Cultura

Dentro del “Juicio Final” de Miguel Ángel: cómo es el proceso para revivir la joya de la Capilla Sixtina

Un equipo de especialistas está llevando a cabo la remoción de una acumulación de sal en el célebre fresco del Vaticano, proceso que se desarrolla durante cinco semanas a la vista de los visitantes

Guardar
Tras más de treinta años
Tras más de treinta años de la última restauración, expertos de los Museos Vaticanos documentan y limpian meticulosamente la pintura para devolverle su viveza original

Un andamio cubre el grandioso fresco del Juicio Final en la Capilla Sixtina: en su interior, los restauradores se ponen cada día ante las figuras creadas por la mano genial de Miguel Ángel para limpiar una capa blancuzca que las ha ido opacado desde su última restauración, hace más de treinta años.

“Nos hemos visto obligados a colocar un andamio porque, aunque el fresco está en muy buen estado, necesitábamos retirar esta capa de sal. Es una operación facilísima”, explicó este sábado la directora de los Museos Vaticanos, Barbara Jatta, junto al altar de la capilla.

El público sigue entrando a esta preciosa estancia donde se celebran los cónclaves que eligen a los papas, pero una de sus grandes pinturas, el Juicio Final de su ábside, permanece ahora tapada por un andamio en el que se ha colocado una lona con una representación del mismo para no ocultarlo del todo.

Dentro de esta estructura, a lo largo de cinco semanas, hasta la Pascua, unos treinta restauradores se colocan ante la pintura para limpiarla, tres décadas después de una controvertida restauración en 1994, que rescató sus vivos colores pero que dividió a los historiadores.

El fresco del 'Juicio Final'
El fresco del 'Juicio Final' de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina es sometido a una restauración para eliminar una capa blanquecina acumulada en las últimas décadas

Bajo una capa de sal

Con los años, sus figuras, el poderoso Jesucristo que juzga desde su epicentro a vivos y muertos, sus ángeles o las almas de salvados y condenados, habían perdido tonalidad bajo una capa blanquecina y, por eso, ha sido preciso limpiarlas.

Lo primero ha sido anclar el andamio, nada fácil ya que la capilla es un tesoro de la historia del arte, para después documentar fotográficamente el estado de la obra.

Luego ha llegado el momento de limpiar esa capa que, en realidad, es lactato de calcio, un tipo de sal que ha ido creándose en este espacio poco ventilado por la respiración de sus millones de visitantes.

“Esta capa no ha dañado la pintura, y la sal formada estaba en la superficie y se retira fácilmente. Pero había eclipsado los saltos cromáticos del Juicio Final”, afirma el responsable de Investigaciones Científicas de los Museos Vaticanos, Fabio Morresi.

Un equipo de treinta restauradores
Un equipo de treinta restauradores trabaja durante cinco semanas para limpiar el 'Juicio Final' antes de la Pascua con técnicas que protegen los pigmentos originales de la obra de arte

Para limpiar el fresco los expertos del Vaticano recorren toda su enorme superficie aplicando agua desionizada con pinceles sobre una doble capa de papel japonés, que suele usarse para proteger los pigmentos. Y, poco a poco, la obra va renaciendo.

“Es como cuando te sacudes de la piel la sal del mar en la playa”, resume Jatta.

La tarea sigue en curso y, por eso, esta pátina es aún visible en algunas de las figuras del Juicio, aunque no impacta sobre la pintura. De hecho, si se acaricia una parte sucia y otra limpia, la textura es idéntica, como han podido comprobar un grupo de medios en una visita a estos trabajos organizada por el Vaticano.

Un ‘Catequismo’ artístico

La Capilla Sixtina es un receptáculo consagrado al arte en el que, allá donde uno mire, encontrará un tesoro. En sus paredes, maestros como Botticelli o Ghirlandaio pintaron escenas de la vida de Jesús y de Moisés, mientras que Miguel Ángel fue llamado en 1508 por el papa Julio II para recrear en su bóveda el Génesis, el origen del mundo.

La restauración del fresco de
La restauración del fresco de Miguel Ángel se realiza a la vista del público, que continúa visitando la Capilla Sixtina, aunque el mural principal permanece cubierto con una lona que muestra su representación

Pero este no sería su único trabajo en este lugar sino que casi tres décadas después, Miguel Ángel, con 61 años y fama de Divino, fue contratado por otro pontífice, Pablo III, para que -esta vez- recreara el término de la vida en el mundo: el Juicio Final.

