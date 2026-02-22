Todo lo que revela “Cumbres borrascosas” sobre la obsesión de Hollywood por reciclar historias clásicas

Tráiler de "Cumbres borrascosas"

Emerald Fennell es muy consciente de que su adaptación de Cumbres borrascosas de Emily Brontë va a enfurecer a los puristas de Brontë. De hecho, el título de la película es técnicamente “Cumbres borrascosas”, con las comillas incluidas, para denotar que esto es algo diferente.

La directora prescinde de personajes importantes y modifica muchos puntos de la trama. Las canciones de Charli XCX dominan la banda sonora, y los vestuarios parecen salidos de la casa de muñecas de una niña trastornada. Quizás la mayor diferencia entre la versión de Fennell y el original es que, en la nueva versión, Cathy (Margot Robbie, también productora) y Heathcliff (Jacob Elordi) consuman su amor prohibido. Y mucho. Tienen sexo apasionado. él le lame la cara y le chupa los dedos.

Al mismo tiempo, “Cumbres borrascosas” sigue siendo Cumbres borrascosas, y la última adaptación es un ejemplo de uno de los pasatiempos favoritos de Hollywood: adaptar una y otra vez novelas clásicas sobre mujeres en el siglo XIX. Es la cultura del reinicio que ha consumido a los grandes estudios, pero con un giro. Mientras que las historias de superhéroes están dirigidas en gran medida a los hombres, estas apelan a una base de fanáticos marcadamente femenina.

La película de Fennell sigue siendo una historia sobre Catherine Earnshaw, obsesionada con Heathcliff, el chico “gitano” que su padre llevó a casa siendo huérfano. Cathy y Heathcliff aún se hacen amigos durante la infancia, y ella incluso se casa con el adinerado Edgar Linton. Ella y Heathcliff siguen suspirando el uno por el otro y arruinándose la vida.

En ese sentido, la “Cumbres borrascosas” de Warner Bros. no es tan diferente de las muchas, muchísimas versiones filmadas de la novela de Brontë de 1847, incluyendo la encarnación de 1939 con Laurence Olivier y la especialmente sórdida de 2011 dirigida por la aclamada autora británica Andrea Arnold.

“Hay una sensación de volver una y otra vez a la misma fuente para obtener material que realmente trata sobre mujeres y para mujeres, o para audiencias femeninas”, dice Katja Lindskog, profesora en la Universidad de Yale especializada en estudios victorianos y que imparte un curso sobre la “estética de la adaptación”.

La nueva adaptación de “Cumbres borrascosas” dirigida por Emerald Fennell modifica personajes y trama, y apuesta por un enfoque más sensual y moderno de la obra clásica

Y la “Cumbres borrascosas” de Fennell no será el único reinicio literario que veremos este año. En septiembre, Focus Features estrenará una nueva versión de Sensatez y sentimientos de Jane Austen, protagonizada por Daisy Edgar-Jones. Netflix Inc. está trabajando en otra serie que narra la historia de Orgullo y prejuicio de Austen, esta vez con Emma Corrin de The Crown en el codiciado papel de la intrépida Elizabeth Bennet y Jack Lowden de Slow Horses interpretando al rígido Sr. Darcy.

Parece una tarea desalentadora rehacer esa novela. Fue inmortalizada en una miniserie de la BBC en 1995 que hizo suspirar a los espectadores por Colin Firth. Luego vino una película en 2005 protagonizada por Keira Knightley, tan querida que cuando se reestrenó en cines el año pasado, recaudó más de 6 millones de dólares a nivel nacional, más del 16% de la recaudación original en taquilla en Estados Unidos.

Pero la plataforma de streaming ha considerado que vale la pena el riesgo. ¿Por qué?

Por un lado, Bridgerton de Netflix, basada en una serie de novelas de Julia Quinn, ha dejado claro que las audiencias desean aventuras sensuales con vestidos de talle imperio y un toque de sensibilidad pop. El primer episodio de la cuarta temporada, que se estrenó a finales del mes pasado, fue visto por 6,4 millones de hogares en los primeros cuatro días de su lanzamiento, según TheWrap.

Sin Orgullo y prejuicio de la BBC, probablemente no existiría Bridgerton. La serie más reciente demostró que en la década de 2020 hay interés por ese tipo de material. Para capitalizar eso, ¿por qué no volver simplemente al original?

En 2022, Netflix distribuyó una versión de Persuasión de Austen protagonizada por Dakota Johnson que parecía hecha para el algoritmo, con la heroína Anne Elliot haciendo comentarios a cámara como si estuviera en Fleabag. (A los críticos no les gustó, pero tiene un 72% de puntuación del público en Rotten Tomatoes.)

El título entre comillas de la película “Cumbres borrascosas” marca su diferencia respecto a las adaptaciones tradicionales del libro de Emily Brontë

No es del todo preciso agrupar las obras de Brontë, sus hermanas Charlotte y Anne, y Austen, pero en el mundo del entretenimiento se mezclan unas con otras como dramas de época enfocados en las pasiones femeninas. Por supuesto, las obras de Austen son de la era de la Regencia británica y suelen presentar heroínas muy elocuentes que expresan sus sentimientos. Las novelas victorianas de Emily y sus hermanas están cargadas de la amenaza de la violencia.

