La existosa exposición de Egiptología en el Bellas Artes extiende su cierre

Un total de más de doscientos mil asistentes ha recorrido la muestra dedicada a la cultura egipcia en Buenos Aires, donde se exhiben piezas originales y actividades accesibles continúan en agenda hasta la nueva fecha

Más de 200.000 visitantes recorrieron la exhibición “Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina” en el Museo Nacional de Bellas Artes, cuya fecha de cierre se extiende hasta el domingo 19 de abril.

La muestra, que ha reunido más de 180 piezas relacionadas con el antiguo Egipto y que se presentan por primera vez en conjunto en el país, permite contemplar sarcófagos auténticos, papiros, estatuillas y máscaras funerarias, calcos de esfinges, vasijas y amuletos, junto a documentos, revistas, afiches y fotografías.

El catálogo oficial de la exposición, que ahora se encuentra en la Tienda del Bellas Artes, dedica 230 páginas a profundizar en el interés argentino por la cultura egipcia. La publicación, curada por Sergio Baur y José Emilio Burucúa, incluye textos del director Andrés Duprat, los asesores académicos Diego M. Santos y Marcelo Campagno, la investigadora Milena Gallipoli y el Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany.

Entre los objetos y archivos expuestos, se encuentran materiales de instituciones como el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, el Museo Xul Solar, el Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil, la Academia Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Oriental, el Palais de Glace, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Arte Decorativo y el Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova.

Hasta el cierre de la exposición, continuarán realizándose visitas guiadas, talleres de dibujo y literatura, propuestas accesibles en Lengua de Señas Argentina y actividades para todas las edades, con programación semanal disponible en www.bellasartes.gob.ar/agenda.

El Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires, puede visitarse de martes a viernes, de 11 a 19.30, y los sábados y domingos, de 10 a 19.30.