Tardó cinco años en completarlo, de 1536 a 1541, y el resultado fue estremecedor. Tanto, que se dice que, al descubrir el fresco, el propio papa cayó de rodillas para implorar el perdón divino ante la severidad de las escenas que el pintor había evocado.

En el centro, sobre un mundo con un cielo límpido y azul, Cristo es captado a punto de dictar sentencia, alzando el brazo derecho como queriendo calmar los ánimos del tumulto de almas que le rodea.

A su lado, decenas de santos, beatas y píos esperan tranquilos su veredicto. Están San Pedro con las llaves o un san Bartolomé con su propia piel desollada en el que los expertos creen ver un autorretrato del artista.

La Capilla Sixtina, tesoro artístico
La Capilla Sixtina, tesoro artístico del Vaticano, alberga obras de Botticelli y Ghirlandaio, además del famoso 'Juicio Final', considerado un referente de la historia del arte mundial

Abajo, las trombas de los ángeles despiertan a los muertos para someterles al juicio. Algunos son llevados al cielo; otros desgraciados son arrastrados por demonios al infierno.

El Juicio Final, todo un tratado de anatomía por los cuerpos de sus protagonistas, ‘vestidos’ después por la censura, pronto volverá a brillar con todo su esplendor y dramatismo para seguir sorprendiendo al mundo, desde el corazón mismo del Vaticano.

Fuente: EFE.

Fotos: AP/ Alessandra Tarantino.

Temas Relacionados

Capilla SixtinaCiudad del VaticanoMuseos VaticanosMiguel ÁngelRestauración de FrescosPatrimonio Artístico

Últimas Noticias

“La increíble riqueza de las escenas del arte contemporáneo latinoamericano” en ARCOmadrid

Maribel López, directora de la más importante feria española, reflexionó sobre la presencia de los 43 espacios de la región que forman parte del evento, entre otros temas

“La increíble riqueza de

“Salvar el fuego”, una nueva versión teatral inspirada en la obra de Mariana Enriquez

El director Jorge Thefs acerca a los espectadores el universo perturbador de la autora argentina, con una potente apuesta donde la resistencia femenina y la experiencia inmersiva electrizan la escena porteña

“Salvar el fuego”, una nueva

Lila Downs: “Me alejé de las noticias para tener un poco de paz”

La cantautora mexicoestadounidense presentó “Cambias mi mundo”, su nuevo disco, en el que ingresa en la política y la identidad

Lila Downs: “Me alejé de

Cómo se escribe según la RAE: telefonía móvil, claves de redacción

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escribe según la

Todo sobre la presencia argentina en la Semana del Arte de Madrid 2026

El detalle de las 17 galerías argentinas que participan de las ferias ARCOmadrid, JUSTMAD y CAN Art Fair, más una muestra en Casa de América

Todo sobre la presencia argentina
DEPORTES
Tras la salida de Gallardo,

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La sanción que pidió el presidente de la FIFA para los futbolistas que se tapen la boca tras el caso de presunto racismo contra Prestianni

Casi se baja del torneo y salió campeón: la duda que guió a Facundo Díaz Acosta al título en Tigre

Las imágenes de una leyenda del fútbol “en mal estado” durante una fiesta sin su esposa que dio que hablar en Europa

Alarma por la lesión de Kylian Mbappé a 100 días del Mundial: del conflicto que surgió con el Real Madrid a su misterioso viaje

TELESHOW
Maxi López y Daniela Christiansson

Maxi López y Daniela Christiansson cumplieron uno de sus requisitos para mudarse a la Argentina: la tierna foto

María Belén Ludueña contó cuándo nacerá su bebé y adelantó cómo será el parto: “La felicidad traspasa”

Nació la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La emoción de Eduardo Fort al recordar a su hermano Ricardo en el cumpleaños de Marta y Felipe: “Me mata hablar de él”

Sol Pérez volvió al patinaje artístico: las desafiantes destrezas que cautivaron a su hijo Marco

INFOBAE AMÉRICA

Israel advirtió a Hezbollah tras

Israel advirtió a Hezbollah tras el primer ataque desde el alto el fuego de 2025: “Entró en una pelea que no puede ganar”

Ecuador se somete a la quinta evaluación del FMI con un posible desembolso en puerta

Bancos de Bolivia no recibirán el dinero sustraído tras el accidente aéreo: el avión llevaba 17 millones de billetes

Centroamérica y el Caribe, bajo la lupa: la región con más ciberataques por habitante enfrenta un reto urgente en seguridad digital

Cuáles son las alternativas más recomendadas para invertir en 2026, según expertos del mercado