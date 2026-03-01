El inesperado hallazgo de acuarelas originales de “El libro de la selva” tras un siglo

"El libro de la selva" por Edward Julius Detmold y Charles Maurice Detmold (Roseberys)

Durante décadas, dos acuarelas originales creadas para una edición de 1903 de El libro de la selva de Rudyard Kipling permanecieron colgadas en una vivienda familiar en Londres sin que sus dueños sospecharan la magnitud de su valor histórico. La sorprendente revelación de que pertenecían al conjunto de ilustraciones, en su mayoría consideradas perdidas, ha reavivado el interés por el icónico universo visual de la obra de Kipling y anticipa cifras récord en una próxima subasta.

Al descubrir el linaje de aquellas piezas, los integrantes de la familia propietaria comprendieron que restauraban “una pieza perdida de la historia visual de El libro de la selva”, según declararon. Este hallazgo resulta todavía más singular si se considera que, de las 16 acuarelas y un frontispicio originales realizados para la edición de lujo por los gemelos británicos Edward Julius Detmold y Charles Maurice Detmold, solo se tenía registro de otras cuatro sobrevivientes.

Ahora, ambas obras llegan al mercado del arte a través de la casa de subastas Roseberys, que las ofrecerá el 10 de marzo con una expectativa de venta individual estimada entre 15.000 y 20.000 libras esterlinas (entre USD 20.240 y USD 26.990). La importancia de estas acuarelas se multiplica porque el portafolio original, Sixteen Illustrations of Subjects From Kipling’s “Jungle Book”, solía desmantelarse para enmarcar sus láminas, lo que explica la rareza de encontrar obras íntegras hasta el presente.

Las obras ahora a subasta, firmadas por cada hermano, muestran escenas fundamentales de la narrativa de Kipling

El carácter casi accidental de este redescubrimiento contrasta con el impacto de los Detmold en la iconografía de Kipling, ya que su trabajo definió la visualidad de aquellos relatos por generaciones. La editora Macmillan & Co. había encargado las acuarelas para una edición limitada y exclusiva. Con el tiempo, los ejemplares completos se volvieron inusuales; solo uno sobrevive en poder de la Library of Congress.

Los acuarelistas, nacidos en 1883, eran considerados niños prodigio: expusieron en la Royal Academy a los 13 años y recibieron el encargo para Kipling apenas cinco años después, consolidando su reputación en el entorno artístico británico. El proyecto de El libro de la selva sería el último esfuerzo colaborativo de los gemelos, ya que Maurice Detmold se quitó la vida en 1908 a los 25 años. Edward, en cambio, alcanzó notoriedad como ilustrador especializado en representar la naturaleza y falleció por suicidio en 1957 a los 73 años.

Las obras ahora a subasta, firmadas por cada hermano, muestran escenas fundamentales de la narrativa de Kipling. Una, creada por Edward (firmada como “EJD”), presenta al joven protagonista Mowgli junto a su protector, la pantera Bagheera, en contraste visual entre la fragilidad del niño y la tensión latente del felino, logrado mediante lavados texturizados. La otra, atribuida a Maurice (firmada “M DETMOLD”), representa un grupo de monos en la plataforma de las ruinas de Bandar-log, rodeados de exuberante vegetación y frutos dispersos, enfatizando la riqueza natural de la trama.

La rareza de las ilustraciones originales de los Detmold aumenta el atractivo de la próxima puja, ya que solo seis acuarelas han sobrevivido

La rareza de las ilustraciones originales de los Detmold aumenta el atractivo de la próxima puja, ya que solo seis acuarelas —incluyendo las dos halladas— han sobrevivido mientras que las demás permanecen en manos privadas, el Museo de Historia Natural de Londres y el National Trust del Reino Unido.

El propio National Trust exhibió recientemente, en la antigua casa de Kipling en East Sussex, la pieza The Return of the Buffalo Herd, una de las cuatro restantes, reforzando el valor patrimonial de estos trabajos. Lara L’vov-Basirov, representante de Roseberys, destacó: “Si consideramos lo raro que es encontrar las versiones impresas de estas ilustraciones—porque se las valoraba como obras de arte y se enmarcaban, disolviendo los portafolios en el proceso—poder pujar por dos de las seis acuarelas originales conocidas es una oportunidad casi extinguida”.

La historia de las acuarelas redescubiertas y su futura venta proponen no solo una ventana al pasado del arte británico sino también a la construcción de la memoria visual de uno de los libros más célebres de la literatura inglesa.