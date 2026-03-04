Cultura

El festival de Berlín mantiene a su directora tras intensos debates y presiones políticas

El consejo estatal de Cultura ratificó a Tricia Tuttle, luego de un intenso debate generado por declaraciones de un director sirio-palestino durante la reciente clausura de la Berlinale

La directora Tricia Tuttle continuará
La directora Tricia Tuttle continuará al mando de la Berlinale, así lo confirmó el Ministerio de Cultura alemán

La directora del festival internacional de cine de Berlín permanecerá en el cargo pese a la controversia por los comentarios antiisraelíes de un director durante el evento, informó la oficina del ministro de Cultura de Alemania. Tricia Tuttle había sido objeto de críticas por parte de algunos políticos tras las declaraciones del cineasta sirio-palestino Abdallah Al-Khatib, y algunos medios informaron que el ministro de Cultura, Wolfram Weimer, había intentado destituirla.

Pero tras una reunión del consejo de administración de la empresa estatal KBB —la compañía que organiza la Berlinale—, la oficina de Weimer declaró en un comunicado que celebraba la disposición de Tuttle para “continuar su labor”.

Fuertes disputas por el conflicto israelí-palestino han sacudido la Berlinale en repetidas ocasiones, que se celebra cada febrero como el primer gran festival de cine del año en Europa. Este año, los comentarios de Khatib en la ceremonia de clausura, que acusaban a Alemania de ser cómplice de “genocidio” en Gaza, provocaron indignación entre algunos políticos y funcionarios alemanes.

El ministro de Cultura Wolfram
El ministro de Cultura Wolfram Weimer (derecha), junto a Wim Wenders y su esposa Donata Wenders, durante la ceremonia de apertura del Festival de Berlín 2026

El ministro de Medio Ambiente, Carsten Schnieder, único miembro del gabinete del canciller Friedrich Merz que acudió a la ceremonia, abandonó el acto en una señal de protesta tras escuchar al cineasta palestino-sirio luego de recibir el premio a la mejor Ópera Prima por Chronicles From the Siege. El cineasta portaba una kufiya palestina mientras un colaborador suyo exhibía una bandera de Palestina.

Schnieder consideró las palabras del realizador “inaceptables” y por eso abandonó la sala durante el discurso, pues era “la única posibilidad de expresar su distanciamiento”, según explicó el portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Nikolai Fichtner. Tuttle también fue criticada por posar en una foto con parte del equipo detrás de la película de Khatib.

Wolfram Weimer afirmó el miércoles que Tuttle había “invertido mucha energía en establecer un nuevo rumbo” para el festival, que dirige desde hace dos años. “Le agradezco su disposición a continuar en este camino”, dijo. “Doy la bienvenida a la decisión de hoy del consejo de supervisión de reafirmar su confianza en mi dirección de la Berlinale”, expresó Tuttle en un comunicado.

El festival de cine de
El festival de cine de Berlín enfrentó críticas y tensiones debido a declaraciones políticas en torno al conflicto israelí-palestino

Weimer añadió que el consejo de administración de la KBB había presentado recomendaciones para “fortalecer” el festival, incluyendo un nuevo código de conducta. “El consejo ha emitido una serie de recomendaciones, que estudiaremos cuidadosamente”, afirmó Tuttle.

La controversia rodeó la Berlinale de este año casi desde el inicio, luego de que el presidente del jurado, el aclamado director alemán Wim Wenders, respondiera a una pregunta sobre Gaza diciendo que el cine debería “mantenerse al margen de la política”. A continuación y durante el desarrollo del festival, se produjo un encendido debate sobre los comentarios de Wenders, con la renombrada escritora india Arundhati Roy que se retiró del festival y denunció sus declaraciones.

Tuttle recibió el respaldo de miles de cineastas después de que el tabloide alemán Bild informara que Weimer estaba tratando de destituirla. La semana pasada, el equipo de la Berlinale también expresó su apoyo unánime a la directora. Lo hicieron en una carta abierta firmada por más de 500 empleados de la Berlinale y de instituciones asociadas.

Fuente: AFP.

[Fotos: Reuters/ Nadja Wohlleben; Reuters/ Axel Schmidt]

