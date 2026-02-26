Cultura

De la crónica al confesionario, un curioso acercamiento al mundo de la psicodelia hoy

El autor de “¡Viva la pepa!” regresa con “El herborista alucinado”, un libro concebido para ser una “ventana para entrar de costado a este mundo”, según cuenta en este texto

Guardar
“El herborista alucinado” (Marciana) de
“El herborista alucinado” (Marciana) de Fernando Krapp

Si mal no recuerdo, fue hacia fines de 2023, durante el Mundial de Qatar. Viajamos con Denis Fernández, escritor y coeditor de Marciana, a Córdoba para ver los partidos. Yo estaba escribiendo un libro a cuatro manos junto con Damián Huergo sobre la historia del LSD en la Argentina, que luego publicó NoTanPuan junto con Editorial Planeta. El libro se llamó ¡Viva la pepa!.

Denis me había propuesto publicar un libro de no ficción. Lo hizo como quien le pide a un amigo que se sume a un partido de fútbol un domingo por la noche: “¿No te escribís algo sobre este tema?”. Se suele considerar al género —la no ficción, la crónica— como un género perezoso. Si el escritor o periodista junta los datos, hace las entrevistas y toma las notas pertinentes durante su estadía en el campo, bueno, no habría mayores problemas a la hora de escribir (casi digo redactar). Frente a las penurias del escritor imaginativo delante de la página en blanco, el de no ficción sería como un vendedor de seguros: macanudo, dicharachero y un poco socarrón, que, en el fondo, no tiene mucho para ofrecer al mundo más que las voces de los otros.

Pero Denis no lo piensa así. En su propuesta, en apariencia liviana, había un genuino interés de su parte por el tema. Así que me propuso escribir un libro que, en cierto modo, cruzara la investigación que habíamos hecho junto con Damián con algunas experiencias personales que le había comentado durante el viaje a Córdoba. Le dije que lo iba a pensar. El confesionario sobre experiencias alucinógenas es un género en sí mismo y, en muchos casos, me parecía aburrido de escribir. Lo han cultivado escritores y escritoras muy buenos, como Terrence McKenna y Aldous Huxley, por poner un par de nombres conocidos. ¿Qué podía aportar yo? Denis confiaba en que sí, que había algo ahí.

Fernando Krapp es autor de
Fernando Krapp es autor de "Es solo una película", "¡Viva la pepa!" (junto a Damián Huergo),- "Una isla artificial: Crónicas sobre japoneses en la Argentina" y "Bailando con los osos"

Lo cierto es que habíamos pensado con Damián en hacer una “segunda parte” de ¡Viva la pepa!: rastrear el mundo actual de la psilocibina, el mundo de los hongos; tratar de pensar si había algo así como un resurgir de los psicodélicos en la Argentina. Pero la misma editorial que nos contrató para el libro del LSD no se interesó por esta segunda parte (suele pasar). Así que a la propuesta de Denis —escribir sobre mis experiencias con psicodélicos— se sumó este embrión de idea: ¿había un resurgir de los psicodélicos en la Argentina? ¿Se puede pensar que en el país hay algo remotamente similar a lo que está pasando en Londres o en la Universidad Johns Hopkins? ¿Cuáles son los antecedentes más cercanos de esta posible historia?

Una tercera arista terminó de completar la idea del libro. Mientras escribíamos el libro del LSD, recibí la propuesta de viajar a México, a las sierras de Oaxaca, para escribir un guion de ficción en la casa de un director. El viaje supuso también un verdadero viaje interior: para meternos en la piel de nuestros personajes, tuvimos diversas experiencias con peyote, psilocibina y DMT. México es el país de los hongos, del animismo y del surrealismo. Y el director vivía en la misma sierra donde había vivido la gran curandera de origen zapoteco, María Sabina. El mundo de las energías, para un cínico confeso como suelo ser yo, se me revelaba. El viaje exterior delimitó, en última instancia, una aproximación al mundo interior, de la mano de los psicodélicos.

