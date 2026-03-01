Cultura

El inesperado hallazgo de acuarelas originales de “El libro de la selva” tras un siglo

Una familia de Londres encontró en su casa dos ilustraciones únicas de los gemelos Detmold, consideradas perdidas durante más de 100 años y que pronto serán subastadas por cifras que podrían batir récords

Guardar
"El libro de la selva"
"El libro de la selva" por Edward Julius Detmold y Charles Maurice Detmold (Roseberys)

Durante décadas, dos acuarelas originales creadas para una edición de 1903 de El libro de la selva de Rudyard Kipling permanecieron colgadas en una vivienda familiar en Londres sin que sus dueños sospecharan la magnitud de su valor histórico. La sorprendente revelación de que pertenecían al conjunto de ilustraciones, en su mayoría consideradas perdidas, ha reavivado el interés por el icónico universo visual de la obra de Kipling y anticipa cifras récord en una próxima subasta.

Al descubrir el linaje de aquellas piezas, los integrantes de la familia propietaria comprendieron que restauraban “una pieza perdida de la historia visual de El libro de la selva”, según declararon. Este hallazgo resulta todavía más singular si se considera que, de las 16 acuarelas y un frontispicio originales realizados para la edición de lujo por los gemelos británicos Edward Julius Detmold y Charles Maurice Detmold, solo se tenía registro de otras cuatro sobrevivientes.

Ahora, ambas obras llegan al mercado del arte a través de la casa de subastas Roseberys, que las ofrecerá el 10 de marzo con una expectativa de venta individual estimada entre 15.000 y 20.000 libras esterlinas (entre USD 20.240 y USD 26.990). La importancia de estas acuarelas se multiplica porque el portafolio original, Sixteen Illustrations of Subjects From Kipling’s “Jungle Book”, solía desmantelarse para enmarcar sus láminas, lo que explica la rareza de encontrar obras íntegras hasta el presente.

Las obras ahora a subasta,
Las obras ahora a subasta, firmadas por cada hermano, muestran escenas fundamentales de la narrativa de Kipling

El carácter casi accidental de este redescubrimiento contrasta con el impacto de los Detmold en la iconografía de Kipling, ya que su trabajo definió la visualidad de aquellos relatos por generaciones. La editora Macmillan & Co. había encargado las acuarelas para una edición limitada y exclusiva. Con el tiempo, los ejemplares completos se volvieron inusuales; solo uno sobrevive en poder de la Library of Congress.

Los acuarelistas, nacidos en 1883, eran considerados niños prodigio: expusieron en la Royal Academy a los 13 años y recibieron el encargo para Kipling apenas cinco años después, consolidando su reputación en el entorno artístico británico. El proyecto de El libro de la selva sería el último esfuerzo colaborativo de los gemelos, ya que Maurice Detmold se quitó la vida en 1908 a los 25 años. Edward, en cambio, alcanzó notoriedad como ilustrador especializado en representar la naturaleza y falleció por suicidio en 1957 a los 73 años.

Las obras ahora a subasta, firmadas por cada hermano, muestran escenas fundamentales de la narrativa de Kipling. Una, creada por Edward (firmada como “EJD”), presenta al joven protagonista Mowgli junto a su protector, la pantera Bagheera, en contraste visual entre la fragilidad del niño y la tensión latente del felino, logrado mediante lavados texturizados. La otra, atribuida a Maurice (firmada “M DETMOLD”), representa un grupo de monos en la plataforma de las ruinas de Bandar-log, rodeados de exuberante vegetación y frutos dispersos, enfatizando la riqueza natural de la trama.

La rareza de las ilustraciones
La rareza de las ilustraciones originales de los Detmold aumenta el atractivo de la próxima puja, ya que solo seis acuarelas han sobrevivido

La rareza de las ilustraciones originales de los Detmold aumenta el atractivo de la próxima puja, ya que solo seis acuarelas —incluyendo las dos halladas— han sobrevivido mientras que las demás permanecen en manos privadas, el Museo de Historia Natural de Londres y el National Trust del Reino Unido.

