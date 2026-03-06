Cultura

El Museo de Arte de Indianápolis cierra su galería inmersiva The Lume en 2026

La institución se prepara para renovar su principal espacio con una propuesta expositiva inédita y busca sorprender a la comunidad con nuevas formas de experimentar el arte

El Museo de Arte de Indianápolis cerrará permanentemente su galería digital inmersiva The Lume en febrero de 2026 tras cinco años de funcionamiento - (Van Gogh Alive)

El Museo de Arte de Indianápolis anunció el cierre definitivo de su galería digital inmersiva The Lume el 28 de febrero de 2026, tras cinco años de exposiciones en el campus de Newfields. La institución anticipó que el espacio se renovará para albergar una nueva exposición monumental, aunque por el momento no reveló detalles sobre esa futura propuesta.

The Lume cerró porque cumplió el ciclo de cinco años previsto en el contrato entre el museo y la empresa australiana Grande Experiences, especializada en experiencias inmersivas. El museo comunicó oficialmente que la clausura dará paso a una nueva muestra monumental orientada a reforzar la visión contemporánea de la institución. El futuro del espacio permanece sin revelar.

El concepto de The Lume nació de la colaboración entre el Museo de Arte de Indianápolis y Grande Experiences. Desde su apertura en 2021, la galería transformó 2.800 metros cuadrados en un entorno de arte digital de alta tecnología equipado con casi 150 proyectores, según cifras confirmadas por el portal oficial del establecimiento.

La clausura de The Lume se da al finalizar el contrato con la empresa australiana Grande Experiences, pionera en experiencias de arte digital y tecnología - (Captura de video)

Durante cinco años, The Lume exhibió experiencias inmersivas como Van Gogh Alive, Monet & Friends Alive, Dalí Alive y la reciente Conexión: Tierra, Agua, Cielo — Arte y Música de los Indígenas Australianos. Cada muestra fusionó arte, música y tecnología, y atrajo a numerosos visitantes. El programa se nutrió de colaboraciones con artistas internacionales y ofreció espacios gastronómicos y actividades interactivas que permitieron al público intervenir en entornos digitales personalizados.

Razones oficiales y declaraciones institucionales sobre el cierre

El cierre ocurrió al concluir el contrato de cinco años que regía la galería y formó parte de la planificación institucional, según portavoces citados por el periódico local Indianapolis Business Journal. Mattie Wethington, directora de mercadotecnia y comunicaciones de Newfields, afirmó que este cambio “permite hacer espacio para una nueva exposición monumental que promoverá aún más la visión de arte contemporáneo del museo y ampliará la manera en que el público vive el arte en Newfields”, según declaraciones recogidas por IndyStar.

Aunque el museo no reveló detalles sobre la exhibición que ocupará la cuarta planta, el 28 de febrero organizó un evento de despedida titulado A Nightcap in the Lume: A Culinary Tour Through France, Spain, and Australia, en el que celebraron los cinco años de innovación digital y ofrecieron experiencias culinarias inspiradas en las exposiciones previas.

El fin del ciclo de The Lume renovó el interés de la comunidad por el regreso de piezas de arte contemporáneo a la cuarta planta del museo - REUTERS/Ann Wang NO RESALES. NO ARCHIVES

Reacciones y debates en torno al cierre de The Lume

El cierre de The Lume reavivó el debate sobre la identidad y la misión del Museo de Arte de Indianápolis. Mientras muchos visitantes valoraron la singularidad de las experiencias digitales, otras voces expresaron su interés por recuperar piezas contemporáneas que desplazaron de la cuarta planta, postura recogida por Indianapolis Business Journal y IndyStar.

El proyecto coincidió con años de controversias internas, incluyendo la dimisión en 2021 del presidente Charles Venable tras una polémica sobre diversidad en una oferta de empleo, de acuerdo con la revista estadounidense ArtNews. Posteriormente, la institución experimentó cambios en la dirección, con la salida de Colette Pierce Burnette y la llegada de Belinda Tate como directora.

The Lume ofreció exposiciones inmersivas como Van Gogh Alive, Monet & Friends Alive, Dalí Alive y Conexión: Tierra, Agua, Cielo, que integraron arte y tecnología - (Captura de video)

Parte de la comunidad artística consideró esta transición como una oportunidad para el retorno de obras contemporáneas. El debate sobre la marca “Newfields” y su uso en reemplazo de “Museo de Arte de Indianápolis” generó confusión en la comunicación institucional, una situación señalada en comentarios públicos y coberturas periodísticas.

Futuro del espacio expositivo y nuevas iniciativas

La expectativa por una nueva exposición monumental mantiene la atención de la comunidad cultural sobre el futuro de la cuarta planta. El museo confirmó que seguirá trabajando con formatos tecnológicos y experiencias de gran escala, en línea con Grande Experiences, que desarrolló proyectos similares en ciudades como Melbourne y Roma.

El fin del ciclo de The Lume renovó el interés de la comunidad por el regreso de piezas de arte contemporáneo a la cuarta planta del museo - (Van Gogh Alive)

Actualmente, Newfields presenta una programación variada, como la exposición Luminous Horizons: Celebrating the Legacy of J.M.W. Turner y una selección de arte contemporáneo, en concordancia con su voluntad de expandir perspectivas artísticas, según ArtNews. El modelo de The Lume se replicó internacionalmente, reflejando el creciente interés global por instalaciones de arte digital inmersivo.

The Lume finalizó su ciclo tras cinco años, cumplió con la visión y los plazos establecidos desde su origen y cerró así una etapa caracterizada por la experimentación, la tecnología aplicada al arte y el diálogo permanente con el público.