Este no es, no obstante, un libro sobre psicodélicos puro y duro. Por supuesto, hay información, entrevistas y un rastreo más o menos sincero sobre la diferencia entre enteógenos y alucinógenos. Pero mi acercamiento es pedestre y personal. Hay también un esbozo que roza el mundo del cannabis, que fue, según me dijo Luis Acosta, el “mascarón de proa” que permitió el desembarco de la psilocibina luego de la pandemia del Covid, cuyos estragos en nuestra salud mental aún no hemos dimensionado. Este es un libro, digamos, de un neófito y de un curioso; un acercamiento desde un no saber. El mundo de la divulgación vinculada a los psicodélicos parece no tener lugar para ese espacio: quienes hablan en sus redes suelen hacerlo desde un saber absoluto, un saber abstracto, sin cuerpo ni experiencia. Este libro no es una puerta. Es una ventanita para quien quiera entrar en este mundo de costado, del mismo modo en que nos colábamos en una fiesta a la que no fuimos invitados.

Temas Relacionados

Cocina literariaFernando KrappLibrosLiteratura

Últimas Noticias

Un documental revive la leyenda de “Dr. J”, el superhéroe negro que cambió la historia del basquetbol

“Soul Power” cuenta la historia del legendario Julius Erving en la liga profesional alternativa a la NBA, un territorio mítico de los años 60 donde se inventaron el triple y las volcadas

Un documental revive la leyenda

El desafío de entender el mal sin justificarlo

La filósofa Susan Neiman descifra la delgada línea entre explicar lo imperdonable o terminar por banalizarlo

El desafío de entender el

Por qué el hallazgo de un ataúd romano en Polonia sacude la arqueología europea

Un entierro singular desafía los métodos tradicionales de datación y abre un intenso debate sobre la influencia de este antiguo imperio en zonas poco exploradas

Por qué el hallazgo de

El Teatro de la Ribera se llena de arte con la segunda edición del Festival El Tornillo

Durante casi un mes, el escenario de La Boca recibirá espectáculos de teatro, danza, música y títeres, abiertos para todo el público y creados por la comunidad del Complejo Teatral de Buenos Aires

El Teatro de la Ribera

“Man on the Run”: el largo y sinuoso camino de Paul McCartney después de los Beatles

El nuevo documental de Morgan Neville repasa la vida del gran músico británico: desde los días oscuros tras la separación hasta su renacimiento con Wingss

“Man on the Run”: el
DEPORTES
San Martín de San Juan

San Martín de San Juan y Deportivo Morón se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

La impactante herida que sufrió el héroe del Atalanta por la patada en la cabeza que propició su remontada en la Champions

González Pírez habló sobre la salida de Demichelis en River y reveló el detrás de escena del “off” que cambió la relación con el vestuario

Cristiano Ronaldo anotó su gol 965 y lo celebró con un festejo inédito: el dardo detrás del gesto

Fernando Batista asumirá como nuevo técnico de la selección de Costa Rica: los dos entrenadores europeos a los que relegó

TELESHOW
Rocío Marengo se emocionó al

Rocío Marengo se emocionó al recordar la internación de su hijo: “Nunca lloré tanto en mi vida”

Así quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tensión, estrategia y emociones fuertes

Lola Latorre recordó cómo vivió la infidelidad de su padre y el impacto en su familia: “Fue una situación horrible”

La delicada situación de María Fernanda Callejón: “Estaría viviendo en un hotel hace dos meses”

Las integrantes de Bandana revelaron el verdadero motivo de su separación: “Un oráculo chino”

INFOBAE AMÉRICA

El dictador norcoreano Kim Jong-un

El dictador norcoreano Kim Jong-un amenazó con “destruir completamente” a Corea del Sur si percibe intimidaciones de Seúl

Un documental revive la leyenda de “Dr. J”, el superhéroe negro que cambió la historia del basquetbol

Aduanas de Panamá responde a Venezuela y niega apertura indebida de valija diplomática

Marco Rubio anticipó una nueva fase en Venezuela y afirmó que el país deberá celebrar “elecciones democráticas, libres y justas”

Trump y Zelensky hablaron por teléfono y definieron la agenda de las próximas negociaciones sobre la guerra en Ucrania