El propio National Trust exhibió recientemente, en la antigua casa de Kipling en East Sussex, la pieza The Return of the Buffalo Herd, una de las cuatro restantes, reforzando el valor patrimonial de estos trabajos. Lara L’vov-Basirov, representante de Roseberys, destacó: “Si consideramos lo raro que es encontrar las versiones impresas de estas ilustraciones—porque se las valoraba como obras de arte y se enmarcaban, disolviendo los portafolios en el proceso—poder pujar por dos de las seis acuarelas originales conocidas es una oportunidad casi extinguida”.

La historia de las acuarelas redescubiertas y su futura venta proponen no solo una ventana al pasado del arte británico sino también a la construcción de la memoria visual de uno de los libros más célebres de la literatura inglesa.

Temas Relacionados

Rudyard KiplingRoseberysSubastas de Arteel libro de la selva

Últimas Noticias

Murió Eugènia Balcells, pionera del arte visual y el cine experimental español

La artista se destacó por sus videoinstalaciones y ‘performances’ donde ingresaban la ciencia, la filosofía, la literatura y la música

Murió Eugènia Balcells, pionera del

De “E.T.” a “El Rey León”: el arte de John Alvin, en una venta histórica

Con piezas icónicas de clásicos como “Star Wars” y “Blade Runner”, el archivo del más icónico creador de carteles de cine busca nuevo dueño

De “E.T.” a “El Rey

En el año de su centenario, atribuyen a Antoni Gaudí una extraña casa en la montaña

El chalet, edificado entre 1901 y 1908 en los bosques catalanes, recibe atribución oficial en el marco de los homenajes y celebraciones que destacan la relevancia de Gaudí y su vínculo profesional con Eusebi Güell

En el año de su

“La vergüenza debe cambiar de bando”: anticipo del conmovedor libro de Gisèle Pelicot

Infobae Cultura publica un extracto de ‘Un himno a la vida. Mi historia’, el vibrante relato de la mujer que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia sexual en el mundo

“La vergüenza debe cambiar de

John Malkovich habla de la literatura de Roberto Bolaño y de la música de Astor Piazzolla: “Como dijo Faulkner, ayudan a la gente a soportar y prevalecer”

El icónico actor estadounidense dialogó con Infobae Cultura sobre ‘El Infame Ramírez Hoffman’, una obra basada en un relato del escritor chileno y con música del compositor argentino, que pondrá en escena el 27 de marzo en el Teatro Ópera de Buenos Aires

John Malkovich habla de la
DEPORTES
La presentación cinematográfica de Alpine

La presentación cinematográfica de Alpine con Franco Colapinto para la nueva temporada de F1

El Inter Miami de Messi jugará el Clásico del Sol contra Orlando City por la MLS: hora, TV y formaciones

Continúa la fecha 8 del Torneo Apertura con cuatro partidos: la agenda del domingo

Newell’s y Rosario Central animarán una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El gesto antideportivo entre dos luchadores que desató una batalla campal en medio de una pelea

TELESHOW
Aníbal Pachano habló de su

Aníbal Pachano habló de su flamante experiencia como abuelo: “No podía creer que Sofía, mi nenita, tenga un bebé”

Susana Roccasalvo se emocionó en vivo al hablar de su paso por Masterchef: “Los chicos me reconocen por la calle”

Tomás Holder mostró el resultado del retoque estético que se hizo: “Quería cambiar”

Benjamín Vicuña celebró los 18 años de su hijo Bautista con un emotivo posteo: “Me enseñas cómo luchar, reír y vivir”

Arturo Puig contó cómo es su vida tras la muerte de Selva Alemán: “Me angustia pensar que no la voy a ver más”

INFOBAE AMÉRICA

El Pentágono confirmó que tres

El Pentágono confirmó que tres militares norteamericanos murieron durante el operativo contra el régimen de Irán

Murió Eugènia Balcells, pionera del arte visual y el cine experimental español

Israel prometió una “cadena de ataques” incesantes contra el régimen de Irán mientras la guerra se extiende por la región

Tensión en el Estrecho de Ormuz: dos buques fueron atacados y las compañías navieras empiezan a suspender sus operaciones

Irán desafía a EEUU: el régimen lanzó nuevas oleadas de ataques mientras jura venganza por la muerte de Khamenei