, Vera Tamarim natural de Ramala.

Fuente: EFE.

Fotos de archivo: EFE/ EPA/ Zsolt Czegledi; Cecilia Alemani.

Temas Relacionados

Bienal de VeneciaVeneciaVictoria and Albert MuseumArte ContemporáneoDiversidad Culturallegado de Koyo Kouoh

Últimas Noticias

ARCOmadrid cierra con un impacto económico de USD 220 millones

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, con 211 galerías de 30 países, finaliza con 95.000 visitantes

ARCOmadrid cierra con un impacto

Trás más de 2 siglos, Tintoretto vuelve a brillar en Venecia con la reunión inédita de sus “Historias del Génesis”

Cuatro impactantes lienzos restaurados del pintor renacentista se reencuentran por primera vez en una exposición que revive la intensidad y el color original del arte veneciano

Trás más de 2 siglos,

El ‘Río de colinas’: cómo una carretera en el desierto redefinió “Una batalla tras otra”

El responsable de locaciones, Michael Glaser, recorrió California de norte a sur para encontrar paisajes que dieran vida a la historia, convirtiendo escenarios reales en piezas clave del filme de Paul Thomas Anderson

El ‘Río de colinas’: cómo

Histórico: el anime y el manga ingresan al mundo de las grandes subastas

Un evento digital de Christie’s en Nueva York presentará más de cuarenta lotes originales, desde cels históricos hasta carteles de películas emblemáticas, junto a arte contemporáneo nipón

Histórico: el anime y el

Cinco novelas para leer a Irán: una íntima mirada a la vida bajo vigilancia

Las experiencias narradas por estas escritoras contemporáneas evidencian cómo amor, educación y memoria se tejen bajo estrictas estructuras de control religioso en un territorio milenario

Cinco novelas para leer a
DEPORTES
Sebastián Báez avanza con autoridad

Sebastián Báez avanza con autoridad en Indian Wells y ahora enfrentará a un ex número uno del mundo

La respuesta de Tapia a la salida de River del Comité Ejecutivo: “Cuando asumimos, no estaba”

A raíz de una polémica, no le habían validado el récord de media maratón y ahora “destrozó” la marca: le bajó diez segundos

Jugó con Messi, Neymar y Mbappé y comparó ese PSG con el que ganó la Champions: “No te puedes dar el lujo de tener tres que no corran”

Los elogios que recibió Colapinto por la maniobra “mágica” que evitó un accidente en el GP de Australia: “Podría verla mil veces”

TELESHOW
Thiago Medina y Daniela Celis

Thiago Medina y Daniela Celis hablaron de su relación en medio de rumores de reconciliación: “Dar el mejor ejemplo”

Las desopilantes respuestas de Ana García Moritán a su padre Roberto que enternecieron a todos: “Viendo dibujitos”

Jorge Martínez fue operado de urgencia: los detalles de su estado de salud

El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Mujer: la reacción de la actriz

Tras los rumores de infidelidad, Pampita volvió a mostrarse por primera vez con Martín Pepa

INFOBAE AMÉRICA

ARCOmadrid cierra con un impacto

ARCOmadrid cierra con un impacto económico de USD 220 millones

10 claves para entender el radicalismo islámico

Trás más de 2 siglos, Tintoretto vuelve a brillar en Venecia con la reunión inédita de sus “Historias del Génesis”

Israel dijo haber destruido el cuartel general de la “fuerza espacial” iraní y 50 búnkeres de municiones en Teherán

El ‘Río de colinas’: cómo una carretera en el desierto redefinió “Una batalla tras otra”