Pero todas incluyen hombres taciturnos y la presión social para casarse. Y es probable que las mujeres respondan ante estas sagas.

“Convencionalmente se considera que las mujeres son lectoras leales, y como grupos leales que realmente se agrupan en torno a ciertas ideas o historias, especialmente las tramas matrimoniales, una y otra vez”, dice Lindskog de Yale. “Casi sin importar la generación, siempre hay una ansia por eso”.

En la actualidad, la propiedad intelectual rige en Hollywood. Con unas pocas excepciones notables, como Sinners, las ideas originales tienen dificultades en la taquilla. Libros como Cumbres borrascosas pueden tener más de un siglo de antigüedad, pero siguen siendo activos confiables de propiedad intelectual. A partir de ahí, los artistas modernos pueden introducir subrepticiamente temas políticos actuales sobre la clase social y el deseo femenino en sus versiones.

“También hay una idea de que estas historias no son abiertamente políticas, ni abiertamente feministas”, dice Lindskog. “No son abiertamente nada de esas cosas que podrían considerarse potencialmente incómodas, pero nos permiten hablar de todos esos temas”.

De hecho, aunque los estudios no tienen que preocuparse por ofender a alguien al invertir en una reinterpretación de un clásico, el asunto puede sentirse hoy más relevante que nunca. El diseño de producción permite una forma de “cosplay”, mientras que los temas de la represión en la vida de las mujeres resultan demasiado familiares.

Hollywood mantiene su obsesión por adaptar novelas clásicas como “Cumbres borrascosas”, “Orgullo y prejuicio”(foto) y “Sensatez y sentimientos” para audiencias femeninas

Pero también hay una razón más positiva para que estas adaptaciones sigan apareciendo: los libros son simplemente así de buenos.

“Son historias tan inmortales y absorbentes las que escribieron las Brontë. Si las has leído y te encantan, no es de extrañar que tengan ese dominio atemporal sobre la imaginación de todos”, dice la experta en Brontë Sharon Wright, coautora de Let Me In: The Brontës in Bricks and Mortar, junto a Ann Dinsdale. “En realidad, todo el mundo sigue regresando a ellas porque son adictivas”.

Fennell simplemente ha tomado ese sentido de apropiación que sienten estos seguidores y lo ha convertido en un espectáculo con un presupuesto estimado de 80 millones de dólares según Deadline.

También ha sido muy abierta al decir que su “Cumbres borrascosas” no es una adaptación estricta del libro, sino una adaptación de la manera en que lo interpretó cuando lo leyó por primera vez a los 14 años. En un prólogo que escribió para una nueva edición de la novela, Fennell explica que “adaptar Cumbres borrascosas de manera literal se siente más o menos imposible”, y añade: “Es demasiado escurridizo, demasiado salvaje, demasiado bueno para destilarlo en dos horas de película”.

Al ver “Cumbres borrascosas” se siente claramente que Fennell está creando básicamente fan fiction. En lugar de mantener a Cathy y Heathcliff separados, los junta como si fueran dos muñecos. (Esta sensación se acentúa por el hecho de que el papel más famoso de Robbie hasta la fecha es el de una auténtica Barbie en Barbie.)

La versión de Fennell destaca por dar protagonismo al deseo femenino y al aspecto romántico, relegando los complejos temas de clase presentes en la novela original

Fennell prácticamente ignora muchos de los complejos temas de clase incrustados en la narrativa de Brontë y se enfoca en la peligrosa sensualidad de la historia. Si te gusta el libro, la película puede resultar frustrante, pero funciona mejor si logras sacar el texto de tu mente y simplemente disfrutas del placer de ver al imponente Elordi levantando a Robbie con una sola mano por el corsé.

Aunque quizás no te guste exactamente a dónde lleva Fennell el material, es difícil negar que no sea astuto. Elizabeth y Darcy, y Cathy y Heathcliff, son tan significativos para muchas personas como Batman y Superman.

Y las audiencias femeninas pueden ser un público potente y poco atendido. Solo hay que mirar el fenómeno del romance de hockey gay y picante Heated Rivalry. Leer Cumbres borrascosas es una tarea más desafiante que leer las novelas románticas sobre hockey de Rachel Reid que inspiraron la serie de HBO Max, pero en pantalla el efecto no es tan distinto.

Eso puede ser frustrante para los estudiosos de la literatura inglesa, pero es bueno para los ejecutivos de entretenimiento que buscan la próxima gran propiedad. E incluso los obsesionados con Brontë no tienen realmente motivos para enfadarse.

“El mundo está incendiado con todo lo que está ocurriendo, y aquí estamos sentados hablando de Cumbres borrascosas”, dice Wright. “Creo que, en realidad, todo es para bien”.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: Warner Bros.; EFE/ Warner Brothers; Netflix/ Tudum]