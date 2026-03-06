Oasis, Olivia Rodrigo y Arctic Monkeys encabezan un cartel de estrellas para el álbum benéfico ‘Help(2)’

Tráiler de la grabación del álbum benéfico "Help(2)", realizado por el director inglés Jonathan Glazer

El primer álbum recopilatorio benéfico de War Child UK fue un éxito rotundo cuando debutó en 1995. Alcanzando el número 1 en las listas británicas, Help recaudó casi dos millones de dólares para el apoyo de la organización sin fines de lucro a los niños y sus familias en Bosnia devastada por la guerra.

Repleto de canciones inéditas de los artistas de élite del britpop, incluidos Oasis, Blur y Radiohead, así como de un supergrupo que incluía a Paul McCartney y Paul Weller, no sorprende que Rich Clarke, director musical de War Child UK, diga que la organización benéfica ha estado buscando recrearse desde entonces.

Por diversas razones, una secuela estelar de Help nunca se materializó, hasta ahora. Help(2) llega a tiendas y plataformas de streaming, con canciones inéditas de Arctic Monkeys, Olivia Rodrigo, Wet Leg y otros, para recaudar fondos y concienciar sobre el sufrimiento infantil en numerosas zonas de guerra, como Ucrania, Gaza y Sudán. Entre los momentos destacados del álbum aparece “Opening Night”, el primer tema inédito de Arctic Monkeys desde 2022; también “Flags”, una colaboración entre Damon Albarn, Grien Chatten y Kae Tempest, y “Begging For Change”, el nuevo single de Pulp.

La colección de 23 canciones incluye además versiones y aportes de varios artistas: Olivia Rodrigo interpreta “The Book of Love” de The Magnetic Fields, mientras Fontaines D.C. revisita “Black Boys on Mopeds” de Sinéad O’Connor. El tracklist también suma nuevas grabaciones de Depeche Mode, Big Thief, Wet Leg, Beth Gibbons, Arooj Aftab, Beck, Arlo Parks, The Last Dinner Party, Sampha, Young Fathers y King Krule, entre otros.

Uno de las apariciones más destacadas la firma Oasis con “Acquiesce (Live from Wembley Stadium, 28 September ’25)”, grabada durante la última noche de su serie de conciertos en el estadio londinense. La canción aparece como single de 7 pulgadas en la edición en vinilo y como pista oculta en la versión doble en CD, convirtiéndose además en el primer lanzamiento físico asociado al regreso de la banda. El proyecto también suma un componente audiovisual. El director Jonathan Glazer produjo una película complementaria basada en el concepto By Children, For Children: durante las sesiones en estudio, decenas de cámaras fueron entregadas a niños para que filmaran libremente a los artistas mientras trabajaban en las grabaciones.

Jarvis Cocker, cantante y principal compositor de Pulp

“Creo que ahora los músicos sienten que no quieren hacer algo, sino que necesitan hacerlo”, dijo Clarke. “Ese es un poderoso incentivo. Y a veces, las cosas suceden cuando deben suceder”.

La inspiración de Jarvis Cocker

La conexión de Jarvis Cocker con War Child UK se remonta a 1996, cuando su banda Pulp donó el dinero ganado por obtener el prestigioso Premio Mercury a la organización benéfica. Entonces, cuando James Ford (que produjo el primer álbum nuevo de Pulp en 24 años, More, el año pasado) se acercó a Cocker para proponerle contribuir con una canción a una compilación de War Child UK, él aprovechó la oportunidad.

“Cuando ocurrió el último, aproximadamente el 10% de los niños del mundo vivían en zonas pobres, y ahora es más bien el 20%”, declaró Cocker. “Y es curioso, ya sabes, la infancia te prepara para el resto de tu vida, o no”.

La contribución de Pulp terminó siendo Begging for Change, una canción que Cocker dijo haber comenzado hace 14 años, pero que le costó terminar. “De alguna manera, al centrarse en ayudar a algunas personas y cambiar su situación, logré terminarla”, dijo. “Y estoy muy satisfecho con el resultado”.

Olivia Rodrigo interpreta “The Book of Love” de The Magnetic Fields (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Parte de ese éxito en esta enérgica canción provino del inusual proceso de grabación en Abbey Road Studios, en Londres, dijo Cocker. “Nunca he permitido que me filmen cantando en el estudio porque ese es el momento en el que trato de volverme inconsciente”, dijo, y agregó que pronto se enteró de que la sesión sería filmada por numerosos niños que trabajaban en un documental del proceso con el director Jonathan Glazer.

“Me pareció una buena idea”, dijo Cocker. “Si vas a hacer algo para una organización benéfica que se supone ayuda a niños en zonas de guerra, entonces tiene sentido capturarlo desde la perspectiva de un niño”.

Cocker incluso hizo que algunos niños formaran un coro que aparece en la canción. La participación de los niños en el proceso sirvió como un buen recordatorio de lo que Pulp y War Child UK intentaban lograr.

“La caridad no debería existir si los gobiernos hicieran lo que se supone que deben hacer, si cuidaran de las personas y del mundo”, dijo Cocker. “Pero sí es necesario que exista. Es necesario que exista aún más ahora”.

Para nuevas generaciones

Las compilaciones benéficas son parte de una larga tradición en la música independiente y una forma natural para que los artistas se involucren con organizaciones benéficas y temas que desean apoyar, dijo John Nolan, guitarrista y cantante de las bandas de rock Taking Back Sunday y Straylight Run.

Arctic Monkeys (Zackery Michael - Rolling Stone)

“Es algo en lo que podemos involucrarnos mucho más”, dijo Nolan, quien lanzó la compilación Música para Todos, Vol. 2 en noviembre para recaudar fondos para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). “Creo que esa es también la razón por la que muchas bandas underground también se dedican a las compilaciones por causas, porque es algo con lo que puedes hacer algo por tu cuenta”.

La banda británica Black Country, New Road dijo que es importante que los artistas presten su creatividad a causas y organizaciones benéficas en las que creen. Contribuir con su canción Strangers a la compilación de War Child UK es simplemente una continuación de su trabajo, que incluye recaudaciones de fondos para niños palestinos.

“Con lo que estaba sucediendo en el mundo hace un par de años, creo que se volvió importante para nosotros tomar más conciencia y comenzar a cuestionar las cosas y cómo queríamos movernos como artistas”, dijo la violinista Georgia Ellery, de Black Country, New Road.

Graham Hastings, de la banda escocesa Young Fathers, dijo que había sido una decisión obvia involucrarse en la compilación Help(2). “Ver niños en estos campos de refugiados me parece una señal de que la humanidad está fallando”, dijo. “Para nosotros, lo importante es que la gente tenga una conciencia general de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, y que se involucre activamente en la comunidad”.

