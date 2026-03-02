Albertina Carri abre el calendario de muestras de MUNTREF

Narrativas en disputa, memoria selectiva y arte en diálogo: MUNTREF presentó su programa de exposiciones para este 2026

La programación del MUNTREF para 2026 estará exclusivamente orientada a interrogar las formas en que se construyen y transmiten los relatos y las memorias, tanto en el campo artístico como en la vida social, movilizando exposiciones, programas públicos y colaboraciones académicas cuyo objetivo central es evidenciar la función activa de la selección de sujetos, escenarios y voces en la conformación de la identidad cultural argentina.

El museo sostiene que la objetividad es una ilusión y que toda narrativa implica una toma de posición consciente, lo que imprime al año una perspectiva reflexiva y crítica acerca de la relación entre memoria, olvido y representación. Esta decisión, transmitida oficialmente desde la institución, busca convocar al público y a la comunidad universitaria a un proceso activo de revisión y autopercepción sociohistórica.

Durante el primer semestre de 2026, el MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes continuará con la muestra inaugurada en el marco de BIENALSUR 2025, titulada Let’s play - Juguemos en el mundo y curada por Diana Wechsler. La exhibición, presente en dos salas centrales y espacios de circulación del museo, explora la analogía entre el juego y la vida, e invita a cada visitante a diseñar su propio recorrido mediante la interacción con las obras y desafíos propuestos.

Anibal Jozami y Diana Wechsler (Foto: Marcela Alvarez)

Hasta fines de febrero, persistirán dos muestras de relevancia. La primera es Cine Fantasma, del artista Fabián Ramos, resultado de una residencia de BIENALSUR en la ciudad. La segunda, Testigos de la historia: Agencia EFE 60 años contando Argentina, ofrece un recorrido visual por los siglos XX y XXI a partir de la labor de los fotoperiodistas de la agencia internacional EFE.

El 14 de marzo marcará el inicio de la programación específica de 2026 con la videoinstalación Punto impropio, obra de la artista Albertina Carri, que explora una memoria personal, familiar y política. Esta propuesta se instalará de modo simultáneo tanto en la sala de proyectos del MUNTREF Centro de arte contemporáneo como en la sala del subsuelo del MUNTREF Artes visuales en Caseros.

Desde mayo, la misma sala de proyectos exhibirá She Flickered In and Out of History, trabajo inédito de la artista italiana Elisa Giardina Papa, producido con fondos del Italian Council 2025 y bajo la curaduría de Eugenio Viola.

El 14 de marzo marcará el inicio de la programación específica de 2026 con la videoinstalación "Punto impropio", obra de la artista Albertina Carri (Foto: Maru Rasdolsky)

En junio, la sede hotel de Inmigrantes del Centro de arte contemporáneo inaugurará una exposición dedicada a los modos de representación y construcción de narrativa y memoria, reuniendo obras inéditas y antológicas de la artista argentina Cristina Piffer bajo la curaduría de Diana Wechsler.

A partir de agosto, se presentará Aquí con todos los demás, que propone un diálogo entre el fotógrafo Dani Yako y el artista visual Gerardo Oberto en torno a la experiencia del exilio, desde perspectivas cotidianas y afectivas. La curaduría estará a cargo de Silvina González, egresada de la Maestría en curaduría de la UNTREF.

En la sede Caseros, Punto impropio de Albertina Carri se exhibirá nuevamente en marzo, formando parte de una dinámica de activaciones paralelas con la sede de Inmigrantes.

Se sumará la muestra colectiva Una nación para la escuela, curada por Joaquín Barrera, que analiza el intercambio de imágenes desde la pintura histórica a los manuales escolares a través de la ilustración patriótica, rastreando cómo estos procesos influyen, de manera inconsciente, en la producción visual de los artistas contemporáneos.

Voluspa Jarpa (Foto: Camila Godoy)

A partir de agosto, se prevé la apertura del segundo capítulo de Lo que toca la mirada en la Colección MUNTREF, una exhibición curada por Diana Wechsler y la artista chilena Voluspa Jarpa, quien se especializa en investigaciones sobre la naturaleza del archivo, la memoria y el trauma social desde una perspectiva cultural y simbólica.

La programación de arte y ciencia, así como de arte y naturaleza, continuará como uno de los ejes de trabajo en colaboración entre el museo, la carrera y la maestría correspondiente en la UNTREF, además de la Maestría en curaduría. A lo largo del año, el desarrollo y presentación pública de investigaciones en curso ocupará un lugar destacado.

A su vez, el enfoque en historia, memoria y narraciones será amplificado a través de programas públicos diseñados para niños, jóvenes, familias, adultos mayores y especialistas, gracias al trabajo conjunto del equipo de MUNTREF, investigadores y estudiantes de áreas vinculadas al arte, la cultura, la historia y el periodismo documental.