Un fenómeno silencioso: “Palabras semilla”, el libro sobre el poder de las palabras que alcanzó records de ventas

'Palabras semilla' de Magela Demarco alcanza su decimotercera edición

El libro Palabras semilla, obra de Magela Demarco y Caru Grossi, alcanzó su decimotercera edición y fue el libro más vendido de la editorial La Brujita de Papel durante 2023, 2024 y 2025, mientras continúa extendiendo su presencia en escuelas y jardines de diversas provincias.

Publicado a fines de julio de 2022, utiliza metáforas para abordar la violencia verbal, la discriminación y el acoso escolar, problemáticas vigentes dentro del ámbito educativo y social.

Palabras semilla se distribuyó de forma gratuita en todos los jardines de Río Negro durante diciembre de 2023 a través del programa Libros para aprender, y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo declaró de Interés para la Comunicación Social y la Educación el 13 de junio de 2024.

Desde entonces, la relevancia de la obra ha ido en ascenso y se evidencia en que distintas instituciones educativas la eligieron como referente. En noviembre de 2024 y tras una votación institucional, la biblioteca del Jardín 921 de Berazategui recibió el nombre de Magela Demarco; el aula 8 de la Escuela de Educación Especial N.º 508 Madres de la Patria, de Ciudad Evita, en La Matanza, también fue nombrada en su honor. En octubre de 2025, el Jardín N.º 940 de Berazategui designó Palabras semilla como nombre de su biblioteca. El 7 de noviembre de 2025 quedó inaugurada la biblioteca del Jardín Municipal N.º 3 de Quilmes, que también adoptó el nombre de Magela Demarco como homenaje tras una votación interna.

Bibliotecas y aulas de escuelas de Berazategui, Ciudad Evita y Quilmes llevan el nombre de Magela Demarco y del libro por el impacto de su obra

El alcance de Palabras semilla trasciende la literatura infantil. Se utiliza en instituciones educativas para trabajar con estudiantes, además de leerse en reuniones de madres, padres y familias, con el propósito de reflexionar sobre el poder de las palabras, las miradas y los gestos.

En su contratapa, el libro sintetiza la propuesta con estas palabras: “Nuestras palabras tienen poder. Nuestras miradas y gestos, también. Nos pueden entristecer, angustiar, derrumbar. O nos pueden acompañar, impulsar, abrazar y permitirnos descubrir que tenemos alas, por si queremos volar. Alguna vez, ¿nos pusimos a pensar qué palabras usamos y cuál es el impacto que tienen? ¿Qué crean nuestras miradas? ¿Qué amasan nuestras bocas? ¿Qué alojan nuestros cuerpos? Y una invitación a sembrar las propias”.

La demanda social de nuevas herramientas que encuentran en la literatura un recurso se refleja en los datos: Unicef estima que uno de cada tres estudiantes en el mundo sufre acoso escolar o discriminación y burlas, problemática que requiere abordajes pedagógicos y familiares de forma simultánea.

La obra se usa en talleres escolares con estudiantes, padres y docentes para reflexionar sobre el poder de las palabras y gestos, cuenta Demarco

La obra incluye una Guía de actividades disponible mediante un código QR en su contratapa, elaborada y supervisada junto a la licenciada en Educación Ivana Rugini. Según el sello editorial, el libro se consolida como longseller y mantiene una presencia activa en talleres y capacitaciones docentes.

Además de Palabras semilla, Magela Demarco publicó varios títulos sobre temáticas como abuso sexual infantil, violencia familiar, igualdad y padres ausentes, todos utilizados en escuelas y en talleres de capacitación docente.

[Fotos: gentileza Magela Demarco]